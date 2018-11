T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ESTADOS PUGNARÁN PORQUE NO SE VULNERE SU SOBERANÍA

EN UN MARCO constitucional, los estados pugnarán porque, el nuevo Gobierno Federal, “no vulnere su soberanía”, porque “los gobernadores fueron electos” y los mal llamados “súper delegados” que el nuevo gobierno federal asignará en las entidades, “no son más que empleados administrativos” y dejarle a estos “el trabajo que le corresponde ejercer a los gobernadores, es violatorio”, porque “se generaría una dualidad de funciones” y por ende, eso no debe prevalecer en un estado de derecho.

POR ESTA RAZÓN, ayer el Diputado y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, en plan tajante, certero y sin cortapisas, se pronunció porque “TAMAULIPAS MANTENGA MUY EN ALTO SU SOBERANÍA”, dejando entrever que, “sería una incongruencia” que, el Gobierno Federal, llegue y “de golpe y porrazo”, pretenda quebrantar la ley, imponiendo situaciones adversas a lo que el marco constitucional establece” y si eso llegase a suceder, “los gobernadores inconformes”, entre ellos el de Tamaulipas, “se verían obligados a tener que defender su posición política”.

EN ESTE esquema gubernamental, que vislumbra “posibles confrontaciones y rompimientos políticos” entre los Gobiernos Federal y Estatales, no me parece un proceder con equilibrio político, cuya cuestión inaceptable, sería uno de los primeros errores garrafales que ejercería el nuevo Presidente de la República Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien creo debe entender, razonar y comprender, que su trabajo de genuino servicio para que a México le vaya bien “tiene que ser bajo un clima de cordialidad y armonía” y “no de pelitos y laberintos”, porque eso, no conduciría al país a nada bueno.

Y AQUÍ O SE TRATA, de “quien pueda más”, sino de razonamiento político y social, eso es lo que, “en un marco de prudencia, sería lo sensato, cauto y metódico”, para que en coordinación y de la mano, ambas instancias de Gobierno, “lleven a buen puerto el desarrollo de obras” y de toda la clase de beneficios que, serán de importante apoyo para las familias de toda la geografía nacional. Y “más en favor de las que menos tienen”.

RECORDEMOS que la posición de los Gobernadores, “es evitar que los súper-delegados”, (que no son funcionarios electos) “se salgan de la tangente y vayan a querer incurrir en la usurpación de funciones públicas”, como estos ya lo han venido haciendo aparecer. Y si han sido nominados por el Gobierno de la República, para operar en los estados, estos tendrían que hacerlo “con rango administrativo y no constitucional”, eso debe entenderse y quedar muy claro.

GLAFIRO SALINAS, patentizó su solidario respaldo al Gobernador Constitucional de Tamaulipas Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, aludiendo “desaprobar que las mesas de seguridad en las entidades”, vayan a ser encabezadas por los súper delegados, pues “obrarse en tal sentido sería violatorio”. Porque en los estados, quienes toda la vida han dirigido la política social, “han sido los gobernadores y no empleados administrativos”, por cuya cuestión, dijo el Presidente del Congreso de Tamaulipas, “no lo vamos a permitir”.

ADEMÁS, tiene que comprenderse que, “mantener a Tamaulipas como un estado libre y soberano”, es porque “se tiene a un gobernador que constitucionalmente, fue electo por una mayoría histórica”. Y por tal situación, el inminente nuevo Gobierno Federal, tendrá que analizar bien este parámetro gubernamental, porque, repito y reitero, “las confrontaciones, no son el camino hacia la prosperidad y el desarrollo social, para bien de los mexicanos”.

Y SI “los súper delegados, andan en plan desenfrenado, haciendo aparecer que, “ellos serán UN ESPECIE DE VICE GOBERNADORES”, estarían cayendo en un garrafal error, porque “actuar con ligereza y violar la ley”, sería un inicial problema que podría generar consecuencias no gratas o nada recomendables para los estados y municipios y para todo México, debiéndose pensar que lo extraordinario sería trabajar en armonía y lograr lo que la gente de todos los rincones del país, desde hace muchos años, han venido demandando.

EN OTRA PARTE de su exposición el Diputado y Presidente del Congreso Estatal Glafiro Salinas Mendiola, dijo y, con justa razón NO ESTAR DE ACUERDO o a favor de que “venga una persona, quien quiera que sea, es decir un delegado y que, “nuestro gobernador, tenga que compartir con él, una autoridad”, eso es violentar la soberanía del estado y por este motivo, “hay preocupación por las señales políticas y económicas”, aludiendo el legislador Neolaredense que, “eso nos preocupa a quienes somos la línea empresarial”, porque son los inversionistas, la parte económica a la que debemos motivar y con ello, “crear más fuentes de empleo”, aquí en Tamaulipas.

PRONUNCIÁNDOSE también el Diputado Salinas Mendiola “en contra de las medidas populistas”, como el hecho de que, “el o los delegados quieran repartir dinero”, por cuyo detalle puntualizó que, la persona que crea que a nuestra gente le gusta que le regalen las cosas, está rotundamente equivocada, porque “a la gente, hay que darle el sublime derecho, que es el trabajo”, remarcó,

PARA CONCLUIR, les diré que, el nuevo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no ha expresado nada de lo que han derramado en los estados “los súper delegados”, eso está claro y si estos, han venido actuando irresponsablemente, entonces tendrían que cuidarse y cuidar lo que pomposamente esbozan con “la viperina” ante los medios, porque, varios de estos entre ellos JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “El JR”, por sus mezquinas intenciones políticas, ya se ufana confundiendo a la gente como que, “ELLOS, van a manejar todo en los estados, por encima de los gobernadores” y pese a que no lo dicen de manera textual y directa, repito, si lo dejan entrever ante la población, cuando en la realidad estos, “solo serán unos supervisores administrativos” y, NO SERÁN TODO LO QUE PREGONAN Y PRESUMEN.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx