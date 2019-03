La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ESTADOS UNIDOS QUIERE QUE MEXICO LE HAGA LA TAREA

En los dos años que han transcurrido a la fecha del gobierno del presidente Donald Trump, que sepamos México no ha firmado ningún compromiso con Estados Unidos que lo obligue a detener la migración ilegal, so pena de cerrar la frontera sur al comercio si nuestro país no impide que las caravanas de migrantes lleguen a su país.

Sin ser expertos en Derecho y menos en Derecho Internacional creemos que el mandatario norteamericano le está pidiendo de más al gobierno mexicano, seguramente por temor a una invasión masiva de su territorio, pero, pero, pero, aún así no puede responsabilidad a México del éxodo que se está registrando en países de centro y Sudamérica y menos de las intenciones de los migrantes a internarse a la Unión Americana.

En el combate contra el narcotráfico y los carteles de las drogas que se desató con mayor fuerza en los últimos 10 ó 12 años, nuestro país agachó la cabeza dado que en diciembre del 2008 México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la famosa Iniciativa Mérida, o Plan Mérida, con la que el gobierno norteamericano se comprometió a dotar de equipo y entrenamiento a las fuerzas de seguridad de nuestro país, con el compromiso por parte de México de afectar la capacidad operativa del crímen organizado.

Pero, pero, pero, en el caso de las caravanas de los migrantes que haiga sido por lo que haiga sido se dejaron venir desde sus respectivos países, en su mayoría Guatemaltecos, Hondureños y Salvadoreños, con la decisión de cruzar la frontera de México y Estados Unidos, que sepamos no se ha firmado ningún acuerdo semejante a la Iniciativa Mérida ni ha habido ningún apoyo económico de por medio, ni de ninguna otra naturaleza.

En lo personal tenemos que aceptar que con la Iniciativa Mérida o Plan Mérida el gobierno de México dobló las manos, al grado de que el mismo entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó de sus cuarteles a los militares y declaró la guerra a los narcos, sin consultar a nadie, con los resultados desastrosos que tenemos todos los mexicanos a la vista. “Ellos ponen las armas y nosotros a los muertos”, escribió un observador en forma por demás atinada.

Hoy el gran temor del Presidente Donald Trump, es la amenaza latente de una invasión masiva de migrantes ilegales, que tal parece alguien la estuviera financiando, lo que a quererlo reconocer o no pone en riesgo su relección, la que estaría en juego en las elecciones presidenciales a realizarse en Estados Unidos es 3 de noviembre del 2020.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo sobre del tema que “México no actúa dn base a amenazas”, esto luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera con México la semana próxima. Aseguró que “somos un gran vecino, díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese orígen fuera de Estados Unidos, para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener”..

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabedor de la seriedad y gravedad que el caso reviste, en la reunión mañanera de todos los días preguntó a los asistentes si le debería de contestar o no a Donald Trump y le sugiriéron que no, luego les dijo que si debería actuar con prudencia y le dijeron que si, ese es el pueblo, dijo, y aplaudió.

Algo muy semejante ocurrió en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera del martes 26 de marzo, cuando le tocaron el punto de la construcción del muro de Estados Unidos, para lo que el presidente Donald Trump, dijo haber conseguido mil millones de dólares, a lo que replicó:

Respeto, dijo, las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos, no quiero polemizar el tema y estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya la inversión de Estados Unidos en México y Centroamérica para proyectos productivos.

“No quiero meterme en otro tipo de asuntos, pensamos que debemos cuidar la relación con el gobierno estadounidense que debe ser de amistad y respeto mutuo”, remarcó el Presidente de México.

En contrapunto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que los soldados rusos integrantes de un contingente militar que llegó a Caracas deberán abandonar Venezuela y advirtió que “todas las opciones” estaban abiertas para lograrlo.

Fuéron dos aviones de la fuerza aérea rusa con casi 100 solados los que aterrizaron en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos cree que las tropas incluyen fuerzas especiales y personal de ciberseguridad.

“Estados Unidos ve la llegada de aviones militares de Rusia éste fín de semana como una provocación no deseada”, dijo el vicepresidente de EEUU, Mike Pence.

En España ha habido encuestas sobre de la famosa carta que mandó López Obrador al Rey Felipe VI y al Papa Francisco, considerando los españoles como desafortunada la decisión de AMLO. Otros la calificaron de “inoportuna”!, “populista” ó “cortina de humo”, que sirve para distraer a la gente de sus problemas reales.

Definitivamente en Tamaulipas se le hizo bolas el engrudo al alto mando de MORENA, ya que es fecha y hora que todavía no dan a conocer la lista de sus candidatos a las 14 diputaciones plurinominales o de mayoría relativa.

Por cierto ayer viernes a última hora nos enteramos de buena fuente que e Nuncio Apostólico de México, Franco Coppola, viene a Tamaulipas a oficiar una misa en la Catedral de Nuestra Señora del Refugio, en Matamoros, para celebrar el 11 de abril el 60 aniversario de la Diócesis.

Desde la adolescencia hemos sabido que de acuerdo con la Constitución todo ciudadano mexicano puede tener un arma en su casa, siempre y cuando no sea de uso exclusivo del Ejército y tan era cierto que en Victoria años atrás había un negocio a media cuadra del mercado del 7 arguelles. No entendemos porque le diéron tanto vuelo al decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde de entrada dice que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa.

El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de a Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se ha constituído como un importante centro que refuerza la práctica clínica-médica de los estudiantes de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) en Ciudad Victoria, los que practican tratamientos y cirugías de pequeñas especies.

Para su buena suerte los estudiantes de la FMVZ disponen de un centro especializado en el que pueden desarrollar sus habilidades y capacidades, al realizar prácticas de cirugía y atender casos clínicos y tratamientos con asesoría de sus profesores y personal médico del Hospital.

La exposición de casos clínicos es una de las actividades fornativas que llevan a cabo los alumnos, lo que les permite abordar diversos temas, como los relacionados con la oncología y reproducción, entre otros, dijo el jefe del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies, MVZ Carlos Alberto Barrón Vargas. Bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx