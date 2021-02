[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ESTADOS UNIDOS Y MEXICO FRENTE A FRENTE, APUESTELE

En el marco de lo que parece ser el inicio de las buenas relaciones entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a México para que mantenga un ambiente de “libre inversión” en materia de energía, lo que ocurrió un día antes del encuentro virtual que sostuvo el Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken, primero con la Secretaria mexicana de Economía Tatiana Clouthier y posteriormente con el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Pero, pero, pero, el “turrón” se rompió luego de que Estados Unidos urgiera a México a respetar la inversión privada en materia energética, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador los exhortó a respetar la política que México decida en éste sector, así como su gobierno; así mismo señaló que su gobierno no se entromete en asuntos del país vecino.

En la dizque mañanera “conferencia de prensa” de ayer viernes, López Obrador dijo que su gobierno no se entromete en asuntos de otras naciones, porque no quiere que países extranjeros decidan sobre temas que solo corresponden a los mexicanos.

“Es un asunto de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes, entonces no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, no nos metemos y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos”. Apuntó.

“Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma, pues esta bién, hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en país, es un principio universal, pero debemos respetar en esta materia de la política eléctrica”, dijo.

El primer encuentro virtual entre el Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken y la Secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, fue algo semejante al inicio de una pelea de box en la que los contendientes aprovechan el primer round para soltar el cuerpo y calentar la ceremonia del arranque. No concretaron nada, al grado de que ni siquiera abordaron el tema del primer choque de trenes de los dos nuevos mandatarios.

No sabemos si ya estaba o no agendada la reunión virtual entre la Tía Tatiana y el secretario de Estado de Estados Unidos, pero bien podría pensarse que la charla que sostuvieron fue para atenuar el golpe, porque la controversia es seria, muy seria : porque López Obrador ya le dijo a Joe Biden, en México mandan los mexicanos no tú y ese golpe no se va a quedar así, se va a hinchar, como decían en aquellos años los chavos broncudos.

Por cierto Antony Blinken también estuvo en Canadá en donde se entrevisto a puerta cerrada con el primer ministro canadiense Justín Trudeau, por lo que no se supo de que hablaron. También el Secretario de Estado norteamericano dialogó con el ministro de Exteriores canadiense. Marc Garneau, el que insistió en la necesidad de colaborar juntos para superar los efectos de la pandemia.

Nos dio gusto saber que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y diputado del PAN, Gerardo Peña Flores, confirmó nuestra exclusiva el que guardando las formas dijo ayer que será el Congreso del Estado quien finalmente determinará si es procedente o no el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Peña Flores dijo que aunque pareciera que hay un conflicto de leyes, para efectos de Tamaulipas, el mandatario estatal tiene un fuero constitucional emanado de las leyes de la entidad.

Con cara de preocupación dijo confiar en la inocencia de Cabeza de Vaca y de que es “altamente sospechoso que al cuarto para las doce” justo antes de iniciar un proceso electoral sale ésta acusación y embestida.

Luego recordó que el gobernador del estado expuso en la Cámara de Diputados que desde hace varios meses estuvo preguntando por la investigación para declarar y no tuvo respuesta,

Dijo que al artículo 110 de la Constitución es claro y da la razón al Congreso de Tamaulipas para que en éste caso, decida si procede o nó el desafuero, una vez que la Cámara de la Unión se pronuncie desde la Comisión Instructora, sobre la solicitud que ha hecho la Fiscalía General de la República.

Por cierto los empresarios del sur del estado al asistir a la toma de protesta de la nueva dirigencia del Consejo Ejecutivo del CIEST, manifestaron el total respaldo del organismo al gobernador de Tamaulipas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, asegurándole la presidenta electa Bertha Salinas Ruíz que “cuenta usted con todo nuestro apoyo”.

“Le reiteramos nuestro apoyo después de haber trabajado con usted en proyectos con tanta contundencia como seguridad, promoción de la inversión y turismo, manejo de la pandemia y de la crisis económica, nos hace saber que contamos con su apoyo y no tenga duda de que cuenta con el nuestro”.

También los 9 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista respaldaron y expresaron su solidaridad a su homólogo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la solicitud de desafuero que presento la Fiscalía General de la República en la Cámara de Diputados y dijeron que es inaceptable y no permitirán que se usen las instituciones del Estado Mexicano para someter a adversarios políticos.

Nos enteramos que la UAT se sumó a la campaña internacional que en el mundo promueve la ONU-Mujeres en la Organización de las Naciones Unidas y que tiene como fín conmemorar el día 25 de cada mes, para actuar en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas de todo el mundo.

“Yo creo en las y los universitarios que impulsan la igualdad de género y construyen un presente con futuro”, dijo el ingeniero y rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, al portar el fistol representativo del Día Naranja, que busca generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

Como parte de ésta convocatoria el personal de la Dirección de Participación Estudiantil de la UAT colocó al personal universitario y público en general los distintivos referentes a éste día, en una actividad realizada frente a las instalaciones de la Rectoría en esta ciudad capital del estado.

Esto como una oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y contribuír así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia hacia mujeres y niñas.

E-mail [email protected] [email protected]

Visits: 176 Today: 176 Total: 1167987