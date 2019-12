T E C L A Z O S

ESTAMOS CONTRA SU FORMA DE GOBERNAR, NO CONTRA UD., RECTIFIQUE SR. PRESIDENTE!

AL CUMPLIRSE ayer su primer año de Gobierno, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ante un lleno en el zócalo allá en la ciudad de México, rindió un informe de actividades, en el que destacó las firmes acciones de su gobierno para hacer llegar el bienestar social a las familias de todos los rumbos del país, aludiendo sobre apoyos que dijo “en los gobiernos neoliberales pasados, nunca llegaron”.

MIENTRAS QUE, en sentido opuesto, en una masiva concentración en “el Ángel de la Independencia”, ciudadanos que no comulgan con el Presidente, le recriminaban a López Obrador su postura de “no combatir fuego con fuego”, razón por la que en coro le espetaban “estamos en contra de su forma de Gobernar, no contra usted”, RECTIFIQUE SEÑOR PRESIDENTE, RECTIFIQUE, porque no es justo que la violencia se siga disparando en el país y “su gobierno esté cruzado de brazos”.

PROMETIÓ el Presidente Andrés Manuel hace un año, bajar la gasolina, el diesel y la luz y “aún es fecha de que, eso no lo ha cumplido”, como también prometió “apoyar al campo y los agricultores” tuvieran una mejor calidad de vida, pero resulta que ahora, la gente del campo, aparte de desprotegida, la 4T, les manda “semilla con gorgojo” eso que él, tanto criticaba, además, suspendió el seguro popular para la gente pobre, acabó con las estancias infantiles y ha consumado en este primer año de gobierno, una enorme gama de acciones que, van en prejuicio del pueblo de México y, por supuesto que eso, no es lo que el pueblo mexicano esperaba de López Obrador.

POR ESTE MOTIVO, ayer en varios estados de la República, hubo marchas de protesta contra el Presidente AMLO, porque este contra todo lo que él pueda decir, esta quedándole mal a las familias que tuvieron fe y confianza en él, para que hiciera de nuestro país un México diferente y como todas las buenas promesas que, Andrés Manuel dijo haría, no las ha llevado a la realidad, por eso, es que la sociedad en general, públicamente, ya se está manifestando en su contra, con marchas de inconformidad, llevando sendas pancartas, en las que le hacen hincapié lo de sus fallas como gobernante, porque “el México que hoy tenemos, no es él México, que tan bien pintó cuando él, era candidato”.

EN TAMAUALIPAS las protestas contra López Obrador, no se hicieron esperar, porque ayer en Tampico, Mante, San Fernando, Victoria, Altamira y en otros muchos municipios mas, hubo protestas y marcadas muestras de indignación contra el Ejecutivo Federal, porque ahora que él, es quien manda en el país, las cosas buenas que dijo hasta el cansancio llevaría a cabo por el bien de los mexicanos, no han llegado y por ello, la gente de la mayor parte de la geografía nacional está rotundamente molesta.

ENTRE las caldeadas expresiones de los ciudadanos inconformes de Tamaulipas están: “Prometiste y no cumpliste, la gasolina sigue igual”, “transporte público no te cree”, “falsas promesas, la inseguridad se disparó, falso presidente”, dejándose escuchar todo tipo de acres comentarios en contra de la política que ha instrumentado en este primer año de Gobierno el Presidente Andrés Manual López Obrador.

HAY QUE señalar que en México, en el Ángel de la Independencia, se reunieron a la protesta contra AMLO, agricultores, profesionistas, comerciantes, industriales, obreros, taxistas, pequeños y medianos empresarios, amas de hogar, jefes de familias y gentes de todos los estratos sociales, las que coincidieron que, “la política de abrazos no balazos contra la delincuencia, es una burla”.

ALEJANDRA MORAN, dirigente de “Chalecos México”, hizo un claro llamado para “construir una red de ciudadanos anti Amlo”, para defender la democracia y el estado de derecho, pero además consideró importante hacer un llamado de auxilio a la comunidad internacional, de que, “necesitamos ayuda, porque el Presidente no puede”. Y también “necesitamos contener la soberbia del actual gobierno”, enmarcó.

LO CIERTO es que en todos los rincones de México, hubo actos de protesta contra el Presidente Andrés Manuel, aunque éste en el zócalo, tuvo a su gente, que lo estuvieron vitoreando durante el tiempo de su primer informe de gobierno, porque en parte de su mensaje, insistía López Obrador que, “ya no habrá más espacios para los conservadores”, esos ya son personajes del pasado, aludiendo que, “su ángel de la guarda es el pueblo”. Y el pueblo es el que manda.

SIN EMBARGO, los adversarios, en plan imparable, y de manera tajante le hacían ver a López Obrador, todos sus errores e incumplimientos de promesas que hizo y a las que, les dio rienda suelta en campaña y no las ha cumplido y por eso el pueblo, en una gran parte, “está irremediablemente molesto con AMLO”. Presidente que día a día se sigue desgastando, porque la gente que creyó y confió en él, “no ha tenido las respuestas de la esperanza del cambio prometido, por quien hoy, le está quedando mal a los mexicanos.

