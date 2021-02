LETRAS PROHIBIDAS

Estará sabrosa lucha por Distrito 05

Clemente Zapata M.

Aunque el Movimiento de Regeneración Nacional no ha hecho oficial la lista de sus candidatos en Tamaulipas, para estas elecciones concurrentes, todo hace suponer que enviarían a competir al Distrito federal 05, a FELIPE GARZA NARVÁEZ.

Si se confirman los pronósticos, entonces habría una pelea de verdaderos “pesos pesados” para saber quién irá a la Cámara de Diputados el próximo uno de diciembre.

Para quienes nos apasiona ser observadores de las luchas electorales y estar en primera fila, resulta profundamente atractiva la pelea que se dará entre ÓSCAR ALMARAZ SMER, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y, probablemente, FELIPE GARZA NARVÁEZ.

Qué tienen en común los tres personajes: Los tres nacieron a la vida pública en el Partido Revolucionario Institucional, aunque de los tres sólo ENRIQUE CÁRDENAS se mantiene en el equipo tricolor.

ÓSCAR ALMARAZ SMER, se registró como candidato externo de Acción Nacional tras presentar su renuncia al Revolucionario Institucional y enviar a su “cuadro chico” por delante a trabajar en el Ayuntamiento capitalino y en otras áreas de la estructura azul.

FELIPE GARZA NARVÁEZ, presuntamente con la “bendición” de GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, el poderoso coordinador nacional de delegaciones federales, a través de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, defenderá los colores del Movimiento de Regeneración Nacional.

De los tres prospectos mencionados, ÓSCAR ALMARAZ SMER “comenzó” como operador político del PRI, conoce a la perfección la fórmula para posicionar una figura electoral entre el ánimo de la población.

ALMARAZ inició en la política tricolor como peón y no como hacendado, como es el caso de FELIPE GARZA NARVÁEZ y del propio ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Tanto FELIPE como ENRIQUE CÁRDENAS, cuando compitieron, tuvieron a sus servicios una perfecta maquinaria electoral conocida como la estructura tricolor, además de recursos ilimitados.

Hoy FELIPE no tiene esa estructura ni tampoco aquellos formidables recursos que pusieron en sus manos cuando militó en el PRI. En el caso de ENRIQUE CÁRDENAS pasa lo mismo, no tiene ni la estructura ni los recursos del pasado.

Para colmo de CÁRDENAS, la fórmula priista de la que forma parte, no presenta, en conjunto, la fortaleza de aquellos equipos tricolores que se vieron en el último sexenio del PRI en Tamaulipas.

Sin exagerar ni ponerle crema a los tacos, el hecho de que ÓSCAR ALMARAZ haya iniciado como peón y no como hacendado dentro del PRI, es una ventaja que representa valor agregado a su figura de candidato.

El candidato externo de Acción Nacional por el Distrito 05, ya no competirá contra la maquinaria azul que lo derrotó en el 2018, pues ahora tendrá a esa maquinaria a su alcance.

Competirá, eso sí, contra su ex partido, del que conoce a la perfección lo que queda de él, es decir los pocos seccionales, líderes de colonias, fórmulas, mapaches y chapuzas.

También competirá contra la estructura de Morena, de la que también conoce, pues parte de ella salió de aquel PRI en el que ALMARAZ militó.

Apostarle al hastío como una fórmula para acaparar el voto de los llamados indecisos, sin estructura ni dinero, es una pésima decisión. Apostarle sólo al voto duro, es jugar con muy pocas canicas en un juego donde la estructura y los recursos cuentan.

Si el hastío por sí solo fuera rentable y se convirtiera en divisa electoral, el hoy presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no se hubiera tardado 18 años en llegar a Palacio Nacional.

El hoy Presidente entendió como candidato, la importancia del financiamiento, de los pactos en lo oscurito y de una estructura para ganar y lo complementó, en menor porcentaje, con el hastío de los mexicanos hacia un sistema que ya había perdido vigencia, alcanzando 30 millones de sufragios.

Está comprobado que el romanticismo de un cambio, del hastío y tantas otras posturas esperanzadoras, no sirve de nada cuando se compite a ras de suelo con dinero en la mano y estructura por un lado… Y todavía falta un fenómeno extraño llamado “voto cruzado”, que, se rumora, podría presentarse…

Tanto ÓSCAR, FELIPE y ENRIQUE, entienden muy bien lo que es competir en estos tiempos de pandemia y de violencia. Son pesos pesados; pero —obvio— sólo uno va a ganar.

Los tres ya saben bien cuáles serán los resultados, aunque todavía no hayan iniciado realmente las hostilidades electorales. No son tontos y nadie los puede hacer tontos. Aún perdiendo ganan, pues sumarán puntos para la próxima y se mantendrían vigentes.

¿Les cuento un secreto…? Ya están los resultados de las elecciones concurrentes en la Diputación federal del Distrito 05, sólo falta el día de las votaciones para avalarlos y no es broma… Pendientes…

~~PRESENTA RECTOR INFORME FINANCIERO.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, presentó al Honorable Patronato Universitario el informe de los estados financieros al cierre del ejercicio 2020 y la propuesta presupuestal para el 2021. En sesión por videoconferencia que encabezó desde el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, SUÁREZ FERNÁNDEZ dio a conocer también a los integrantes del órgano colegiado, los avances académicos y administrativos del anterior ciclo escolar de la Universidad. El órgano colegiado aprobó los estados financieros al cierre del ejercicio 2020, así como la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2021, dando cumplimiento a sus funciones establecidas en el estatuto orgánico en vigor de esta casa de estudios.

~~EN ALERTA RIVAS POR NUEVA ONDA GÉLIDA.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR ha estado en todo momento al pendiente de la población en medio de este clima extremo que golpea con severidad la zona norte del país. Desde el miércoles por la tarde el edil informó a la población sobre las deficiencias en el suministro de energía eléctrica y las labores que se hacen para la reparación en lo que le corresponde a su Gobierno. Ante la entrada de otro frente frío, ayer jueves, el alcalde llamó a la población a extremar precauciones y resguardarse de las bajas temperaturas… Reiteró que su Gobierno está al pendiente de la población para dar la protección o ayuda que se requiera en medio de este clima extremo.

~~ÁGORA~~

CUANDO EL LLAMADO coronavirus o Covid-19, empezó a llegar y a reproducirse en México, buena parte de la población no creyó en su existencia, bajo el argumento de que era un invento de los dueños del dinero para crear un nuevo orden mundial… miles de teorías de conspiración circularon a la velocidad de la luz por las redes sociales, esas parcelas donde la libertad de expresión, el libertinaje y las fake news están apenas divididas por una muy delgada y casi imperceptible línea… Ahora que laboratorios de primer mundo descubre una (varias) vacuna contra el Covid-19, nuevamente otra parte de la población pone en duda su efectividad y las teorías de la conspiración brotan también, pues hay quienes piensan que la vacuna no sirve, que detonará “peores males” y tanta cosa absurda… Cada quien es libre de pensar y actuar según su capacidad neuronal y experiencia de la vida; pero tratar de imponer a otros un pensamiento obtuso, no se vale… Si alguien no se quiere vacunar, lo único que hace es ayudar a quien sí lo desea, pues el dicho reza: “entre menos burros más olotes”… Hasta el lunes…

