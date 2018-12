EL FRANCOTIRADOR

Óscar Jiménez

ESTRATEGIA EQUIVOCADA

El que está haciendo bien su trabajo en el gobierno federal es nada menos que el tamaulipeco Héctor Garza González.

Héctor es uno de los hombres de confianza en Tamaulipas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y por ello lo hizo Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y desde ahí ya mostró sensibilidad el ahora funcionario federal de MORENA. Y es que a pocas semanas de que el gobierno de AMLO iniciara Héctor Garza ya atendió a estudiantes tamaulipecos.

Los políticos tamaulipecos que estuvieron en gobiernos federales anteriores no se dieron suficiente tiempo para atender a la juventud de esta entidad. Solo estuvieron en la capital del país cobrando suculentos sueldos.

Héctor Garza González los recibió en las oficinas de la SEP y platicó con ellos. Los estudiantes son de la ciudad de Nuevo Laredo y a la capital llegaron con el diputado federal panista Salvador Rosas Quintanilla.

Y no lo dude, el Oficial Mayor de la SEP está en la lista de políticos que pueden ser candidatos a gobernador en Tamaulipas por MORENA.

En esa lista también puede apuntar a José Ramón Gómez Leal (JR), Américo Villarreal Anaya y hasta al actual alcalde de Madero Adrián Oseguera Kernion.

Sin olvidar a quien puede llegar a ser el aspirante a vencer dentro de MORENA. Me refiero Rodolfo González Valderrama, tampiqueño, que se ubica muy cerca del corazón político de El Peje.

Rodolfo González Valderrama es un político que tiene toda la confianza del poderoso Ricardo Monreal, líder del senado, del cual es el coordinador de sus asesores.

Hasta el momento esos son los morenistas que viene destacando en el firmamento político. Desde luego hay que esperar como transcurren los próximos 4 años en Tamaulipas.

Por otro lado, permítanme felicitar al amigo Lic. José de Jesús Arredondo Cortéz, quien acaba de ser distinguido por su entrega a la labor electoral en esta entidad.

Resulta que el INE (Instituto nacional Electoral) le entregó un reconocimiento por sus 25 años de servir dentro del área del Registro Federal de Electores (RFE).

Fue un reconocimiento por “servir, construir y vivir la democracia”. Por todo ello vaya desde estas líneas una sincera felicitación para el titular del Registro Federal de Electores en Tamaulipas.

Por último hay que decir que.. mal, muy mal es la actitud que han tomado algunos miembros del Cabildo de Ciudad Victoria de no dar entrevistas a los medios de comunicación.

Otra vez la estrategia de comunicación es la equivocada. Xicoténcatl González Uresti, alcalde de Cd. Victoria, creció en popularidad, sí por sus ocurrencias de andar a caballo, pero también porque los periodistas en general hicieron eco de ello.

Pero si él desea portarse así pues me parece mal. Le deberían aconsejar sentarse a dialogar. Porque la ciudad sí tiene muchos baches, no ha resuelto el problema del agua, el municipio es exageradamente violento y él no dice nada y no hay un diseño táctico para combatir la inestabilidad, los tránsitos andan a la caza de los conductores en clara actitud recaudatoria, etc.

Y ahí vienen las elecciones en los que el partido que lo lanzó bajo sus siglas querrá ganar las dos diputaciones locales que tienen asiento en este municipio. ¿En el 2019 se va a ir contra los representantes de los medios de comunicación?

MAQUIAVELITO

…Tatiana Clouthier, diputada de MORENA, criticó duramente la pretensión del gobierno (de AMLO) de crear la Guardia Nacional, con elementos y mando militar, pues afirmó que eso no se ofreció en campaña ni fue por lo que votaron los mexicanos (Periódico Reforma).

