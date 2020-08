PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Estrategia “primor” con votos de Sauri y Moreira

< Morenistas obligados a comprar boletos del avión

< López Gatell arde en la hoguera mediática

< UAT No afloja su responsabilidad social

1.- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, pasó apuros para explicar y justificar que dos integrantes del Tricolor en la Comisión Permanente, emitieran su voto a favor del periodo extraordinario de sesiones que le urgía a Morena, eso, pese a que los senadores de su partido se manifestaron en contra.

Estos dos personajes, por cierto recalcitrantemente priistas, son Dulce María Sauri y Rubén Moreira y su voto permitió abrir el periodo extraordinario de la Cámara Baja para discutir y aprobar la Ley de Adquisiciones y con ello el gobierno de López Obrador podrá adquirir medicinas en el extranjero y además la extinción de una primera tanda de cinco fideicomisos de una lista de más de 100 que están destinados a desaparecer.

Algunos encuentran explicación de esta actuación en una estrategia del “primor”, donde ambos partidos tienen algún beneficio, el del PRI sería no obstaculizar su arribo a la presidencia de la mesa directiva del último de los tres años de la legislatura federal, algo que se venía dificultando en una ostensible estrategia consistente en la renuncia de diputados a Morena para incorporarse al PT y convertir a este último en tercera fuerza, por arriba del Tricolor.

El PT inició con 37 diputados federales y hoy tiene 43 gracias a un “acarreo” morenista para favorecer a su incondicional aliado. El PRI con 46 es la tercera fuerza de la Cámara de Diputados y le corresponde presidir la Mesa Directiva en este último año de la LXIV Legislatura, pero con cuatro diputados que renuncien a Morena o al Verde, que son aliados del partido guinda y se sumen al Partido del Trabajo, arrebatarán al Tricolor su posición de tercera fuerza.

El otro mensaje que dejan los votos de Sauri y Moreira, es que el “bloque de contención” legislativo quedó disuelto, y por consiguiente el PRI pierde cada vez más fuerza, y para acabarla de arreglar, al pedir licencia la senadora Vanessa Rubio Márquez, llega en su lugar Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de claro entendimiento con Morena.

Tan débil está el PRI que está pensando en formar alianza con el PRD, que está a punto de desaparecer como partido y actualmente casi sin presencia en el Senado de la República donde sólo tiene 3 asientos de 128, mientras que en la Cámara de Diputados cuenta con 12 curules de 500, 7 de ellas por mayoría y 5 de representación proporcional. Actualmente el Tricolor cuenta con 13 senadores y 46 diputaciones entre plurinominales y uninominales.

2.- Los 10 diputados locales de Morena en Tamaulipas, deben de irse preparando para decidir de a cuanto es el amor a su partido, es decir cuántos “cachitos” del sorteo del avión sin avión, están dispuestos a pagar. Lo mismo los 5 alcaldes y ni se diga los diputados federales y los senadores Américo Villarreal y Lupita Covarrubias, estos últimos ya tienen cuota y es de 42 mil pesos cada uno. Y es que a la fecha sólo se ha vendido el 25 por ciento del total de billetes de la Lotería Nacional expedidos para este evento.

Pero Morena tiene 251 diputados Federales, 59 senadores, 5 gobernadores y una generosa Jefa de Gobierno, así como 345 alcaldes en todo el país y 405 diputaciones locales, 32 superdelegados federales. Y todos tendrán que comprar los “Cachitos” de a 500 pesos, de tal manera que hasta van a faltar billetes del sorteo de 100 premios de 20 millones cada uno, y será dinero y no avión lo que se sorteará el próximo 15 de septiembre.

También los superdelegados tendrán que pasar la charola entre todos los que cobran en la nómina federal. En el caso de Tamaulipas JR José Ramón Gómez Leal se encuentra hospitalizado en Monterrey por COVID, pero alguien de esa oficina tendrá que organizar la “coperacha”.

Los diputados federales también pasarán a la báscula de su coordinador legislativo, Mario Delgado, así como los Senadores con Ricardo Monreal.

3.- En otro tema, el subsecretario López Gatell amaneció este viernes en medio de la hoguera mediática luego de que 10 gobernadores (luego se retractó uno de ellos) que representan a varios millones de mexicanos demandaron su renuncia por el mal manejo de la pandemia de coronavirus, los mandatarios, 6 del PAN, 2 del PRD y el independiente de Nuevo León, exigen que el funcionario sea reemplazado por un experto con conocimiento y humildad.

Dicho de otra forma un elemento que no tenga la soberbia y desplantes del susodicho, y que actúe en base a criterios científicos y no siguiendo lineamientos políticos que no concuerdan con la más mínima lógica de medicina preventiva, de la que es titular.

La ola mediática que se fue contra López Gatell, ha estado enriquecida con una serie de ejemplos y episodios, que son conocidos por los mexicanos, los señalamientos de las incongruencias del subsecretario han sido tema de crítica cotidiana en los medios de comunicación, ni cómo defenderlo, su compromiso a estado con su jefe y no con los principios constitucionales del derecho a la salud.

Cuando concluya el episodio de la pandemia pesarán sobre él, las lápidas mortuorias de millones de mexicanos que pudieron haber sobrevivido de haber sido rigurosos en el uso del cubre-bocas, pero por el contrario miles de portadores asintomáticos se desplazaron libremente a lo largo y ancho del país trasmitiendo la enfermedad.

No sellaron las fronteras cuando esto inició, mucho menos se hizo un seguimiento de quienes venían de países infectados y tardaron mucho en establecer la sana distancia y el <quédate en casa>. Además de los mensajes contradictorios emitidos por los dos principales actores en esta historia, el Presidente y el Subsecretario, contradicción que hasta la fecha subsiste.

En esas condiciones López Gatell tiene conciencia de la responsabilidad penal que puede recaer sobre él, por eso se apresura a repartir culpas entre los gobernadores por el manejo de la pandemia.

Fue el gobierno federal, al cual él representa, el que no dictó las recomendaciones que han funcionado en otros países, al no aportar equipo de protección profesional y de calidad al cuerpo médico, y esto pesará mucho cuando termine la epidemia y cada institución médica haga su balance y emita un juicio. Todo eso además del maquillaje a los registros de datos.

Y lo más definitorio será la ausencia de apoyos económicos extraordinarios para atender la situaciones extraordinarias generadas de esta crisis hospitalaria en la que se requirió una cantidad importante de medicamentos, de respiradores y de equipo de protección para el personal que labora en las áreas COVID.

3.- Pese a las condiciones de emergencia que se viven, la Universidad Autónoma de Tamaulipas no afloja en su responsabilidad social, de promover la capacitación, asesoramiento y acompañamiento empresarial, orientado a propiciar el desarrollo y activación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).

En ese sentido es que ha llevado a la práctica una serie de cursos en líneas para mejorar imagen y ventas para su sobrevivencia, sobre todo en los tiempos difíciles que se enfrentan. Estas actividades se proporcionan dentro del Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Activación, que ofrece cursos gratuitos en línea y son totalmente gratuitos.

Esta clase de cursos continuarán hasta el mes octubre y abordarán diversos temas. Los interesados en participar deberán comunicarse al (834) 318 1800 Ext. 2493 en Ciudad Victoria; y en Tampico al 833 241 2002 y 833 366 6844; o bien escribir al correo electrónico [email protected] del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento-CINOTAM de la UAT.