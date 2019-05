           <  Etienne ganará perdiendo el 2 de junio

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Conforme avanza el calendario electoral y en Victoria quizá como en el resto del estado las predicciones se basan en tres aspectos: los panistas le apuestan a los resultados y trabajo de los gobiernos municipales y estatal azules y las campañas intensas que vienen realizando sus candidatos; los de Morena tienen fe en lo que queda de la fuerza e influencia de López Obrador, que aunque ha decrecido sigue calificando en las simpatías ciudadanas y el PRI tiene confianza en su estructura y militancia leal.

Aparte hay infinidad de rumores, que no pasan de eso, versiones sin sustento, por ejemplo en Victoria hubo un momento en que se corrió la versión de que Alejandro Etienne sería favorito en el Distrito 14, pero las mediciones de Morena y del PAN no lo ven ni siquiera cercano, están convencidos que la lucha es entre ellos dos, Pilar Gómez y Nora Hilda de los Reyes.

Siguiendo con la técnica del rumor, en el Distrito 15 los simpatizantes de Morena aseguran que Arturo Soto perdería y la verdad no es creíble, con todo respeto para la profesora Irma Sáenz que muy callada viene realizando su campaña, pero el panista está muy intenso y se palpa muy buenos recibimientos para él. Usted dirá que lleva 2 derrotas en campañas para alcalde, sólo que en esos tiempos su adversario era el PRI y estaba de pie el partido y en Tamaulipas era gobierno.

Examinando a los candidatos mencionados desde el punto de vista de su oferta, Pilar Gómez abogada de profesión, es la que tiene más que ofrecer por su conocimiento del trabajo legislativo realizado en los últimos tiempos, conoce el funcionamiento de la institución y sus propuestas son realizables porque las fundamenta en el conocimiento que tiene en las instituciones y en los programas en funcionamiento.

Alejando Etienne Llano también abogado y con formación para el desempeño legislativo, tiene en su contra el ejercicio como diputado en la actual legislatura, donde nunca elevó la voz para defender una causa popular, lo hizo al final cuando decidió buscar la reelección. Su capital político se basa en el ejercicio de alcalde, un periodo donde invirtió su mejor esfuerzo para convertirse en candidato a gobernador pensando que su amigo el gobernador Torre Cantú le conseguiría la oportunidad y además no concluyó su trienio municipal.

Sin embargo Etienne va a ganar, derrotado o triunfador con esta participación seguramente tendrá acceso a una diputación federal plurinominal, por el sólo hecho de haberse prestado para aportarle votos al Tricolor que le beneficiará para su sobrevivencia económica futura. El exalcalde no podía ser en esta elección plurinominal porque venía de esa modalidad y los acuerdos de la XXII asamblea prohíben tener plurinominales consecutivas, pero en el 2021 tendrá una curul segura sin hacer campaña.

Ofelia Garza Pineda con trabajo en territorio, hubiera dado buenos resultados en otros tiempos con el apoyo del aparato priista más su propio capital político, hoy este último recurso no le va a alcanzar para tener el triunfo. Es paradójico pero el PRI de antaño difícilmente le hubiera dado la candidatura, se la dio hoy cuando muy pocos quisieron arriesgar imagen y dinero.

Las candidatas de Morena se han dedicado a la docencia principalmente, tienen conocimiento administrativo del sector educativo, Nora Hilda cuenta con una visión política apoyada por su esposo que ya fue diputado y con una excelente formación social, tiene facilidad de palabra.

Mientras que la maestra Irma Sáenz su fortaleza está en saber cómo acercarse a las clases populares con las que han trabajado desde hace mucho tiempo, lo hizo en el municipio de Miguel Alemán y luego en Victoria, incluso en el V Distrito Federal donde fue candidata pero no ganó.

2.- En otro tema le comento que Tamaulipas está trabajando para recibir cada vez más turistas y para fomentar que sus habitantes viajen por el estado, para este propósito las instituciones públicas responsables del turismo, los Ángeles Azules, Policía Estatal de Auxilio Carretero y Policía Federal propicien el clima amable, tranquilo y seguro para desplazarse por nuestras carreteras. Los indicadores que confirman la reactivación turística que impacta en nuestra economía son 7.77 millones de visitantes en 2018 y 52.54 de ocupación hotelera, números que el Gobierno del Estado tiene como reto mantenerlos e incluso incrementarlos.

A mantener este clima amable y seguro han contribuido los Ángeles Azules que han atendido desde el 23 de marzo a la fecha más de 10 mil servicios en asistencia a los viajeros que circulaban en nuestras carreteras. Para prestar el servicio de auxilio mecánico que depende de la Subsecretaría de Transporte las unidades de esa dependencia recorrieron en ese mismo periodo más 950 mil kilómetros en diferentes puntos de la entidad.

Estos servicios provienen de dos aristas, por una parte el patrullaje en las vías federales y por otro lado por solicitudes a través del 911, número para emergencias. Tan sólo las unidades de Ángeles Azules del Gobierno de Tamaulipas han atendido aproximadamente 30 mil unidades por problemas de ponchadura de llantas, calentamiento de motor e incluso falta de combustible.

Ante algún problema de seguridad o movimiento que advierta sospechoso Usted puede llamar al 089, su denuncia hará la diferencia y contribuirá a dar mejores resultados, la participación ciudadana es importante para cumplir con las metas que se ha fijado la Policía Estatal de Auxilio Carretero, se trata de proporcionar la asistencia oportuna y del fortalecimiento del flujo carretero dependen otras actividades productivas no sólo turísticas, sino del comercio general.

El flujo de visitantes a diferentes ciudades de la entidad no sólo dan vida económica a la sociedad, sino además estimula la recreación de las parejas o la convivencia familiar en sitios de extraordinaria belleza como es la Resera Natural de El Cielo, nuestras playas o ríos, hermosos manantiales cuya contemplación da la relajación para combatir el stress.

Tenemos también espacios naturales donde se pueden apreciar diversas especies migratorias como las espátulas rosadas, que son majestuosas aves que llegan a Tamaulipas escapando del frío; o las garzas rojizas, o la mariposa monarca que se detiene en nuestro territorio antes de continuar su travesía hacia los santuarios del interior del país.

Todos estos paseos y muchos más hoy incluidos en un catálogo de actividades para desarrollarse en 52 semanas (una colección elaborada por la Secretaría de Turismo) solo puede hacerse posible con la seguridad proporcionada en nuestras carreteras, de ahí la importancia de la participación ciudadana para cerrar el círculo: vigilar-denunciar-asistencia institucional=carreteras transitables. Esto se logra con la participación de todos. Recuerde denuncie en forma anónima pero responsable al 089 y las emergencias de carretera en el 911, en Tamaulipas la Policía Estatal de Auxilio Carretero siempre está lista para acudir a su llamado.

FALLECIÓ AÍDA NADER FERES.- Con profunda pena le participamos el fallecimiento de la joven señora Aída Nader de Hanun acaecido este domingo a las 11:19 horas luego de un evento cardiovascular al que nos referimos en nuestra colaboración del pasado día 17. Ella es hija del alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah y de la señora Aída Feres de Nader.

El deceso ocurrió en la ciudad de Monterrey y los servicios fúnebres tendrán lugar en Tampico.

Patentizamos nuestra más sentida condolencia a su esposo Abraham Hanun Safi y al matrimonio Nader Feres y demás familiares, al propio tiempo formulamos votos por el eterno descanso de su ser querido.

Le sobreviven sus tres hijos Abraham, Andrés y Aídita

3.- Ahora fue Jesús Zambrano durante su visita a Cd. Madero, el que acusó al primer morenista del país de causar la división y fractura del partido (PRD) en el que militó y fue candidato a la Presidencia en 2006 y 2012, antes usó las siglas del Partido Azteca para escalar el gobierno de la Cd. de México. En el relanzamiento del partido no se contempla ni alianza, ni acuerdo con López Obrador, dijo el político sonorense, quien lamentó que no le esté yendo bien al país en este momento, “y en eso no lo vamos a acompañar”.

Las declaraciones de Zambrano son fuertes y las pronunció en Tamaulipas porque la prensa de la Cd. de México difícilmente las reproduciría, quizá el periódico Reforma acusado de prensa Fifí.

Las palabras del expresidente del CEN del PRD tienen valor porque no es un improvisado y recorrió muchos kilómetros al lado de López Obrador y hay testimonios de que el motor del político tabasqueño desmanteló y sigue desmantelando a otros partidos.

Tres días atrás Arsenio Ortega Lozano, coordinador del PT en Tamaulipas, también se refirió con desánimo sobre la misma corriente guinda, presagió que Morena puede perder el capital político ganado en 2018, ambas declaraciones dibujan la escisión de los grupos que fueron aliados tradicionales de AMLO.

La realidad es que Morena se está alimentando con los “escurrimientos” de perredistas y de militantes del PT, ambos partidos vivieron mejores momentos en los comicios de 2006 y 2012.

Jesús Zambrano quien visitó la zona sur en apoyo de los candidatos del PRD, aprovechó para dejar claro que “siendo partido de oposición vamos a poyar los programas y propuestas del Gobierno Federal que beneficien a la gente. Pero de ninguna manera apoyaremos las propuestas que están dañando a la gente”. Luego fue más preciso: “Diremos así no Presidente en temas como la suspensión de recursos a las estancias infantiles que afectan a las mujeres”.

Ya que estamos con el tema de la izquierda, una vez más la candidatura plurinominal de José Antonio Leal Doria sobrevivió a las impugnaciones de sus oponentes. Luego de que no funcionó por la vía de los derechos políticos intentaron echar abajo el procedimiento porque argumentaban que no estaban apegados a los ordenamientos.

Tal como se ven las cosas Leal Doria no sólo está firme en el 2º lugar de la lista plurinominal, sino que lo más probable es que sea el coordinador de la bancada.