EVO FUE BIEN RECIBIDO EN MEXICO, ARGENTINA LE PUSO CONDICIONES

LA@RED

EVO FUE BIEN RECIBIDO EN MÉXICO, ARGENTINA LE PUSO CONDICIONES

Rubén Dueñas

A diferencia de las bondades y atenciones de que fuera objeto en México el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en su calidad de asilado político, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Argentina –donde está ahora en calidad de refugiado, por decisión propia, el nuevo canciller argentino, Felipe Solá, dijo que el status que está solicitando, como refugiado, exige una serie de normas, entre éstas la de que se debe de comprometer a no realizar declaraciones políticas mientras permanezca en Argentina, entre otras cosas.

Evo Morales no se podrá quejar de las atenciones de que disfrutó mientras permaneció en nuestro país como asilado político, ya que de hecho se le brindaron todas las facilidades para enfrentar su problema que lo orilló al auto exilio, empezando con su traslado a México en un avión supuestamente de la SEDENA, por disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, creyendo nosotros que solamente le faltó dar conferencias prensa en Palacio Nacional.

Creemos que ante su inexperiencia el gobierno de López Obrador paró las orejas hasta después de que desde Bolivia le hicieron ver al Presidente que no estaba bien el que desde México Evo Morales hubiera estado manejando y mandando mensajes a su grupo político, en su calidad de asilado político.

AMLO no contestó ese llamado, pero el mensaje tuvo el resultado esperado, ya que no pasó más de una semana para que el otrora presidente de Bolivia se trasladara a Cuba, supuestamente para recibir atención médica, pero cierta o no la versión, de ahí voló a Argentina, que es donde está ahora como asilado político, pero está solicitando su ingreso como refugiado.

Evo Morales tuvo la atención de agradecer al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el que le haya salvado la vida al darle asilo político hace un mes. “Estaba triste y destrozado”, dijo y aseguró que va a seguir luchando por lo más humildes. “Agradezco a México y Argentina todo su apoyo y solidaridad”. Apuntó.

Fracasó MORENA en su intento de reducir el 50 por ciento a los partidos políticos el financiamiento público, a grado tal que en la votación los mismos legisladores de esa marca (CT) vergonzosamente se dividiéron, por lo que no alcanzaron la mayoría calificada, como lo existe el protocolo en algunos casos para su aprobación.

Según nuestras antenas con el voto fraccionado solo votaron a favor de la baja del financimiento los partidos MORENA y PES, los que aportaron solamente 274 votos, sin alcanzar la mayoría calificada ya que sus aliados el PT y PVEM votaron en contra junto con el PAN, PRI, PRD y MC, los que juntos sumaron 207 votos.

Estamos de acuerdo en que es mucho el financiamiento público que les otorga el INE a los partidos políticos, pero a decir verdad esta desproporcionado el monto pretendido de la baja, ya que sería la mitad de lo que han venido percibiendo de manera legal. Lo que creemos es que ya no se debe permitir el registro de nuevo partidos y estan en puerta de lograrlo dos o tres. En Estados Unidos con 300 millones de habitantes nada más hay dos partidos, en México con 130 millones son siete hasta hoy, que estupidez.

“No hubo tiro, voló el pato”, decía mi abue cuando salía mal lo que de lejos parecía ser un buen negocio, tal como acaba de ocurrir con el pretendido cobro de dos pesos diarios por el servicio de recolección de basura, cuya iniciativa supuestamente la elaboró el diputado local del PAN, Arturo Soto, a la que en el Pleno dio lectura el diputado del PRI, Florentino Sáenz Cobos.

En ésta fallida transacción sin lugar a dudas el que salió más raspado es el diputado local y ex alcalde de Mante, además de dirigente estatal de la CNC y ex director de la desaparecida Policía Rural del Estado, Tino Sáenz, todo porque voló el pato y no hubo tiro, lo que desconcertó a muchos que conocen su trayectoria. Arturo Soto realmente es nuevo en éstas danzas, pero quiere ser grande al precio que sea.

Entendemos las razones que empujan a López Obrador a presionar al Senado de Estados Unidos, para que asi como ya el Senado de la República ya aprobó las adecuaciones hechas a última hora al T-MEC ó USMCA, también lo hagan ellos, pero que nos perdone el mandatario mexicano, esa decisión es de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por cierto el líder republicano en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, en respuesta al reclamo de AMLO ya dijo que será hasta el 2020 CUANDO POSIBLEMENTE CONSIGA LA LUZ VERDE EN EL SENADO; remarcó que la aprobación del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá no quedará lista en este año.

La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe (UAMRR) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Maestría en Ciencias promueve estancias internacionales de sus estudiantes en la Universidad Pública de Navarra, en España.

Sobre del tema los ingenieros Génesis Viridiana Varela Salinas y Diego Hilario Castillo Martínez, compartiéron sus experiencias de la reciente estancia que realizaron en la Universidad española, en donde diéron seguimiento a proyectos que desarrollan como alumnos de la maestría, cuyo programa está acreditado por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-Conacyt).

Acompañados por el Dr. Adolfo Josué Rodríguez, coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y del posgrado de MCTC, coincidiéron en destacar que su estadía junto a titulares de proyectos de investigación, les permitió adquirir otras experiencias de aprendizaje y ampliar más la preparación en su campo profesional.

“Me ayudó a conocer otras perspectivas y nuevas tecnologías que allá se manejan y poder aplicarlas aquí y a investigar más, por ejemplo en el machine learning y el procedimiento de datos”, explicó Génesis Varela.

