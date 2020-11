T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EX DIPUTADA, “SIN CAPITAL POLÍTICO”, QUIERE SER ALCALDESA

X.-CONTENDIÓ POR LA DIPUTACIÓN FEDERAL Y PERDIÓ, PORQUE “LA REPUDÍAN EN EL PUEBLO”

LA INFLUYENTE maestra y repudiada ex diputada local por Río Bravo COPITZI YESENIA HERÁNDEZ GARCÍA, ya se alista “para buscar ser candidata del PRI” a la Presidencia Municipal, cuya dama “no tiene la menor opción de triunfo” porque a esta irresponsable mujer en su querido pueblo, “no le ven con buenos ojos”, por incumplida y mentirosa, confirmándosele, “como una genuina cartucho quemado”, porque cuando la señora Copitzi, ejerció funciones en el Congreso de Tamaulipas, “no hizo nada por favorecer a las familias proletarias de su pueblo”, habiéndose mantenido muy distante de la gente que, en aquella ocasión le dieron el voto, para que triunfara y aprovechara 3 años cobrando muy buen salario y prestaciones, en cuya época le fue muy bien, pero ahora que, “LA COPI, está fuera del presupuesto” anda desesperada, buscando la oportunidad POLÍTICA, para contender por la Presidencia Municipal de esta jurisdicción municipal y con ello, “intentar volver por sus fueros”.

SIN EMBARGO, quiero decirles que “La Copi”, como se le identifica a esta mentora riobravense, por su afán de seguir aprovechándose de las oportunidades partidistas en el PRI, pensó que siendo la representante del OMPRI en Tamaulipas, podría ser nuevamente llamada, a ser abanderada plurinominal a una diputación en la elección a desarrollarse el 2021, “para, obviamente, no hacer campaña” y tenía razón, pero con tan mala suerte que, “a la COPI”, el dieron un sendo puntapié, para sacarla de la jugada política, siendo sustituida por la ahora lidereza OFELIA GARZA.

ESTA DETERMINACIÓN política, es la prueba irrefutable de que, en las mismas filas del Revolucionario Institucional, ya no quieren a personajes desenfrenados y enfermos que buscan el poder, “no para servirle a los pueblos”, sino para beneficiarse en lo propio, como con marcado cinismo lo hizo “la prófuga del pizarrón y el gis” profesora COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, la que hoy más que nunca, intenta encontrar la coyuntura política indispensable, para volverse a incorporar al ejercicio público, porque para ella, “estar fuera del presupuesto” es terrible y desesperante, porque lo que obtiene como ganancia vendiendo cafés, panes, refrescos, lonches y tostadas en su restaurancito allá en Río Bravo, no es nada comprable con lo que, obviamente, ganaba como Diputada y por eso, “LA COPI”, ya se anda haciendo propaganda, pero la gente “no le tiene fe” y no la quieren por extralimitada, oportunista y mentirosa.

HACIENDO historia sobre esta mujer, “vivales de la política”, diremos que, “LA COPI; por obra, gracia, apoyo y quien sabe que más compromisos, tendría con el ex gobernador Egidio Torre Cantú, que dicen éste, “le dio el empujón” para colocarla en el Congreso, donde operó como Diputada, sin resultados gratos para su pueblo, Río Bravo, porque “Copitzi, nunca dedicó su tiempo al real servicio público”, sino al beneficio propio, de su familia y de algunos de sus amigos cercanos entre ellos, un ex titular del ITAVU.

Y TAN BIEN proyectado tenía su propósito político COPITZI YESENIA que, por ser la mandamás en el OMPRI, logró su asignación (como suplente) de la Neolaredense Diputada Local Yahleel Abdala Carmona, de tal forma que, “la prófuga de las aulas de clase”, volverá a ser Diputada por unos meses, cuando Yahleel, vaya en busca de la Presidencia Municipal de su querido pueblo, Nuevo Laredo.

POR LO ANTERIOR, los altos mandos del PRI Tamaulipas y del CEN Tricolor, al ver que “personajes como la COPI”, más que ayudar, perjudican al partido, decidieron hacerla a la un lado, motivo por el que ésta mujer, se manifestó indignada. Sin embargo, COPITIZI YESENIA, debería pensar que “su ciclo en política, ya ha fenecido” y por tal motivo, en el PRI, se le tiene que dar la oportunidad política a nuevas caras con mejores perfiles, porque soslayan que personajes como la referida ex diputada, “ya no son garantía de triunfo” y peor, porque no le aportan nada de capital político al Revoluciono Institucional.

PARA CONCLUIR, les comento que, “todo aquel personaje hombre o mujer que obre por ocupar trincheras púbicas”, debe adquirir compromisos con seriedad y respeto, pero sobre todo “con responsabilidad y resultados”, pero desgraciadamente, actrices como la señora ex diputada COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, más le apuestan al bien propio y no al bienestar colectivo. Pues los hechos así lo plasman.

