Guadalupe E. González

EX GOBERNADOR EGIDIO TORRE, HUYE DE SAN PEDRO

TRAS LA CAPTURA de uno de sus cómplices, allá en la ciudad de México, ayer corrió como fuego en reguero de pólvora “el rumor” de que, el ex gobernador de Tamaulipas Ing. Egidio Torre Cantú, “de inmediato huyó de su domicilio”, enclavado en “el Fraccionamiento Callejones”, sector exclusivo de la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, por temor a que las autoridades judiciales, “a él también le caigan y lo arresten”, porque sabe que el detenido ex sub secretario de egresos de su Gobierno Cristóbal Rosales, anoche mismo, rendiría su declaración, ante la Fiscalía Anticorrupción y por obviedad, “teme lo haya involucrado” como el principal cabecilla del quebranto millonario, al que aquí hemos hecho referencia.

CRISTÓBAL ROSALES, al terminar el Gobierno de Egidio Torre en el 2018, se fue a la ciudad de México, instalándose en Polanco, “una de las zonas más caras el país”, lugar hasta donde los agentes investigadores ocurrieron ayer domingo, para caerle sorpresivamente y ejecutar la orden de aprehensión en su contra, por los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita y por el uso de atribuciones y facultades, como servidor público, señalado éste, como uno de los partícipes en el saqueo de más de 2 mil millones de pesos, a través de “las empresas factureras”.

COMO YA es del dominio público, el detenido Cristóbal Rosales, atendiendo instrucciones del ex Secretario de Finanzas Jorge Silvestre Abrego Adame, junto a Jorge Contreras Chío y el Notario Público Antonio Mercado Polanco, consumaron el descomunal quebranto millonario, afectando el patrimonio estatal, detalle por el cual la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas, “no cesará en sus acciones judiciales”, hasta lograr la captura de los involucrados, sin descartarse la acción penal contra el ex Coordinador de Comunicación Social Guillermo Martínez García, a quien “se le detectó” una cuenta de 1 millones 800 mil dólares en un banco de la ciudad de Houston, Texas y otras cuentas bancarias más aquí en México, de quien se dijo, “tiene empresas con campo de operaciones” entre Monterrey y San Pedro, en el vecino estado de Nuevo León. Y por ende, la participación de Martínez García, en estas actividades ilícitas, son parte también de la investigación que, no dejara fuera de contexto judicial, la UIFE.

Y COMO nada es para siempre y, “el que la hace la tiene que pagar”, hoy queda claro que, la UIFE, a través de la Policía Investigadora de Tamaulipas, continuarán rastreando, al ex Tesorero del Estado Jorge Abrego Adame, quien “como segundo de a bordo”, del ya presunto prófugo de la justicia ex Gobernador Egidio Torre Cantú, en cualquier momento, también será arrestado para su internación en el penal de Tamatán en ciudad Victoria, a donde anoche llegó el ex sub secretario de egresos Cristóbal Rosales, uno de los integrantes de “la célula delictiva” que en plan ventajoso, operó en el pasado sexenio, afectando las finanzas del estado.

HAY QUE señalar que, el ex secretario de Finanzas Jorge Abrego Adame, para consumar “el multicitado quebranto millonario” hábilmente, obró por integrar 52 empresas, “simulando estas, prestar servicios al Gobierno de Tamaulipas”, esto entre el 2012 y 2016, cuyas compañías, como ya lo expusimos en este espacio en colaboración pasada, “tenían como socios, comisarios y representantes legales, a las mismas personas”, confirmándose esto a través de las actas constitutivas, con domicilios en Nuevo León y ciudad Victoria. Y las mismas, fueron constituidas por el Notario Público victorense Antonio Mercado Polanco, partiendo de aquí la investigación de cómo, en el Gobierno de Egidio Torre, estuvieron operando de manera despiadada, para “robarse el dinero del pueblo”.

PARA ELLO, la Contraloría Gubernamental, así como la Auditoría Superior del Estado, inicialmente, detectaron a 6 de las 52 empresas factureras, “haber obtenido contratos” con el Gobierno Estatal, emitiendo facturas por un monto de 736 millones de pesos, del 2014 al 2016. Y como no se adjuntaron las evidencias, ni físicas ni administrativas, de la prestación de los servicios facturados, fue como se pusieron al descubierto “las irregulares acciones financieras”, consumadas “por la tercia de rufianes” o “delincuentes de cuello blanco” encabezados por el ex Tesorero Jorge Silvestre Abrego Adame quien “ya anda a salta de mata”, junto a su otro compinche Jorge Contreras Chío, ex jefe de pagos del pasado Gobierno Estatal.

LO INADMISIBLE e inaceptable, en este esquema de tangible actos de corrupción es que, 15 empresas factureras mas, integrantes del mismo grupo de las 52 conformadas por la gavilla de delincuentes en el Gobierno de Egidio Torre, es que estas, facturaron a la Secretaria de Finanzas del Estado, un monto superior a un millón 600 mil pesos, en solo dos años del mismo 2014-2016, encontrándose entre estas empresas como ya lo expusimos, la denominada “TRIBUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.” con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, cuya empresa, para colmo de males, es de las que están incluidas en la lista del SAT, como “empresas fantasmas”, ubicada esta, en el apartado 69-B del Código Fiscal de la Federación.

CITÁNDOSE QUE “Tributos del Norte”, entre el mismo 2014-16, facturó al Gobierno de Egidio Torre 323 millones de pesos más. Y la más clara evidencia del quebranto millonario superior a los 2 mil millones de pesos, es que, todas las empresa factureras, supuestas prestadoras de servicios, “no estaban debidamente constituidas ante el SAT”, y ejemplo de ello, es que “Tributos del Norte”, al ser verificada en sus domicilio fiscal, “solo se le encontraron un escritorio, una silla y había una persona en el lugar”.

PARA CONCLUIR, les diré que, por lo pronto el ex Gobernador de Tamaulipas Ing. Egidio Torre Cantú, su ex secretario de Finanzas Jorge Abrego Adame y Jorge Contreras Chío, sin descartar a Guillermo Martínez García, en cualquier momento, pueden ser objeto de la acción penal, por parte de la Policía Investigadora y la Fiscalía Anti-corrupción de Tamaulipas, por “el saqueo millonario” que, en agravio del erario público del estado, consumaron la referida “gavilla de delincuentes con charola”, cuando estos, tuvieron en sus manos, el poder político del Gobierno de Tamaulipas, por lo que, no se descarta que, “seguirán surgiendo más sorpresas”, por los arrestos pendientes, de los hoy presuntos prófugos de la Justicia, ya señalados.

