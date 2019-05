T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EX TESORERO DE TAMPICO, NO TIENE ESCAPATORIA JUDICIAL.

REZA EL ADAGIO que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y vaya que en esto, “hay sobrada razón”. Porque hoy, se confirma que el ex Tesorero Municipal de Tampico EDGAR ÁNIMAS DEL ÁNGEL, un sujeto “ultra-mega influyente” en el Gobierno de la polémica y controversial ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, “ya se encuentra ante serio dilema judicial”, por la acusación penal que, contra este ex funcionario ya pesa en el Juzgado de Control de la Sexta Región del Sistema Penal Acusatorio de Tamaulipas, bajo la carpeta de investigación No. 073/2018, por el delito de peculado y otros más que, sobre la marcha irán saliendo.

A ÁNIMAS DEL ÁNGEL, se le atribuye el saqueo o desvío de 2 millones 600 mil pesos, aproximadamente, cuyo faltante, le fue observado en los procesos administrativos y de operación en el Rastro Municipal, a cuyo delito el ex tesorero municipal, sin duda, tendrá que responder en el marco legal y, obviamente, dé cuenta plena de lo que hizo con el referido monto económico reclamado en la formal acusación, que planteó ante los Tribunales el Lic. César Bonilla Andrade, Representante Legal del actual Ayuntamiento de Tampico.

POR ESTE relevante y trascendente motivo, al ex jefe de las finanzas de Tampico en el Gobierno pasado EDGAR ÁNIMAS DEL ÁNGEL, ya se le notificó la cita, para que el próximo jueves 6 de junio, comparezca en la sala de audiencias del Juzgado de Control ya referido, con cuya actuación legal, repito, se confirma que, este colaborador de la ex Presidenta Municipal Magdalena Peraza Guerra, “estuvo mucho tiempo haciendo mal uso de los recursos públicos” de lo que aquí, en este espacio, estuvimos dando amplia cuenta y, por eso hoy, este saqueo financiero en Tampico, ya ha salido a la luz pública.

LO IMPACTANTE de este escabroso tema judicial es que, entre los implicados en la carpeta de investigación, son señalados “con índice de fuego” Edgar N, Francisca N y María Eugenia N. Los que, ya han sido llamados a rendir su declaración por el desvío de aproximadamente 2.6 millones de pesos”. Y naturalmente, ante la autoridad judicial, “tendrán que hablar con toda claridad”, porque de no hacerlo “se verán más hundidos de lo que ya están”.

Y AUNQUE el delito de peculado, de acuerdo a la nueva legislación vigente, no está considerado como grave, “esto, no exime a los involucrados”, respecto a resarcir o reponer el daño consumado en perjuicio del patrimonio municipal. Y de encontrárseles culpabilidad a los acusados, entonces, se verían ante la posibilidad de “enfrentar una pena en la cárcel”, así lo explica el apoderado legal del Ayuntamiento de Tampico Lic. Bonilla Andrade, quien por lo pronto “ya trae en jaque” a los presuntos maleantes ex colaboradores de la truculenta ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA. De la que, diremos, legalmente “tampoco está salvada de este tipo de líos judiciales”, porque ésta, “ya se ha amparado” por el presunto desvío de poco más de 70 millones de pesos, al menos esa es la versión que allá en Tampico “ya ha corrido como fuego en reguero de pólvora”.

HAY QUE SEÑALAR que a los inodados, se les hará el llamado correspondiente para que, “comparezcan ante el tribunal” y de no hacerlo, la autoridad judicial, obsequiaría de inmediato la orden de aprehensión contra los implicados, cuya cuestión valoraría el Juez de la causa, para finalmente saber si procede o no la medida cautelar. Pero mientras tanto, podremos decirles que, “los actos de corrupción e impunidad, ejercidos en el Gobierno Municipal de la mentora Peraza Guerra, “no van a quedar en la impunidad”, por lo que esto, refleja que, “los contumaces saqueos y hurtos”, realizados por el ex Tesorero Municipal Edgar Ánimas del Ángel y “socios”, ya son causa, por la que estos, tendrán que devolver los que presuntamente se robaron o bien “podría ser puestos tras las rejas”, cuyas opciones son las que marca la ley. Y a las que estarían sujetos los señalados, en esta formal acusación penal contra los ex funcionarios municipales de Tampico.

HAY QUE RECORDAR QUE, “nada puede quedar oculto”, “ni el sol se puede tapar con un dedo” y por esta causa, desde ahora se perfila la correspondiente acción legal para que, “los que la hicieron la paguen”, y como a la ex alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra, ya se le ha señalado como la probable saqueadora de millonarios montos en su Gobierno, esta señora tendrá que responder en el marco legal y eso, precisamente, fue lo que orilló a la mentora a recurrir al amparo de la Justicia Federal, “para intentar salir bien librada de sus trapacerías”, pero eso no sucederá, porque ella, como primera autoridad municipal, tuvo que saber cómo y de qué forma, desparecieron los más de 70 millones de pesos que, “andan volando en el aire”.

PARA FINALIZAR, también recordaremos que la ex Presidenta Municipal del puerto Magdalena Peraza Guerra, “gritó a los cuatro vientos” que ella, “estaba libre de pecado” y que incluso “no tenía nada de que esconderse”, haciendo alarde de “ser honesta y no sinvergüenza”, pero lo segundo, ya le está brotando por todas partes a la polémica septuagenaria, quien intentando “pasarse de lista, rindió cuentas mal maquilladas” y por eso ahora, esta señora se encuentra en este grave dilema jurídico, porque las cuentas del trienio 2016-2018, “simplemente no concuerdan en los números” y por ello, esta truculenta mujer, a los tribunales “quiera o no”, tendrá que comparecer para que, explique cómo “fue que desaparecieron los millones de pesos” que, ¡hasta hoy no han sido justificados?. Y por esta razón la maestra se encuentra “entre la espada y la pared”. Pero en fin, veremos que habrá de suceder sobre este tan sonado caso, allá en Tampico.

