PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Exhiben irregularidades de Xico

No conforme con el mal manejo que está haciendo de la administración pública, el alcalde Xicoténcatl González, que ha generado la inconformidad de la ciudadanía, ahora sale a flote los abusos y excesos que está cometiendo con la nómina municipal, al incrustar a su personal doméstico, al que no solo se le paga salario, sino además se le otorgan compensaciones, aun y cuando estos no cubrieron la papelería que obligatoriamente deben presentar todo aquel que aspire trabajar en el ayuntamiento.

Pues bien, publicaciones pusieron al descubierto que el edil está utilizando recursos públicos para pagarle al personal que labora en su domicilio particular, y es que este tipo de acciones son las que están generando fuertes críticas por parte de síndicos y regidores del ayuntamiento, ya que esto es donde debería el alcalde aplicar los ajustes a los gastos del ayuntamiento, y no el recortar compensaciones y salarios a los demás trabajadores municipales.

Entre su personal doméstico, que Xicoténcatl inserto en la nómina municipal, se encuentra la persona encargada del aseo de la casa del edil, la cual supuestamente cobra como auxiliar en la secretaria del Ayuntamiento, que, por supuesto no desempeña, pero si percibe una compensación de 5 mil pesos, por cierto, ya se dio de baja.

Otro de los empleados domésticos de Xico, que presuntamente está asignado al departamento de Recursos Humanos como auxiliar, pero que en realidad es el jardinero de la residencia de Xicoténcatl González, incluso hay testigos que afirman conocerlos, y que ambos trabajadores son de la casa de la familia del presidente municipal.

Ante esta situación irregular, es que la diputada Patricia Pimentel pedirá se aplique una auditoria sobre los recursos destinados a la nómina municipal, y el horario que deben cumplir los trabajadores del ayuntamiento.

Por estas y muchas cosas más los victorenses están que piden a gritos que acabe ya la administración del médico, que no ha hecho otra cosa que tener peor que como se encontraba la capital del estado.

Por otro lado, en el municipio de Matamoros fue escenario de un nuevo encuentro entre autoridades estatales, municipales y federales, dado a que a pesar de que este fin de semana paso a segundo lugar en el número de casos positivos del Covid-19, al ocupar Reynosa el nada honroso primer lugar, pues Matamoros pese a todos los llamadas del alcalde Mario López ha logrado que miles de familias acaten las disposiciones de la Secretaria de Salud, lo que ha ocasionado que los casos sigan a la alza, por lo que se corre el riesgo de que se vuelva a la fase 1 y los comercios y restaurantes que ya estaban trabajando, pues vuelvan a cerrar, lo que ocasionaría que más del 30 por ciento de estos pues ya no puedan volver a abrir, ya que por la falta de recursos no podrían sobrevivir esta nueva etapa.

El gobierno municipal ha tratado, de una y otra forma de convencer a quienes siguen creyendo que el Covid-19 es un invento de los gobiernos, por lo que siguen las recomendaciones para que acatando las medidas, como el constante lavado de manos, la sana distancia, el resguardo social son la manera más efectiva que los contagios cedan, aunado a las acciones que se realizan como la desinfección de exteriores de clínicas y hospitales, plazas públicas, parques y colonias, donde hay mayor número de contagios, el alcalde Mario López instruyo la distribución de 100 mil cubrebocas, al ser una de las medidas más recomendadas para evitar contagios, por cierto estas serán distribuidas a través de las Secretaria de Salud y de Desarrollo y Bienestar Social.