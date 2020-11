            < Explotan corrientes subterráneas de Morena

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Tras la nominación de Mario Delgado Carrillo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es urgente poner en marcha la operación cicatriz, porque la parte perdedora, no sólo está actuando de momento con declaraciones acusatorias al bando operador del nuevo dirigente, sino que esta explosión de malestar, alerta que los puede convertir en una corriente contraria dentro del mismo partido en pleno proceso electoral rumbo al 6 de junio de 2021.

Por lo pronto es un signo de alerta las declaraciones del morenista Camilo Pérez Marthos, residente de la zona sur, quien al acusar al exgobernador Egidio Torre Cantú de haber saqueado el erario en detrimento de los tamaulipecos, señala como sus cómplices a los diputados de la LXII legislatura y la lista la encabezan los hoy diputados federales Erasmo González Robledo de Morena y Olga Sosa Ruiz del PES, que en aquella época figuraban en las filas del PRI y Verde Ecologista respectivamente.

Será coincidencia pero el aludido Pérez Marthos, hizo circular en redes sociales una fotografía donde aparecen Erasmo, Javier “Cacho” Toral, Olga Patricia Sosa, Ana María Herrera y muchos otros que estuvieron al servicio de Torre Cantú levantando el dedo a favor de sus propuestas.

Acompañan a la foto las acusaciones contra el exmandatario y los ya mencionados como sus cómplices, hoy éstos representan la “lealtad plena” al Gobierno de la 4ª T y a los principios morenistas. Llama la atención que después de más de cuatro años de haber concluida la gestión egidista salgan a relucir con tanta enjundia estos señalamientos y sobre todo involucrando a varios morenistas.

La coincidencia es que Erasmo y Olga fueron en la zona sur los principales operadores a favor de Mario Delgado en su camino rumbo a la dirigencia nacional. Esos son los focos rojos que anuncian lo que puede venir próximamente.

2.- Por otra parte Morena ya tiene presidente en su Comité Directivo Estatal y nuevo presidente del Consejo Político Estatal, sin asamblea ni protocolo de por medio, producto de designación desde la cúpula que hoy encabeza Mario Delgado Carrillo se renovaron los dos principales cargos en la estructura partidista, además de otros nombramientos que conformarán el CDE.

Ese procedimiento era de esperarse porque los tiempos apremian, además del clima poco cordial existente en el interior del instituto político, mismo que si no es tratado de manera oportuna con una eficiente operación cicatriz, será la piedra en el zapato que no permita avanzar al partido guinda, esto desde luego tiene que ver con la asignación de candidaturas que aseguraron los nuevos dirigentes serán sin “dedazo”, ni imposiciones, lo cual está por verse, porque las condiciones actuales no dan para construir acuerdos que legitimen a los abanderados para el 2021.

En cuanto a los nuevos nombramientos, estos tuvieron lugar en Reynosa y fue Jaime Oyervides Martínez, hasta hace poco presidente del Consejo Político Estatal, quien se auto presentó como relevo del profesor Enrique Torres Mendoza, y al mismo tiempo anunció como Presidente del Consejo Político a Héctor Saldivar.

Fue un evento desangelado y con falta de imaginación, porque al haber una “autoproclama” y no estar presente el presidente saliente Enrique Torres Martínez, cuando menos debieron haber contado con la asistencia de sus senadores y de los diputados federales fronterizos, para que sirvieran de aval.

Otros nombramientos son los de Christian Ramírez, Secretario de Derechos Humanos y Martha Irma Alonso, Secretaria de Asuntos de la Mujer. Oyervides dijo que se encuentran en espera de la publicación de la convocatoria que regirá el procedimiento para la selección de los candidatos(as) a diputaciones locales y federales, así como integración de planillas municipales para la elección de junio de 2021.

DESAFÍOS DEL DESARROLLO LOCAL EN TIEMPO DE COVID .- La Universidad Autónoma de Tamaulipas no sólo ha sobrellevado los tiempos de la pandemia sin perder rumbo y mucho menos dejar de lado su compromiso social frente a condiciones extraordinarias como las que ahora vivimos, en esas circunstancias es que puso en marcha el Seminario Web Internacional “Desafíos del Desarrollo Local y Capital Territorial en tiempos del COVID-19”, que busca la implementación de proyectos que generen bienestar en la comunidad e impulsen el desarrollo en la entidad.

El rector de la UAT, afectado por el COVID-19 se ha retirado obligadamente de las actividades de la institución, y en esta ocasión su representante la Secretaria Académica, Dra. Rosa Issel Acosta González, lo representó en la inauguración de este seminario web de corte internacional, que es impartido virtualmente con la participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro para la Cooperación Internacional de Trento, Italia.

El evento inició con la participación de la Dra. Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de la Universidad del Valle de Atemajac Campus La Piedad, en el estado de Michoacán, una de las aportaciones nacionales de este importante foro que constará de 5 módulos que iniciaron el 3 de noviembre y se prolongarán hasta el 9 de diciembre a través de la plataforma e-Learning, con duración de 30 horas activas que darán lugar a la correspondiente acreditación.

Sin duda este será un evento muy gratificante, sobre todo porque da contrapeso a la inmovilidad por la pandemia, y es una más de las muchas participaciones de la UAT que dan vida a la institución y evita la paralización académica en tiempos del COVID.