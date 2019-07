T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EXPULSIÓN O FARSA, CASO DEL CACIQUE PETROLERO

UN PANORMA complejo e incierto, es el que, en estos momentos priva al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores Petrolero de la República Mexicana, tras conocerse ayer “la expulsión” del repudiado y archi millonario cacique sindical CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, a quien presumiblemente, las 36 Secciones Sindicales petroleras del país “lo expulsaron” de la organización, pero esto para muchos “puede ser una farsa”, por lo que, la oficial decisión de “si fue o no corrido o retirado” del Sindicato el venal dirigente, esto, lo deberá definir en los próximos días, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de la correspondiente “entrega de nota” para que se ratifique o rechace al nuevo líder petrolero del país SERGIO CARLOS MORALES.

LO ANTERIOR, es porque nadie en Pemex, acepta como creíble, la noticia de “si fue o no expulsado” el contumaz cacique Romero Deschamps, cuyo sujeto valido del poder que ha tenido por alrededor de 30 años en la máxima industria del país, “se la ha pasado explotando a los trabajadores” de la máxima industria de México, detalle por el cual “la supuesta expulsión” del líder petrolero, tiene que corroborarse o rechazarse, lo más pronto posible. Porque obreros y ex líderes del Sindicato de Pemex, aducen que, “no tienen nada oficial sobre esa intempestiva expulsión” de Carlos Antonio Romero.

SURGIENDO conjeturas como “el que nadie sabe dónde se llevó a cabo la convención extraordinaria del STPRM”. Y quien o quienes convocaron, presidieron y acordaron la expulsión de Carlos Romero Deschamps, razón por la que, las autoridades federales (vía Secretaria de Trabajo y Previsión Social), tendrán que oficializar la salida del sindicato del presunto delincuente, del que se aduce, deberá responder a los delitos de “lavado de dinero”, “defraudación fiscal” y otros muchos delitos que son graves y por los que, el cacique sindical petrolero, tendrá que huir, porque si es capturado por autoridades federales, “no escaparía dela cárcel”.

Y AUNQUE los trabajadores de las 36 Secciones Sindicales del STPRM, aseguran haber expulsado por voto libre y secreto a Carlos Antonio Romero Deschamps, esta expulsión, por supuesto que aún no es digna de crédito, porque hay versiones que conducen a un panorama incierto, debido a que, “nadie tiene noción concreta”, sobre la formalidad de le expulsión del repudiado cacique, al que tengan la seguridad que, “el destino no le depara nada bueno”. Apuntándose que, hay marcada tensión sobre el caso, que ya ha causado fenomenal revuelo político sindical en todas las Secciones Sindicales de Petróleos Mexicanos.

AYER allá en la zona conurbada del sur de Tamaulipas Joaquín Hernández Correa “el Joaco”, diputado y ex dirigente petrolero de la Sección I, la que ahora “como emperador” preside y dirige EDRAS ROMERO VEGA, dijo que, en esto debe darse “el visto bueno” de la STPS. Porque teniendo un gobierno federal que, “hoy dice una cosa y mañana otra”, no puede darse como oficial una determinación de tal magnitud o sea, lo de la expulsión del repudiado Carlos Romero Deschamps, por lo que, mientras no haya una información oficial sobre este confuso tema, tengan la seguridad de que, “el citado cacique seguirá empoderado” del Sindicato Petrolero de México.

OTRO detalle que llama poderosamente la atención es que, Hernández Correa, de quien diremos “no canta mal las rancheras”, para las trapacerías y en temas de irresponsabilidad política y sindical, recalcó que, “la base trabajadora petrolera, es la que está reclamando “el encarcelamiento” del petulante y abusivo Secretario General del STPRM Carlos Antonio Romero Deschamps, el que, con el dinero de los obreros de Pemex, sindicales y eventuales o transitorios, se ha favorecido en grado superlativo, porque hasta el hijo de este sujeto, allá en Europa, “se dedicaba o se dedica a lucirse y gastar dinero en euros por montones”, comprando hartos lujos como carros Ferraris, que son carísimos, tal como salió en videos el vástago del trampa líder de la paraestatal, al que, “se espera lo ajusticien con la aplicación de la ley” y por fin “les ha justicia la revolución a los trabajadores” petroleros humillados y subajados por Romero Deschamps.

Y ASI COMO se espera, le vaya a Carlos Romero, lo mismo habrá se sucederle a muchos de los Secretarios Generales de Secciones Sindicales del STPRM, los que, para evitar “la acción de la justicia” y también evitar “les caiga la voladora” o sea la orden de aprehensión, tendrán que “poner tierra de por medio”, porque de no hacerlo y confiarse, tengan la plena certeza que, esas lacras sindicales, “por sus malos actos, se les habrá de ver tras las rejas”, que es lo que quieren y desean los humillados trabajadores de los Sindicato de Petróleos Mexicanos, cuyo gremio sindical, siempre ha estado bajo el dominio del señalado “presunto ladrón”.

PARA CONCLUIR, es esencial señalar que, “la podredumbre en los Sindicatos de Pemex” de toda la geografía nacional, emergerá, porque “no hay mal que dure cien años y ni enfermo que los aguante. ¿Verdad?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

