T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EXTIRPAN EL CÁNCER A LOS VICTORENSES

X.-De placemos las familias de la cueruda capital

X.-Xico y su gavilla se encuentran ante serio dilema

AYER POR FIN, se dio por concluida en la cueruda capital, Victoria, una historia nefasta, donde el saqueo, el robo y toda clase de trapacerías financieras, “estaban a la orden del día”, todo eso orquestado criminalmente por el sátrapa ex alcalde Dr. XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, un potencial delincuente, que llegó a la silla municipal, para “saciar sus ambiciones personales y económicas” y convertirse en millonario a tal grado que, hasta su hija TANYA GONZÁLEZ FLORES, construyó una casa de muy buen monto millonario, con dinero del pueblo, cuyo detalle no puede negar y, si lo niega, “la hija del “Payaso ex Presidente Municipal” de Victoria, deberá probar lo contrario.

LA SALIDA del alcalde de Victoria, desde la semana pasada “se daba por hecho”, pues el rumor sobre este particular, “corrió como fuego en reguero de pólvora”, debido a indiscreciones que se generaron en el mismo cabildo y entre funcionarios de primer nivel, cuyo tema del “cese o baja del galeno del mal” Dr. González Uresti, fue recibida con gran jubilo, entre las familias de todos los niveles sociales de Victoria, las que veían con tristeza, como este gandalla edil, “tiene la capital en el más claro de los abandonos”. Porque el referido sujeto de marras, más que dedicarse a servirle a las familias, “obró por dedicarse a amasar fortuna” para él y su familia y un grupo de amigos muy selectos.

PERO como toda planta o ser humano, nace, crece, se reproduce y muere, “esto, ya le está tocando vivir el muy escabroso escenario” al repudiado ex Presidente de Victoria Dr. Xico González Uresti, un advenedizo sujeto oriundo de Torreón, Coahuila, pero avecinado en la capital de Tamaulipas, conociéndose de buena fuente que, “el hoy separado de su cargo” y alguno de sus “colaboradores”, llegado el momento, serán citado a los tribunales, para que respondan los fraudes, en los que, se ha visto seriamente involucrado “el petulante Galeno del mal”.

HAY QUE señalar que, entre los amigos de confianza y socios de trapacerías del Dr. Xicoténcatl González Uresti, están el Tesorero Municipal José Alfredo Peña Rodríguez, así como la Primer Síndico Frida Patricia Escobar Ortiz, la Contralora del Ayuntamiento Nora Rosalba Cepeda Guerrero, incluyéndose al Secretario del Ayuntamiento José Luis Liceaga de León, Jaime Cruz Espinosa Jefe del departamento de Inspección y Ejecución Fiscal, así como el Director Administrativo Arnulfo Torres Villarreal, Ruth Rodríguez, directora de Obras Públicas Municipales, sin olvidar a la Directora de Comunicación Social María Gloria Montalvo Padilla, de quien dicen “ya estrena casa nueva”, sin olvidar que, la acción legal en caso de enchutarse, también se habla de ejercer acciones jurídicas contra Tanya González y Antonio David Chavira Cano, “el yerno de oro” de Xico.

POR LO QUE, “varios de los mencionados colaboradores del Dr. Xicoténcatl González Uresti, como María Gloria Montalvo Padilla, titular de Comunicación Social, ésta, antes de ostentar este espacio público, la pobre de Gloria, “carecía de un buen estatutos económico”, pero como presumiblemente, empezó a agarrar dinero por montones, fue como puso manos a la obra y pues “ya tiene una casa de considerable dimensión financiera” cuyo inmueble, la citada mujer, tendrá que comprobar, de donde sustrajo los recursos para haber hecho, la casa que ha construido.

PERO ESO no es todo, porque Tanya González, la hija de Xico e incluso “el yerno de oro” Antonio David Chavira Cano, tendrán también mucho que decir ante los tribunales, si es que se le cita, porque Tanya construyó una casa, donde tiene alberca olímpica” de quien sabe que tantos millones de pesos de costo: Y por esta razón, ya hay gentes que, vienen señalando con índice de fuego a los arriba mencionados, colaboradores del Ayuntamiento de ciudad Victoria, donde ayer desde temprana hora, prevalecía un clima de incertidumbre, en torno a lo que estaba pasando en la reunión de cabildo, porque la verdad, nadie daba por hecho que, “los del cabildo y las autoridades de turno”, obraran por sacar a empellones de la Presencia Municipal, de Ciudad Victoria, “al galeno del mal”.

PARA CONCLUIR, les diré que, “hay marcado interés en revisarles, a todos los involucrados, los manejos financiaros”, razón por la que, no se descarta que, “se pongan al descubierto”, todas y cada una de las triquiñuelas ejercidas por el nefasto Galeno Dr. Xico González, quien junto a su selecto grupo de colaboradores, saquearon criminalmente la cuerda capital Victoria.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]