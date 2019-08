T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“F.G.R SE EXTRALIMITÓ CON ROSARIO ROBLES Y ESO ES CORRUPCIÓN”

EL CASO Rosario Robles Berlanga, es un evidente tema “de corrupción”, consumado por el nuevo Gobierno de la República y es altamente polémico, porque nadie pensó que, la ultra-mega-influyente ex Secretaria de SEDESOL y SEDATU, “sería puesta tras las rejas”, porque el delito que le imputan “no es grave”, por la penalidad de 2 a 7 años de prisión, motivo por el que, en el marco del derecho, tanto la FGR y el Juez de la causa, en mi punto de vista y por opinión de prestigiados abogados, tales dependencias, “se extralimitaron en su veredicto” contra Rosario, porque el jurista, de haber cumplido con lo que establece la ley, “debió fijarle una fianza a la procesada” y no haberle dictado la prisión preventiva oficiosa”, para que la indiciada, naturalmente, “pudiera defenderse en libertad y no desde en la cárcel”, como lo determinaron los representantes de la ley.

AHORA, la detenida ROSARIO ROBLES, para poder estar salvada de la aguda situación jurídica que para su desgracia ya enfrenta, está obligada a demostrar “por escrito” y “no de palabra”, haberle informado en tiempo y forma al ex Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, sobre el este escabroso caso “de la Estafa Maestra”, en el que, presuntamente, hubo “el desvío de más de 5 mil millones de pesos”, cometido en perjuicio de la Hacienda Pública Federal. Y abundar esto, no es estar a favor de Rosario, sino dar cuenta plena de lo que la ley marca, para que la sociedad se entere que, en este Gobierno de “la Cuarta Transformación”, por decisiones políticas, incurren flagrantemente en la violación a la ley.

HAY QUE señalar que, “si Robles Berlanga, en el juicio menciona al ex mandatario mexicano y demuestra haberlo enterado “no solo por la línea roja”, sino mediante escrito, esto traería un peso de muy alto riesgo judicial para el Lic. Peña Nieto. Y por esta razón, el ex Presidente, tendría que ser llamado por el juez penal del reclusorio sur, pero hasta el momento, no hay evidencias en tal sentido. Y sinceramente, no creo que EPN, “haya caído en este grave menester jurídico”. Sin embargo, recordemos que, en este tipo de situaciones legales, “nada está descartado”. Pero en fin, el tiempo es el que “os dará la razón”.

NO DEBE OLVIDARSE que, la imputación hecha a Rosario Robles, “por lo de la estafa maestra” está debidamente fundada, en lo que estipula el artículo 214 en la Fracción III del Código Penal Federal. Y si ella, intervino o no, por “cualquier acto u omisión”, puede ser la directamente responsable del delito, por el que, se le puso en prisión. Por ello, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, tendría que justificar haber informado “por escrito” al Presidente Enrique Peña Nieto, quien por la dimensión del caso, legalmente, “no está libre de pecado”. Pero todo parece indicar que, “Rosario, finalmente será la sacrificada” del caso. Y sino “pal baile vamos”.

AQUI LO inconcebible e imperdonable, es que, “los flagelos de la corrupción y la impunidad” en el actual Gobierno Federal, también predominan, quedando probado esto con la detención de Rosario Robles Berlanga, porque esta, “no debió ser objeto de la prisión preventiva oficiosa”. Y pueda ella defenderse en libertad, porque el delito no es grave y es de lo que tienen derecho a la libertad bajo caución. Pero hubo muy claro dolo en el proceder legal, contra la ex funcionaria del pasado Gobierno de la República.

SIN EMBARGO, siempre se ha dicho que, a Rosario Robles Berlanga, se le ha involucrado en actos de corrupción, como cuando fue acusada en plena tribuna por la Senadora MARTHA TAGLE, la que le hizo hincapié en aquello de que, “no te preocupes Rosario”, que pasó también “al no te equivoques Rosario”. Y le recordó la referida senadora que, “la condición de género” no nos exime de asumir la responsabilidad en los cargos públicos y de ser señaladas por actos de corrupción, cuya legisladora, de igual manera le dijo que, “no te equivoques Rosario”, al querer seguir tapando esa red de corruptos que la pusieron en el cargo público, que ella ostentaba. Y por este tan relevante motivo, les diré que, nadie absolutamente, “puede meter las manos al fuego”, por la hoy encarcelada ex titular de Sedatu. La que sabe que, su situación judicial “no es nada fácil”, porque al menos hay la imputación del delito de ejercicio indebido del servicio público, en el cual el Juez se basó, para decretarle la “prisión preventiva oficiosa”.

EL REFRÁN reza que, “del dicho al hecho, hay mucho trecho” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque una cosa es que, “se detenga a una empelada de un gobierno”, como ya sucedió con Rosario Robles y lo otro es que, “se ponga en prisión a un ex Presidente de la República”, como Enrique Peña Nieto, porque esto, nunca ha sucedido, por lo que, habremos de ver si el nuevo Gobierno Federal “anti corrupción”, obrará en el marco legal contra él o los responsables de “la Estafa Maestra”. Pero hay la versión respecto a que, a EPN, “no se le tocará para nada”, por motivos obvios, pero que no se pueden probar. Y a Robles Berlanga, de Ipso facto”, se le utilizará “como chivo expiatorio”. “¿Cómo la ven?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx