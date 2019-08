LAS AGENDAS

Falla Tamaulipas en materia de prevención

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Protestas violentas de mujeres, polemizan adhesión de la sociedad. No es muy común ver protestas masivas de mujeres que luchan por una misma causa, que consideran junta, pero tampoco es nada común verlas violentar la paz y tranquilidad de una ciudad y sus habitantes. La actuación de activistas en la ciudad de México ha divido las opiniones sociales a favor y en contra, debido a que tienen razón en su enojo y clamor de justicia, pero son los modos como lo hacen lo que molesta a la población.

Los abusos que provienen de las autoridades, principalmente quienes tienen la encomienda de proteger a la sociedad, es decir, de los policías capitalinos fue la chispa que encendió la llama para que muchas mujeres se dieran cita para protestar por las violaciones que fueron víctimas varias mujeres, pero durante el camino, las activistas realizaron pintas, rompieron vidrios y realizaron una serie de actos fuera de todo orden y legalidad.

Por una parte, reciben el apoyo de la sociedad en la lucha por tener justicia, pues nadie quisiera esta en el “zapato” de las afectadas, de hecho, creo que no hay polémica al pedir todo el peso de la Ley contra los agresores, sin embargo, la polémica surge de los actos vandálicos que protagonizaron las feministas violentas, no se puede pedir respeto, sin respetar a los demás.

En esos excesos, estamos cayendo…todos queremos ser escuchados, pero nos negamos a escuchar a los demás; pedimos respeto, violentando el derecho del otro; quedemos igualdad arrebatando a terceros lo que no nos pertenece, vivimos en una sociedad convulsionada por la violencia y parece que no nos damos cuenta o simplemente, no nos importa.

Agenda de medios: Agricultores y ganaderos en crisis; claman apoyos federales. Campesinos y ganaderos han llegado al límite, no tienen apoyos para sacar adelante sus actividades, pasan por una de las peores crisis que los sumerge en el endeudamiento y la improductividad, a ello se suma, altas temperaturas que siniestran cultivos y matan animales y una intensa sequía que termina con la esperanza lograr salir bien librados este año.

En varias ocasiones los productores tamaulipecos han cerrado las vías carreteras como medida de presión para que el gobierno federal entre a dialogar con ellos y “destrabar” los apoyos, sin embargo, desde antes de terminar la administración de Peña Nieto, no les dieron respuesta, y ahora con Andrés Manuel López Obrador, las cosas siguen igual, hay un profundo rezago en la distribución de los recursos.

Los ganaderos exigen al Presidente pasar del discurso a los hechos, pues las acusaciones en contra de las organizaciones “que se quedaban con los recursos” ya no es suficiente para mantener la espera, hoy la crisis ahoga las actividades primarias, sin el menor paliativo…ahora las cosas están peor ni las organizaciones, ni los apoyos directos.

Agenda ciudadana: Más diabéticos, fallan medidas preventivas; cuesta más al estado. En menos de ocho meses, la población de diabéticos en Tamaulipas aumentó considerablemente, ya que según los reportes de la Secretaría de Salud de enero a agosto se reportan 13 mil 809 casos nuevos de personas con este padecimiento, lo cual indudablemente repercutirá en el presupuesto del Estado para mantener en control a ese número de personas.

Hay fallas en las medidas preventivas, de eso nadie habla, también la sociedad no ha asumido su responsabilidad en el consumo y manejo de alimentos, en el ejercicio y en los cambios de hábitos para una vida sana. Lo cierto es que la diabetes llegó para quedarse en una sociedad enferma, porque también hay que reconocer que las estadísticas oficiales mienten, porque aún falta mucho por hacer, hay personas que no se hacen los chequeos y desconocen ser presa del padecimiento.

El estado necesita hacer mucho más, que reconocer los casos nuevos.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com