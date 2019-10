FALLIDO, FALLIDO, FALLIDO

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Que se debe de ir Alfonso Durazo dice la gente.

La Feria Tamaulipas 2019: un exitazo.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca informa a los Tamaulipecos.

Hay más estados involucrados en que se revise el Pacto Federal: Gerardo Peña Flores.

“Que ya se vaya Yahleel del PRI”: Roberto González Barba

A Gustavo Vanzzini Aguiñaga lo investigan por corrupción. ¿Salpicará al jefe de su hermano Guillermo, Arturo Soto Alemán?

El Car Fest Reynosa 2019 excelente: sólo un prieto en el arroz

El operativo del pasado jueves en Culiacán, capital de Sinaloa, fue una mancha muy grande para la 4T, tan profunda que seguramente pasarán los años y el recuerdo de esta mala experiencia habrá de prevalecer en la historia de esta administración federal.

Más allá de buscar culpables, esta columna tiene como objetivo principal, señalar que la estrategia de seguridad no es la correcta, y no está dando resultados, ni al Gobierno Federal ni a la sociedad mexicana, y si ha venido impactando en la dinámica de las ciudades, lamentablemente. Y la búsqueda y castigo a los responsables de este “operativo fallido” corresponde al Gobierno Federal.

Se pueden decir muchas cosas acerca de lo que falló y de lo que no falló. Pero lo cierto es que el resultado no dejó satisfechos a los mexicanos, quienes ahora tenemos la percepción de que el gobierno federal no está cubriendo las expectativas de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, por dos circunstancias: primero, en lo que va de este gobierno el número de hechos de violencia se ha venido recrudeciendo, al hacer este 2019, incluso, uno de los años más violentos de los que se tenga memoria en la historia de México.

Segundo, la polémica decisión presidencial de liberar al hijo del Chapo Guzmán, acabó por polarizar a los mexicanos.

Pero más allá de quien tenga la razón y quien no, lo cierto es que este “operativo fallido” como se refirió a él el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, no resultó una buena señal ni hacia adentro ni hacia afuera del país. Y, entonces, quedó la sensación social de que el asunto, sin apasionamientos, se manejó mal, sobre todo, cuando durante meses se ha machacado hasta el cansancio que lo que se hizo antes de esta administración, todo, estuvo mal.

Y le comparto un dato que me parece harto interesante: el Gabinete de Comunicación Estratégica encuestó a ciudadanos sobre este tema en particular, y de todas las respuestas dadas por los encuestados, hubo varias que llamaron poderosamente la atención de quien esto escribe:

Primero, el 54% de los encuestados se dijo en desacuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán López, contra el 34.1 que estuvo de acuerdo.

Segundo, 56.3% de los encuestados dijeron que, si ellos hubieran tenido que tomar la decisión de liberar al hijo de “El Chapo”, no lo hubieran hecho y 35.9% si lo hubiera liberado. Tercero, 54.1% de los encuestados rechazaron que el presidente, en ese momento de crisis, haya continuado su gira de trabajo por Oaxaca mientras que 38.7% vieron con buenos ojos la decisión de continuar con la gira.

Cuarto, 52.8 de los encuestados dicen que quien debe renunciar al cargo por este “operativo fallido” es el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, mientras que 38.7% dicen que no debe renunciar. Quinto, 63.5% de los encuestados dicen que el narcotráfico tiene más poder que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien le otorgan sólo el 28.8%.

Es, esta encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, que nos preocupa a todos pero que debe ocupar al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, debe señalar responsables y obrar en consecuencia, porque a casi un año de gobierno no se ve con claridad el panorama y, por otro lado, ya no es tiempo de echarles culpas a quienes le entregaron el poder. Finalmente, un 68.3% de los encuestados acusan que lo ocurrido en Sinaloa representa una humillación tanto para el ejército como para la Guardia Nacional, lo que no es un dato menor.

1. Sin duda que fue un exitazo la inauguración de la Feria Tamaulipas 2019, realizada el pasado viernes y encabezada por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La Feria Tamaulipas 2019 se llevará a cabo del 18 de agosto al 3 de noviembre próximos.

El mandatario asistió acompañado por su esposa, la presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez García Cabeza de Vaca, con quien recorrió los stands donde se exponen los productos de las regiones de Tamaulipas y los productos que ya cuentan con la marca Tam.

En esta edición 2019 el estado invitado es Aguascalientes, entidad que estará ofreciendo una exposición de sus riquezas gastronómicas, industrial y turística, estrechando aún más los lazos de amistad y cooperación que unen a ambas entidades.

El mandatario tamaulipeco dio la bienvenida al Secretario de Turismo de la hidrocálida entidad, Jorge López Martín, y representante del mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, a los integrantes de su gabinete y los miles de familias tamaulipecas que en estos pocos días han asistido a disfrutar de las atracciones, los stands, las exposiciones y los espectáculos. Es esta feria, la Tamaulipas 2019, ya un evento tradicional en la capital del estado y los municipios vecinos.

Además de todo ello, en estos 17 días que habrá de durar la Feria Tam 2019, se tienen programadas entre otras actividades, un festival de la parrilla, una feria agroalimentaria, espectáculos infantiles, shows de comedia, centro de espectáculos y teatro del pueblo, con la presentación de artistas de la mejor calidad.

En el mismo recinto hay una exposición ganadera, pabellón cinegético, teatro urbano, restaurantes y un área especial para la venta de bebidas alcohólicas, misma que tendrá seguridad, para mayor tranquilidad de los asistentes, porque lo que se pretende es que esta Feria sea totalmente familiar.

Asista y diviértase, en un evento cien por ciento familiares, impulsados por el Gobierno de Tamaulipas. Vale la pena darse una vuelta por el recinto ferial y pasar horas y horas de diversión.

2. En este fin de semana que recién terminó, el senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, rindió su informe de actividades tanto en Tampico como en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, donde habló de muchos temas, destacando entre ellos el de la seguridad.

En ambos sitios, Tampico y Victoria, Victoria y Tampico, hubo lleno total. Al informe de Tampico, acompañaron al Senador, los alcaldes de Tampico, Jesús Nader y Alma Laura Amparán, de Altamira, así como los diputados locales Miguel Gómez Orta, Mon Marón, Karla Mar y Joaquín Hernández Correa, además de empresarios, representantes de la sociedad civil y ciudadanos. Y en el de Victoria, acompañó a Ismael el alcalde de la capital, Xicoténcatl González Uresti.

Ismael García Cabeza de Vaca, para lograr el combate a la corrupción, propuso vigilar el Sistema Nacional Anticorrupción para que trabaje de manera autónoma y sea independiente del Ejecutivo Federal y pidió que se castigue enérgicamente a los servidores públicos que abusen de la confianza de los ciudadanos.

Aseveró que esto contempla la inhabilitación definitiva de la función pública a quienes sean acusados y se les compruebe estar implicados en algún caso de corrupción. Ismael García Cabeza de Vaca recalcó que es necesario elevar los niveles de confianza en las instituciones de seguridad con la creación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

El senador insistió en la importancia de los temas como el Desarrollo Económico, Bienestar Familiar, Salud, Educación y Buen Gobierno, además de manifestar la necesidad de crear un frente común, donde se incluyan a los diferentes niveles de gobierno y legisladores, con la intención de avanzar en Tamaulipas, entidad que actualmente se ubica en semáforo verde por la disminución de delitos de alto impacto.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca ha asumido el compromiso para defender, desde la Cámara Alta, a Tamaulipas y ser parte de la lucha para que se liberen los recursos necesarios para el buen desarrollo de la entidad. El lo sabe y en ello está empeñado.

3. Por cierto, ya hay otros estados de la República que podrían sumarse a la exigencia que hace Tamaulipas de modificar el pacto fiscal, afirmó el diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, quien dijo que la defensa del presupuesto a favor de Tamaulipas podría construir un frente común de varios Estados.

Y aunque la idea inicial es conseguir mayor presupuesto para Tamaulipas, el diputado Peña Flores, dijo que otros congresos estatales podrían apoyar la idea de renovar el pacto fiscal. Por lo pronto, el reclamo de Tamaulipas, “está debidamente fundado y motivado”, dijo el legislador tamaulipeco.

Y es que la propuesta de modificar los términos del pacto fiscal, beneficiarían enormemente a Tamaulipas y, me parece, a otras entidades de México: se requiere un nuevo pacto fiscal más equitativo, más comprometido, más democrático y que empuje el desarrollo de nuestro país.

Así lo hemos señalado desde hace años: urge revisar el pacto federal para que este igual beneficie a la federación que a cada una de las entidades. ¿Todos requerimos más ingresos? Cierto. Pues hay que recaudar.

4. El político tampiqueño, Roberto González Barba, me manda una nueva misiva, en donde nuevamente se tunde a Yahleel Abdalá Carmona, quien más allá de tratar de resolver el diferendo basado en el arte de la política, la neolaredense, prefiere callar. ¿Ignorancia, incapacidad o conformismo? Podría ser.

El caso es que Don Roberto González Barba señala que el código de Ética Partidaria del PRI, en su artículo 20 dice: ”Es una obligación de los militantes, cuadros y dirigentes ABSTENERSE de continuar en el ejercicio de sus funciones, después de concluido el período para el cual se designó o de haber cesado en él por alguna otra causa. Igualmente renunciará a desempeñar otro empleo o comisión oficial que la Ley lo prohíba”

El caso es que la directiva impuesta por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el 26 de octubre del 2018 cumplió su ciclo el pasado 30 de septiembre del 2019, cuando la autoridad electoral dio por terminada la jornada, si, esa que “preside” Yahleel Abdalá Carmona, con lo cual, legalmente, ya no tiene la calidad moral para seguir dirigiendo un partido que se ha desmoronado en los últimos años y al que ella ha ayudado en grado superlativo.

Asimismo, el artículo 27 dice que “El Partido tiene obligación de denunciar al militante que contravenga este Código para que sea sometido al procedimiento estatutario a que haya lugar por la falta cometida”

Y remata Don Roberto: “Como puede deducirse, la señora presidenta -Yahleel- está violentando su Juramento de “cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Declaración de Principios y Programa de Acción” del PRI. “Y por ello a mis amigos priístas les pregunto… ¿tiene autoridad Moral alguien que NO respeta los tiempos para los que fue impuesta? ¿Tiene autoridad política quien NO logró la Unidad en el Partido? ¿Tiene autoridad moral quien ya cobra como diputada y quiere también hacerlo como dirigente?

“Hoy un Dirigente del PRI -dice González Barba- debe aportar humildad ante sus militantes, escucharlos y sobre todo debe respetar y respetarse a sí mismo cumpliendo con el Código de Ética Partidaria.

Y remata que “creo que el CEN del PRI ahora si entenderá que debe YA nombrar a un encargado del Comité Estatal en Tamaulipas para no estar en default. Cuando se pierde la seriedad en una Institución, poco se puede esperar. Cuando un Dirigente NO entiende de tiempos es peor.”

¿Así o más claro? Ahora lo que falta es que el Comité Nacional del PRI acelere el proceso de sucesión y le dé las gracias a Yahleel quien, sin duda, ha violentado todo lo violentable en el PRI a su favor, lo que deja claro que eso es algo que nunca debió ocurrir, pero el grupo que impulso a Yahleel, el grupo San Pedro, debe ya de sacar las manos del partido si es que quiere que se trabaje en su recomposición. Si a ese grupo lo siguen dejando tomar decisiones, es que el CEN del PRI, Alito, quiere pulverizar al PRI de Tamaulipas.

La otra, si Yahleel tuviera 10 pesos de dignidad, ya se hubiera ido de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI de Tamaulipas, pero, lamentablemente, es una realidad que no la conoce.

5. Algo pasó con el hermano del diputado suplente de, Arturo Soto Alemán, de nombre, Gustavo Vanzzini Aguiñaga, quien aparece involucrado y señalado de haber construido un imperio de corrupción y chantaje como jefe del Departamento de lo Contencioso en la Delegación del IMSS de Tamaulipas.

Por ello, Vanzzini Aguiñaga y Moisés Malpica Córdova, Jefe de Prestaciones de Desarrollo Personal de la misma delegación del IMSS, es también objeto de una rigurosa investigación y de la que no lo salvará nadie, ni un diputado.

Gustavo Vanzzini Aguiñaga, está obligado a demostrar que la larga lista de ilícitos y actos de corrupción por los que se ordenó su cese, al igual que a Malpica Cordova, no son ciertos, aunque en el círculo de trabajadores y exempleados se aplaude la medida, y la mayoría coinciden en que ambos funcionarios públicos se beneficiaron económicamente.

Hay quienes aseguran que este tema de corrupción podría afectar también al diputado Arturo Soto Alemán y a su hermano, el diputado local suplente, Guillermo Vanzzini Aguiñaga.

Finalmente, se asegura que la investigación contra Malpica y Vanzzini, está muy avanzada, muy firme y que no habrá manera de que se pueda evitar lo inevitable, aun cuando el exfuncionario estatal presuma de tener muy buenas palancas en el SAT y en otras dependencias federales.

6. Le cuanto que ayer se llevó a cabo en el Parque Cultural Reynosa, el Car Fest 2019, teniendo como invitado especial, nuevamente, y por tercer año consecutivo, a Martín Vaca, el hacedor y rehacedor de vehículos, y personaje principal de la serie Mexicanicos, que transmite el canal Discovery Chanel.

Martín estuvo acompañado en todo momento por su hija Isabel Vaca y ambos dejaron muy buen sabor de boca por su sencillez, su trato afable y su disposición a platicar con todos, firmar autógrafos y tomarse fotografías.

Todo muy bien. Los organizadores muy bien, las autoridades del Parque Cultural muy bien, las autoridades de Turismo del estado excelentes y los clubes que presentaron sus vehículos de maravilla. El Club de Autos Clásicos y Antiguos de Reynosa, excelentes. Yo les hubiera puesto un 10, la calificación perfecta.

Sin embargo, como nunca sobra un prietito en el arroz, nunca falta un pelo en la sopa, en esta edición del Car Fest Reynosa 2019, ese prietito en el arroz se llamó Miguel Ángel Aranda Benítez, quien, lamentablemente, se subió a un ladrillo muy pequeño y se mareo: se volvió prepotente, grosero, se sintió lo que no es y lastimó a muchos visitantes que querían participar en este importante evento para Reynosa.

Y es una pena que por sujetos como este que, reitero, se sienten lo que no son, los eventos que deben lucir no lo hagan con todo su esplendor.

Creo que para la próxima edición de este Car Fest 2020, todo debe ser con la misma calidad, mismos objetivos, mismos organizadores. Pero por favor a este señor Miguel Ángel Aranda déjenlo en su casa, porque la prepotencia no lo lleva a nada bueno y perjudica a todos los que participan en un proyecto de calidad y de esta envergadura.

Aranda no sirve, y por mucho, para las relaciones públicas. Y reitero, mientras Martín Vaca y muchos de los compañeros de la organización del evento hicieron hasta lo imposible para que todo saliera a pedir de boca, Miguel Ángel Aranda se mareo… y mucho.

Por cierto, la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, llegó tarde, como siempre, a la inauguración de este evento. Genio y figura…

