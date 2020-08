CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Faltan ganas…

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, como en ningún municipio de México, han instrumentado un programa amplio para atender la contingencia que provoca el coronavirus, se ejerce presupuesto para dar empleo temporal a quienes lo perdieron, se autorizó la compra de pruebas rápidas para detectar el virus, cada quincena se donan recursos a hospitales para que su personal médico tenga mejores condiciones para protegerse, se instrumentó un programa para pagar inscripciones y compra de útiles escolares a niños cuyos padres pasen por problemas económicos y hasta se puso en funcionamiento una línea telefónica atendida por expertos en el tema.

De acuerdo al alcalde de ese municipio, Enrique Rivas Cuellar, la Línea COVID-NLD recibe 40 llamadas al día, en promedio 10 son de personas, en su mayoría mujeres, con problemas de ansiedad que son asesoradas por las y los expertos del área, quienes las apoyan y aplican un cuestionario para descartar posible contagio de Coronavirus y así dar tranquilidad a la o el ciudadano y las otras son casos sospechosos.

“Estamos recibiendo un promedio de 40 llamadas al día, de esas, 30 son sospechosas y las demás son por ataques de ansiedad y eso les hace desarrollar síntomas parecidos al Covid que son resequedad en la garganta, picazón, tos, dolor de cabeza y algunos hasta dificultad respiratoria. Esa es una de las funciones que tiene la Línea COVID, escuchar a la gente, aclarar sus dudas, darles tranquilidad y la certeza que no están contagiados, había gente que llamaba asustada y querían hacerse la prueba o irse al hospital, quienes atienden las líneas Covid son expertos en la salud, a la o el ciudadano se les hace una pequeña encuesta de edad, padecimientos y síntomas, se tiene un protocolo de lo que puede estar pasando, son datos muy característicos en casos de Covid-19 y muy diferentes a los que presentan las personas con ansiedad”, explicó el doctor Miguel Ángel Díaz, responsable del programa.

La breve reseña que se desprende de información oficial detalla de recursos municipales que se están invirtiendo en el ataque a los efectos del coronavirus y vienen a colación porque salvo este municipio ningún otro en Tamaulipas le invierte dinero público en beneficio de su pueblo.

A lo más que han llegado algunos alcaldes es a la feliz idea de repartir despensas de unos 100 pesos que a la gente de escasos recursos a veces no le sirven ni para comer un día, eso sí, cuando llegue el tiempo de revisar sus cuentas públicas es probable nos encontraremos con gastos millonarios en supuesta atención a la población por esta contingencia.

Suena triste, pero da la impresión de que la gran mayoría de las autoridades en los municipios se están quedando con dinero, que están aprovechando la contingencia y que nadie fiscaliza sus acciones para quedarse con lo más posible y orientarlo a sus cuentas privadas o las de sus familiares y cómplices.

Haga memoria, recuérdeme en que municipio han hecho algo más que dar una despensa o subirse como merolicos a un carro o una patrulla para invitar a la gente a quedarse en casa, la verdad es que ellos, “los propietarios” de los presupuestos de la mayoría de los municipios de Tamaulipas pueden emitir una serie de boletines en el sentido de que ayudan mucho a la gente para que no se queden con hambre o tengan forma de allegarse bienestar sin embargo los hechos los delatan, hacen muy poco o casi nada por su pueblo pero si mucho por quedarse con lo que no les corresponde, digo, eso es lo que se nota.

Lo peor es que además de no accionar para ayudar a su gente en esta época difícil tampoco hacen mucho para cumplir sus obligaciones, revisar los medios de comunicación de la mayoría de los municipios del Estado es igual a encontrarse quejas porque no hay agua, no pasa la basura, sus calles tienen miles de baches, están oscuras e incluso por abandono de lugares públicos y a la menor lluvia hasta se inundan.

Hay casos peores a los que le detallo, por ejemplo, en Ciudad Victoria el Segundo Síndico del Ayuntamiento, Luis Torre Aliyan, urgió a todos los órganos de fiscalización y prevención de delitos que le metan una auditoria a la capital del Estado porque hay sospechas, y se han documentado casos, de empresas que no existen físicamente porque en los domicilios que dan son predios abandonados o bodegas, pero que cobran cantidades millonarias en el municipio por la prestación inexistente de servicios.

Así es, en lugar de invertir el dinero para mitigar el dolor del pueblo de Victoria sus autoridades dan la impresión de que se están quedando con todo el recurso y por ello se urge investigarlos, para darle la seguridad a la gente de que no es así.

Ante los hechos solo basta decir que sobra ambición y faltan ganas por atender al pueblo en la gran mayoría de los municipios de Tamaulipas y, le reitero, en casos como en el de Victoria lejos de ayudar todavía buscan más formas de fregar a la gente y quedarse con presupuestos…

INICIAN INSCRIPCIONES EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)informó que a partir de este lunes 17 de agosto a las 9:00 horas, se publican los resultados del examen general de ingreso a licenciatura Exani II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), con la lista de alumnos aceptados para nuevo ingreso en la página web del módulo académico de la Universidad https://escolares.uat.edu.mx/ConsultaResultados.aspx y a través de los sitios y redes sociales de las facultades y unidades académicas de la máxima casa de estudios del Estado.

La Universidad exhorta a todos los estudiantes, de nuevo ingreso y de reingreso, a cumplir en tiempo y forma con sus respectivos trámites, para lo cual disponen del sistema de pagos en línea en el portal oficial de la UAT (www.uat.edu.mx).

Para el trámite de reinscripción, los alumnos del segundo período en adelante disponen del sistema de inscripción en línea con acceso en el sitio www.academico.uat.edu.mx en el cual generan su ficha de pago y horarios de clase. Para los alumnos de nuevo ingreso, las facultades y unidades académicas a través de sus sitios web y redes sociales, han estado informando y orientando a los aspirantes el procedimiento que deben seguir para el proceso de inscripción.

Cabe destacar que en su oportunidad, el Rector José Andrés Suárez Fernández ha dado a conocer que el período Otoño 2020-3 iniciará las clases en la modalidad mixta opción virtual, y si las condiciones sanitarias lo permiten, algunas de las actividades que son propias de los universitarios se realizarían de manera presencial y en este sentido, y en continuidad a las estrategias implementadas para seguir avanzando en los programas educativos ante la contingencia sanitaria por COVId-19, se ha impulsado la capacitación permanente del personal académico de la UAT para la planeación didáctica y la impartición de cátedra en medios virtuales, además de cursos dirigidos a los estudiantes para capacitarlos en las plataformas de clases virtuales.