Por: Raúl Terrazas Barraza.

Familia precavida en el Buen Fin vale por dos.

La intensidad del Buen Fin, obvio que, no pudo medirse en función del viernes en que, los trabajadores recibieron el pago de sus quincenas, porque también, la otra parte de la derrama económica se realiza este sábado, cuando más trabajadores reciben los emolumentos por el pago de la semana trabajada.

Será entonces sábado y domingo, cuándo las ventas fuertes de los comercios que tienen promociones por el Buen Fin tengan lugar.

La Procuraduría Federal del Consumidor hizo una serie de recomendaciones a los compradores, para que, antes de invertir en productos, bienes y servicios que pueden obtenerse con descuentos, a meses sin intereses, plazos o cobrarse hasta dos o tres meses después de la adquisición, ya que, las implicaciones para su liquidación pueden ocasionar serios problemas a la economía familiar.

Cada familia debe de tantearle el agua a los camotes, para evitar endeudamientos perniciosos, en especial para aquellas personas, a las que se refirieron los funcionarios de PROFECO, que todavía pagan productos adquiridos en el Buen Fin del Año pasado, porque los plazos previsto para el financiamiento era superior al año, por lo regular 13 meses.

Las empresas podrían ofrecer una renegociación de la deuda del pasado Buen Fin y dar paso al nuevo endeudamiento de los ciudadanos, de ahí que, con visión de futuro, quienes pretendan aprovechar el Buen Fin 2019, deben de hacer una revisión concreta de los alcances que tendrán sus salarios en el 2020 y sobre todo tomar en cuenta que las cosas en la economía podrían dificultarse como resultado del escaso crecimiento que muestra la economía del país.

El Buen fin tiene que disfrutarse, no sufrirse ni en el presente y menos en el futuro, por tanto, marido y mujer deben llevar a cabo un análisis introspectivo de su economía, ya que, es más fácil irse de bruces y comprar todo aquello que lata a las parejas y en el mismo sentido más difícil establecer límites para no hipotecar los salarios de los próximos seis, diez o trece meses.

Un llamado a disfrutar el Buen Fin, se antoja lógico, porque de esa manera los ciudadanos podrán comprar si necesitan, endeudarse con limitación y echarse un buen taco de ojos mediante la consigna de aprender a decir gracias cuándo haya buenas ofertas de cosas que no necesitan y las saben sacar de su listado de deseos.

Parafrasear dichos del campo mexicano, como ese de que, hombre precavido vale por dos, así en este momento del Buen Fin, hombre precavido vale, no el doble, sino porque su virtud sea no endeudarse más de un año, por productos que quizá no le hagan más feliz de aquello que ya es.

Si el Buen Fin llegó para quedarse desde hace varios años, para competir con el llamado viernes negro de los Estados Unidos, prudente es que, nadie se deje manipular por las promociones y que, solo bajo un esquema de análisis profundo entre las familias se determine que se compra y que no, de qué forma y en cuánto tiempo se pagará, en el entendido de que, la recomendación de PROFECO es comprar de contado, con tarjeta de debido o a un plazo no mayor de tres meses.

Es de esta manera como se sacará mejor provecho a las ofertas del Buen Fin y, desde luego, la recomendación principal es disfrutar el evento como si se tratara de una fiesta de compras, más que, del acuerdo de las empresas comerciales para ofrecer oportunidades a los consumidores.

Los otros.

Los productores rurales del país debieron de sentirse anchos, porque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aplazó para el miércoles de la semana que viene el análisis y discusión del presupuesto de egresos de la Federación, situación que podría ser favorable a la lucha de los hombres del campo para que se respeten los porcentajes de las partidas que corresponden a apoyar la productividad del campo.

No lo hizo el gerente de la COMAPA de Victoria, Román Castillo Airola, pero, sí el alcalde Xicoténcatl González Uresti, comunicar a la opinión pública que se puede cortar el agua potable al IMSS, porque debe al organismo operador más de dos millones de pesos.

Incluso, hasta hay un plazo para que el adeudo se cubra, de lo contar el suministro podría restringirse al punto que está previsto en la Legislación.

Y es que, cono en este asunto del agua, hay cosas que los ciudadanos comunes y corrientes no pueden aceptar, estos, el hecho de que, si el recibo de la luz y del agua no se pagan al menos un día después de la fecha límite, sobreviene el corte y en el momento que eso sucede, deben de cubrir la reconexión de los servicios, mientras que, empresas e instituciones deben agua y luz y no les preocupa pagar, so pretexto de que lo harán en cualquier momento, sin embargo, pueden pasar meses y meses sin que ello suceda.

Si el hogar de una familia promedio no paga estos servicios es apercibido de inmediato, por tanto, una situación semejante debe de darse con Dependencias como el IMSS que debe a la COMAPA de Victoria dos millones de pesos y parecen no tener interés de liquidar, por ello, el alcalde habló de un plazo de 72 horas para saldar cuentas.

Por otro lado, es probable que, para antes de que termine este año, ya se haya bosquejado el documento del cuarto informe del Gobierno de Tamaulipas.

Ello bajo la premisa de que, a fines de la Legislatura anterior, presidida por el entonces Diputado nuevoladerense, Glafiro Salinas Mendiola, se aprobó un Decreto por el cual se reformó la Constitución Política del Estado, para cambiar la fecha del Informe del Gobernador.

Esto quiere decir que el próximo informe será en la primera quincena del mes de marzo, no le hace que el tercero apenas haya pasado, en la última semana de septiembre

Si se echa cuentas de la preparación del documento y al suponer que se programa para el miércoles 11 de marzo, por ser día de sesión ordinaria del Congreso del Estado, el documento del informe deberá estar impreso para la última semana de febrero y por tanto toda la información colectada a más tardar a principios de ese mismo mes.

Quizá desde ahora, comience a pensarse en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que tiene a su cargo el Diputado Gerardo Peña Flores, quien será el presidente de la mesa directiva de la Legislatura, para que reciba de manos del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, el cuarto informe y que mejor que sea el propio Peña Flores.