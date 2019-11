            < Fanfarrón y vividor de la política

PRESENCIA

1.- Alejandro Rojas Díaz Durán el morenista aspirante a ocupar la Presidencia de su partido pasó de noche durante su reciente visita a Tamaulipas, pisó dos puntos fronterizos y esta capital, sin pena Gloria. Ya no despierta ni el más mínima interés entre los que fueron sus seguidores, todo quedó en fanfarronería barata, ni Morena ganó los espacios que aseguró, ni vimos que él hiciera hago por alcanzar los resultados anunciados jactanciosamente.

“Vamos a gobernar Tamaulipas desde el Congreso” advirtió y sólo lograron una sola victoria de los 22 distritos en disputa y gracias a las “benditas” plurinominales obtuvieron 9 curules más. Hoy el plan, o el de su patrón Monreal es llevar a Mario Delgado a la Presidencia del CEN de Morena y para ese propósito se encaminan sus acciones, que son verborrea barata con la que pretende encender los ánimos de los ciudadanos, ese es su estilo, la fanfarronería y de eso ha vivido en el ambiente político.

Rojas es un porro de la política, que suelta con facilidad discursos golpistas contra los que son adversarios de su proyecto, así lo hizo contra las dos principales dirigentes de Morena, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, presidentas, la primera del CEN del partido y la segunda del Consejo Político y ambas aspirantes a asumir el liderazgo de MORENA por el periodo que debía iniciar en noviembre y que hoy está pospuesto (por dictamen del Tribunal Electoral) se está fijando para mediados de año o quizá mucho más tarde.

“Cuando no te alcanzo, te bajo” es un principio de psicología aplicado por quienes no tienen capacidad, ni recursos para competir dignamente contra otros. Y ese es el estilo de Rojas, que incluso intenta demeritar los resultados del Gobierno de Tamaulipas, que están avalados por instituciones públicas como el INEGI y otros organismos que evalúan las acciones institucionales.

Claro Rojas es sólo un alfil dentro del tablero morenista, la estrategia no es exclusiva de él, Morena cuenta con el recurso de las instituciones públicas, uno de esos recursos es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuyas investigaciones principalmente tienen como blanco perfecto a los adversarios del pasado y del presente, por cuestiones personales o por principio de lucha política o electoral.

Con esos elementos se ve desde ahora un horizonte un tanto enturbiado por las metas que le han fijado a Morena para 2021, cuando lo más grave es lograr conservar el poder en la Cámara de Diputados. En esa ocasión estarán en disputa 500 curules, 300 por mayoría y 200 plurinominales, sin menos cabo de las 14 gubernaturas, varios cientos de alcaldías, amén de algunos Congresos locales, entre ellos el de Tamaulipas (y 43 presidencias municipales).

En su valoración del mapa nacional, Morena ve a Tamaulipas como un “hueso difícil de roer”, es uno de los estados donde si las comicios fueran este año, no alcanzarían grandes victorias.

En esas condiciones es que veremos desde ahora y a lo largo de 2020 una lucha cruenta, para desgastar y desacreditar los logros de los panistas en Tamaulipas y en otros estados. Ese es uno de los caminos, el otro sería trabajar en la construcción del partido a nivel estatal, en crear una estructura más vigorosa y en convertir la desaprobación provocada por recortes y políticas públicas mal orientadas, en estrategias de convencimiento de que Morena hecho gobierno es capaz de responder a las demandas sociales.

Esas son las perspectivas, a lo largo de los próximos 12 meses veremos que tanto logra Morena y cuanto consolida el PAN a través de sus gobiernos e instituciones su hegemonía en Tamaulipas.

2.- Por cierto el PRI a pesar de las posturas asumidas en los últimos tiempos, contra los recortes al Presupuesto de Egresos 2020, no ha logrado despertar a quienes conformaron su clientela electoral. Su escasa presencia en la Cámara de Diputados no fue suficiente durante la discusión del proyecto del PEF, no lograron captar reflectores durante el debate, y los boletines nacionales y estatales emitidos a toro pasado, ya no tienen caso.

Por otra parte la designación de Edgardo Melhem Salinas que se dibujó desde los primeros días de noviembre, no ha logrado despertar animosidad entre la militancia. El 2020 será un año de mucho trabajo y sumamente difícil para Melhem, quien tendrá que inyectarle no sólo dinamismo sino talento e imaginación para crear condiciones favorables para el instituto político.

Yahleel Abdalá Carmona deja una lección muy ilustrativa para su sucesor y futuros dirigentes, en cuanto a lo que no debe ser un presidente del PRI, ojalá revisen con atención la agenda desarrollada por la hoy diputada local para no repetir la historia, sería todavía más dramático de lo que hoy es.

Melhem tiene a su favor un trato afable con quienes trabajan con él, es el típico político que actúa cotidianamente como si estuviera en campaña, eso ya es una ventaja. Cuando no hay dinero, lo menos que puede ofrecer son sonrisas, saludos, atención y todo ello es gratis, no implica erogación económica. En fin, tarea difícil revivir un cadáver, eso es lo que le espera al exdelegado de la Sedesol y exdiputado federal.

3.- Ahí tiene Usted que Cd. Victoria será sede del foro de consulta del anteproyecto de la nueva Ley General de Educación Superior, lo cual ocurrirá el próximo 4 de diciembre de acuerdo a la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, organizadoras de este encuentro.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha tenido una participación importante en estos trabajos para la creación de la referida Ley, y ha adoptado los nuevos lineamientos que a nivel federal se están instituyendo para dar origen a una nueva legislación federal.

Lo anterior fue dado a conocer durante la Asamblea General de la UAT, en la cual su tema central fue la aprobación del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2020. Conectados a través de la modalidad de videoconferencia a distancia, los asambleístas de los 26 planteles universitarios, manifestaron su aceptación a estos ejercicios administrativos luego de conocer en detalle de viva voz del rector Andrés Suárez Fernández, el contenido de cada uno de los rubros que componen el manejo de los recursos financieros.

En ese mismo marco fueron aprobados temas académicos como la creación de la Maestría en Gestión Estratégica Empresarial, la Especialidad en Marketing Político, así como otras propuestas que van desde cambios de modalidad, estatus y duración de diversos programas de posgrado.