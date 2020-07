EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Fase I, en ruta a la normalidad

El retorno a la Fase I de los Lineamientos de Seguridad Sanitaria y Salud, con vigencia del 13 al 27 de julio, reactivó el comercio no esencial, en tanto que la ampliación del programa Hoy No Circula y la restricción de venta de bebidas alcohólicas los fines de semana, garantizan el regreso seguro hacia la “nueva realidad” en Tamaulipas.

Este nuevo acuerdo, publicado en el Periódico Oficial por el Gobierno de Tamaulipas, derivó de los resultados de la reunión del sábado 11 de julio del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en la que se reportó la disminución en la tasa de contagios del 53 al 5%, lo que permitió evitar la saturación de hospitales y la reapertura de forma responsable y gradual de las actividades económicas no esenciales.

Este acuerdo determina el regreso a la Fase I en los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Ciudad Victoria, permitiendo la reapertura de establecimientos contemplados dentro de las actividades económicas no esenciales, apegándose a las medidas establecidas por la autoridad en salud, e incluyendo los municipios de El Mante, San Fernando y Valle Hermoso.

Bajo esta nueva disposición, el comercio en general, incluido puestos fijos y semifijos, prestarán sus servicios de lunes a domingo hasta las 17:00 horas; los supermercados, tiendas de autoservicio, mercados y similares, podrán prestar servicio de lunes a viernes hasta las 22:00 horas, mientras que los fines de semana hasta las 17:00 horas, observando que los días sábado y domingo no se deberán vender bebidas alcohólicas.

La industria restaurantera, los servicios de bajo riesgo, servicios en general, comercio en general y puestos fijos y semifijos podrán operar a un 25 por ciento de su capacidad, mientas que los servicios de hospedaje a un 50 por ciento.

Se mantiene suspendida la operación de tianguis, sitios turísticos, actividades al aire libre, clubes deportivos o sociales, servicios inmobiliarios y de alquiler, espacios públicos cerrados y servicios administrativos para la educación.

En tanto, el programa Doble Hoy No Circula, se extendió a El Mante, Valle Hermoso y San Fernando, mientras que la restricción de movilidad de 22:00 a 05:00 horas se mantiene vigente y el servicio de transporte público operará de manera regular los siete días de la semana, debiendo circular máximo con un 50% de su capacidad, al igual que los autobuses de pasajeros.

Por asociación temática, le comparto que la Presidente Municipal de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, anticipó que ante la gradual reapertura comercial, todos deben tomar su responsabilidad para no saturar los hospitales y mantener cupo para la atención de pacientes: «La mayor parte de la solución de este problema depende de cada una de las personas», dijo.

«Los Gobiernos pueden atender esta crisis, pueden hacer todo lo posible por amortiguar su efecto, pero la verdadera solución está en cada ciudadano, siguiendo los lineamientos que todos conocemos», declaró la Alcaldesa, quien destacó que lavarse las manos constantemente, no saludar de beso o de mano y limpiar todo en la casa con agua clorada, debe ser practicado a diario.

La Doctora sugirió que ante la reapertura oficial por parte del Gobierno Estatal, del comercio no esencial, no se debe ingresar a un restaurante si este ya tiene un 25% de ocupación y tampoco a lugares que no están respetando las medidas o a los que no debieran estar en servicio.

Pidió, la primera autoridad del Municipio, MAKI ORTIZ, que los comercios respeten los horarios y cumplan con las disposiciones sanitarias para evitar que se presente otro aumento de casos de COVID-19 y que no vaya a colapsar el sistema de salud en esta ciudad.

Bajo esta perspectiva, Ayuntamiento de Reynosa exhortó que los ciudadanos a respetar y sujetarse a las medidas ordenadas por el Estado relativas a la Fase 1 de la contingencia sanitaria, que permitirá del 13 al 27 de julio, la apertura gradual y responsable de actividades no esenciales, comercio en general, puestos fijos y semifijos, de lunes a domingo hasta las 5 de la tarde.

(A propósito de Reynosa: en el Hospital General hay personal con toda la disposición de cumplir con su vocación profesional, al convertir esta institución en un hospital COVID ante el grave problema de falta de espacios para atender a pacientes del Coronavirus en Reynosa)

Antes de que se me pase, le comparto que mañana miércoles, 15 de julio, a las 12:00 horas, sesionará la Diputación Permanente del Congreso del Estado, bajo la pauta del presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado GERARDO PEÑA FLORES.

Esté usted muy pendiente.

En Matamoros, entre tanto, el Gobierno Municipal convocó a la ciudadanía a no relajar las medidas de seguridad sanitaria porque el riesgo del contagio de COVID-19 sigue latente, afirmó FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES, quien destacó la importancia en que los ciudadanos cumplan con las disposiciones establecidas por el Gobierno de Tamaulipas al regresar a la Fase I.

El funcionario municipal explicó que el Gobierno del Estado publicó este lunes en el Periódico Oficial los nuevos lineamientos de la Fase I, que tendrán vigencia del 13 al 27 de julio, en donde se observa que algunos negocios, entre ellos, el comercio en general y puestos fijos y semifijos podrán operar al 25 por ciento de su capacidad.

FERNÁNDEZ MORALES consideró que el hecho de que se autorice la apertura de una mayor cantidad de negocios permite reactivar la economía, sin embargo comentó, “aquí hacemos el llamado a la ciudadanía para que no relaje las medidas de seguridad sanitarias.

“A que se continúe con todos los protocolos dictados por las autoridades de salud; sí tienen que salir a compras de canasta básica, exhortamos a que solamente vaya una persona; que cumpla con la sana distancia y muy importante portar cubrebocas en todo momento”, comentó.

Mencionó que Matamoros sigue con un número elevado de contagios, al llegar a los 2 mil casos positivos; 1068 casos recuperados; 467 en investigación y 117 defunciones registradas hasta este martes al mediodía.

[-Entreparéntesis: este martes, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 305 nuevos casos al COVID-19; 38 del 12 y 267 del 13 de julio, además de 20 nuevas defunciones en Tamaulipas. Tras la actualización, la cifra oficial asciende a 10,835 positivos acumulados, de los cuales 5,371 se han recuperado y 727 han fallecido. MOLINA GAMBOA pidió atender las medidas extraordinarias de seguridad sanitaria emitidas por el Gobierno de Tamaulipas para reducir la movilidad y extremar las medidas de higiene a fin de combatir la propagación del virus-].

Por asociación temática, le comparto que a pesar de que Tamaulipas retornó a la Fase I del combate al COVID-19, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, emitió una convocatoria para la contratación temporal de personal médico y de enfermería para colaborar en las instituciones de salud que atienden a pacientes COVID-19 en la entidad.

Son solicitadas enfermeras, médicos generales y especialistas para hospitales en Altamira, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, así como camilleros para los Hospitales Móviles COVID-19, instalados en la entidad.

Para atender la demanda de servicios y atención en salud relacionados con la emergencia sanitaria en Tamaulipas, el Gobierno Estatal requiere del servicio de 19 médicos generales, 12 médicos especialistas, 92 enfermeras y 80 camilleros.

Mientras que en Nuevo Laredo, el Cabildo aprobó por unanimidad el Programa de Descuentos en Recargos del Impuesto Predial, para beneficio de la ciudadanía y en apoyo a su situación económica por la pandemia del Covid-19.

La autorización de rebaja del 100 por ciento en recargos aplica para todas las cuentas catastrales y entra en vigor este 15 de julio hasta 31 de agosto del presente año.

Tal acuerdo se dio en la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria Privada de Cabildo, celebrada este martes en la Sala Niños Héroes del Republicano Ayuntamiento

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS destacó que aplicar este descuento en tiempos de pandemia, no solamente beneficia a la ciudadanía, sino que también permite al Ayuntamiento tener una mayor captación por concepto de esta contribución.

«El punto a tratar fue el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se acuerda condonar los recargos del Impuesto Predial que tiene como vigencia hasta el último día de agosto», informó.

Cabe hacer mención, que a partir de esta fecha, todas las cuentas catastrales pendientes de liquidación presentan ya el descuento, por lo cual se hace la invitación a los contribuyentes a que realicen su pago en línea, a través de la aplicación Yo NLD 4.0, o bien en la página ‘www.nld.gob.mx

Gobierno de Nuevo Laredo

Hemos entrado a la segunda etapa de este Gobierno Municipal, donde tomamos las riendas de tres años de nuevos proyectos y estrategias para hacer de Nuevo Laredo ¡Cada Día Mejor! Para seguir impulsando las fortalezas de esta gran ciudad fronteriza.

www.nld.gob.mx

‘, en la pestaña de paga tu predial.

Mientras que en Tampico, tal y como se comprometió con alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Ford número 13 de la colonia Morelos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER dio inicio a los trabajos de construcción de la nueva cubierta metálica sobre el cancha deportiva de este plantel.

Luego de dar el banderazo de arranque de esta importante obra, el jefe de la comuna explicó que la modernización de los espacios educativos es una prioridad de su administración, por lo que mantiene una estrecha coordinación con los representantes del sector para atender las principales necesidades de las escuelas.

Señaló que desde el inicio de su gestión se diseñó un plan estratégico de obra pública que atendiera a los planteles escolares de los distintos niveles, a fin de que el mejoramiento de la infraestructura escolar beneficie a un mayor número de estudiantes.

CHUCHO NADER explicó que en la construcción de la nueva techumbre se destinará una inversión de un millón 580 mil pesos y la obra ofrecerá protección a los alumnos que realizan sus actividades deportivas al aire libre, una vez que las condiciones sanitarias permitan el reinicio del ciclo educativo.

De otro lado, con el objetivo de generar promoción positiva de nuestro país en el mundo, fue presentada de manera virtual la iniciativa turística “Día México”, a realizarse el próximo 13 de diciembre, en la que el estado de Tamaulipas será invitado especial en la edición 2020.

FERNANDO OLIVERA ROCHA, secretario de Turismo de Tamaulipas, agradeció esta distinción expresando cómo de manera festiva y divertida se difundirá, a través de las redes sociales, los platillos, la gente y los destinos del estado, en conjunto a la promoción de México a nivel global.

Dentro de las acciones que prepara Tamaulipas para celebrar el “Día México”, la Secretaría de Turismo trabaja con los municipios y la academia, con grupos de jubilados y pensionados en el estado, además de con prestadores de servicios turísticos y restauranteros, involucrando también a las familias, para que recorran y disfruten las tierras tamaulipecas.

En otro tema, un total de 28 nombramientos derivados de cuatro concursos de promoción, se entregaron a maestros de nivel superior, cumpliendo con los protocolos y medidas sanitarias que establece la Secretaria de Salud, a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

El Mtro. GONZALO ÁNGEL DE LOS REYES RODRÍGUEZ, director de formación y superación profesional de docentes y la Dra. NORA IMELDA GONZÁLEZ SALAZAR, sub directora académica de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, hicieron entrega de estos documentos que refrenda la seguridad laboral y económica de los maestros y sus familias.

“Estos nombramientos es el fruto de su trabajo y de su esfuerzo, pedirles, que ustedes sean portadores ante sus demás compañeros que tienen promociones pendientes y que les digan, que el trabajo se está haciendo”, dijo GONZALO ÁNGEL DE LOS REYES RODRÍGUEZ.

Mentores reconocieron al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por esa disposición que tiene de ir trabajando a través de la SET, y su secretario MARIO GÓMEZ MONROY, en donde se van dando las alternativas, de solución.

PRI: NO A MULTAS

En otro tema, el Partido Revolucionario Institucional expresó su rechazo al cobro de multas de tránsito que el Gobierno Municipal de Victoria ha implementado de manera autoritaria, con motivo de las medidas de movilidad que contempla el decreto que el Gobierno de Tamaulipas emitió el día de ayer por la pandemia provocada por el COVID-19, afirmó categórico EDGAR MELHEM SALINAS.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional dijo ser respetuoso de la emisión del decreto que determina el regreso a la Fase 1 en los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Ciudad Victoria.

Sin embargo, insistió que, el PRI no está de acuerdo en la aplicación de sanciones que carecen de algún sustento jurídico y que van contra la economía de las familias de la capital de Tamaulipas o de cualquier otro municipio, de nuestra entidad.

“En el PRI de Tamaulipas nos oponemos al cobro de multas que el Gobierno Municipal de Victoria ha implementado de manera autoritaria, justificándose con la pandemia. Una acción más que demuestra un gobierno insensible y alejando del pueblo”, sostuvo.

En ese contexto HORACIO REYNA DE LA GARZA, Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Victoria, afirmó que los regidores priistas del Cabildo de Victoria rechazan la aplicación de sanciones administrativas económicas de la Dirección Municipal de Tránsito, contra conductores de vehículos, como se viene manejando en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

El también regidor municipal afirmó que la aplicación de la medida carece de sustento jurídico por lo que, añadió, los representantes sociales del PRI en el Cabildo entregaron un escrito al titular de la institución de Tránsito Municipal para que emita una justificación al respecto y donde también se hace mención, que no están de acuerdo a la aplicación de multas, justificándose con la pandemia.

2021, TIEMPOS Y FORMAS

Vuelvo a la ‘polaca’ para mencionar que el Título Segundo del Código Electoral, que se refiere a los Procesos de selección de candidatos y candidatas a cargos de elección popular y las precampañas electorales, es muy puntual respecto a la normatividad que regula esta fase del procedimiento que arranca, de acuerdo al Artículo 204, el segundo domingo de septiembre de -este año, 2020- previo a la elección, y concluye con la declaración de validez de la elección respectiva.

… [y, en su caso, cuando las autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno].

Y el Artículo 2021, del Capítulo Único del Código, precisa: “Los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y quienes aspiran a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en la Ley General y la presente Ley, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político para seleccionar a sus candidatos.

Por ello, establece: A más tardar el 17 de diciembre del año [este 2020] previo al de la elección, el órgano de dirección estatal de cada partido político, a través de su representante ante el IETAM, determinará el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos y candidatas a cargos de elección popular, según la elección de que se trate.

Artículo 213.- Una vez llevado a cabo lo establecido en el artículo inmediato anterior, el partido político, a través de su dirigencia estatal, deberá informar al IETAM lo siguiente:

La fecha de inicio del proceso interno; El método o métodos que serán utilizados;

III. La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;

Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o municipal según sea su caso. A más tardar el 20 de diciembre del año previo al de la elección los partidos políticos comunicarán al IETAM lo previsto en este artículo.

Artículo 214.- Las precampañas se realizarán del 20 de enero al 28 de febrero del año de la elección;

Artículo 206.- Los partidos políticos garantizarán la paridad de género en las candidaturas. La autoridad electoral administrativa velará por la aplicación e interpretación de este precepto para garantizar su cumplimiento.

Artículo 255.- Las campañas electorales se realizarán bajo las siguientes reglas: II. Para Diputaciones por ambos principios, así como para Ayuntamientos, iniciarán con posterioridad a la aprobación del registro y deberán concluir tres días antes de la jornada electoral, con una duración de 45 días.

DE COSS: FE Y CORAZÓN

A propósito de ”grilla”, con mucha fe y corazón, el diputado local FRANCISO GARZA DE COSS, del Partido Acción Nacional, sigue recorriendo su distrito, llevando un mensaje de bienestar y apoyos a las colonias populares, como lo hizo recientemente en el 6º distrito local.

GARZA DE COSS persigue así su sueño de convertirse en sucesor de MAKI ORTIZ en la presidencia municipal de Reynosa, pues es el único legislador que verdaderamente está sudando la camiseta y gastando suela en la persecución de su objetivo político… y parece que trae “permiso”.

En féisbuc, posteó: “Continuamos con los #Recorridos en el #Distrito6to de #Reynosa, ahora estuvimos en la #Colonia #NuevoAmenecer cuidando los protocolos que nos pide la #Secretaria de #Salud , llevándoles el mensaje de #Concientización y algunos #Apoyos para su #Economia diaria y tomando nota de las problemáticas del sector. #SiSalesDeCasaCuidate #NoSeasUnaCifraMas #GPPAN #Tamaulipas #AccionesConcretas #TuDiputado #DiputadoCercanoALaGente #CongresoDeTamaulipas #DiputadoLocal

Por último, con el propósito de fortalecer la cultura de respeto a los derechos de las mujeres, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el Panel: Igualdad y Prevención de las Violencias, con la participación de especialistas en derecho, psicología y educación.

El evento trasmitido a través de la plataforma Zoom, contó con la participación de la Gerente del Programa de Género de la Organización Hispanics in Philanthropy, PAOLA FEREGRINO, quien habló del persistente problema de la violencia hacia las mujeres, traducido en acoso sexual y otras manifestaciones.

La Psicóloga Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, feminista y activista por los derechos de las mujeres y las niñas, y especialista en estudios de género y derechos humanos, dijo que para evitar la violencia de género es necesario conocer y prevenir el hostigamiento y acoso sexual, por ello, afirmó que su presentación fue desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Sostuvo que para ello, se deben conocer los momentos en que ocurren las violencias, así como saber en qué consisten el hostigamiento y el acoso sexual.

Por su parte la Dra. JOSEFINA GUZMÁN ACUÑA, especialista de género, docente y responsable del Programa Universitario de Género de la UAT, señaló que este tipo de foros, sirven para insistir en una igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, ya que aunque existe una igualdad ante la ley sigue habiendo huecos que provocan discriminación y violencia contra las mujeres.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.