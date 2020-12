T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“FAVORITISMOS EN MORENA, LOS DERROTARÁ”

LOS MARCADOS y muy evidentes favoritismos al interior del Partido MORENA, como ya lo hemos señalado en este espacio, es lo que sin lugar a dudas, “los llevará al precipicio político” o bien “a la derrota electoral en el 2021”, muy a pesar de que, los líderes Morenos en los estados y municipios del país digan lo contrario, porque los líderes, “son los únicos que aseguran triunfos electorales”, no así los inconformes militantes que creyeron que, “Morena, sería el Partido de la real esperanza de los mexicanos”, porque ya se han percatado que, “en Morena, solo se apoya a los compadres, amigos e influyentes”. Y ejemplos de esto que aquí exponemos, hay muchos en toda la geografía nacional.

EN REYNOSA por ejemplo: los aspirantes a la Presidencia Municipal como el presunto “huachicolero” Rigo Ramos y “el hablantín” Armando Zertuche, a pesar de no haber hecho, hasta el momento, un decoroso trabajo de bienestar social en favor de las familias de colonias y ejidos de esta ciudad, como se esperaba de “este inservible dueto”, estos por la víspera electoral del 2021, andan desatados buscando ganar adeptos entre la gente, pero “las familias proletarias”, principalmente, ya están dispuestas a seguirles la corriente y recibirles todo lo que, estos sujetos les ofrezcan en campañas, pero no votarán por ellos.

PERO QUIEN EN Morena, si trae mejor aceptación política, es el joven abogado Marcelo Olán Mendoza, “quien sin tantos aspavientos”, día a día, sigue teniendo el apoyo de más gentes en todos los rumbos de Reynosa, detalle por el que, los altos mandos del Partido Morena, tendrá que decidirse por un candidato que tenga gente y no por un petulante y engreído como lo es Rigo Ramos y menos por “un hablador de cuarta” como se le identifica a Armado Zertuche Zuani.

MARCELO OLÁN, ha mostrado mayor calidad política y social por su amabilidad y sencillez, pero sobre todo, por la humildad con la que se conduce hacia la gente de las colonias proletarias, cuya postura de este joven aspirante a alcalde por Morena, es lo que hace la diferencia “entre el par de gandallas” Rigo y Zertuche que buscan los espacios públicos, no para servir, sino para tener bajo su dominio, el poder político de esta pujante comunidad fronteriza. ¡Esa es la realidad!.

Y ASÍ COMO en Reynosa, igualmente en Río Bravo, Héctor Joel Villegas González (a) el calabazo, venía pretendiendo ser postulado por Morena, para la Presidencia Municipal, “pero ya cayó de la gracia de la gente”, porque este irresponsable Diputado Federal, dejó de trabajar y cumplir las promesas que hizo en campaña y si buscara (la reelección para legislador), tengan la certeza que la gente “le daría una arroz de su propio chocolate”, porque simplemente “el Calabazo” solo se dedicó (a andar poco en Río Bravo), donde incluso “cerró la oficina de gestoría” que tenía por la avenida Guanajuato, “donde jamás atendió a las gentes pobres” que confiaban en este irresponsable ex aduanal. Y si lo mandaran buscar reelegirse, como lo señaló, “la gente de Matamoros, Valle hermoso, San Fernando, Méndez, Burgos y Curillas, no lo recibirían y si lo recibieran, sin lugar a dudas, “el Calabazo podría ser objeto de una amarga experiencia”. Y si no ¡pues que se anime!

SURGIENDO fuertemente en Río Bravo, el nombre del Ing. Juan Antonio Barajas Zapata, ex director de Obras Públicas y de quien diremos, “no es petulante ni engreído”, lo que lo ubica en buena posición entre la gente de este municipio, detalle que refleja que este puede ser quien logre el abanderamiento de Morena en pos de la alcaldía riobravense y no “el pendenciero e irresponsable del calabazo”.

EN MATAMOROS, la Diputada Federal por el desaparecido PES, Adriana Lozano Rodríguez, es a quien señalan como la que anda en busca de la candidatura de Morena, para ir por la alcaldía, pero falta que el alto mando de Morena la acepte, porque esta señora es del PES y ese partido ya desapareció. Pero como Adriana, no ha trabajado a cabalidad, como fue su promesa de campaña, la gente en los sectores populares de Matamoros, “ni la toman en cuenta”, porque además “se echó a la hamaca”. Así se expresan de esta señora Diputada Federal, los matamorenses.

PARA CONCLUIR, les diré que, allá en el Sur de Tamaulipas el Diputado Federal por Madero y Altamira Erasmo González Robledo “está frito”, porque hasta ahora, este influyente sujeto de baja calidad moral, ha venido apareciéndose entre la población de su Distrito, con la finalidad de que la gente lo acepte y lo cuerpee para ser abanderado por Morena a la Presidencia Municipal de Madero, lo que vislumbra una posible confrontación política interna entre Erasmo y LOS GRUPOS opinan por su parte, asegura, que la aspiración de González Robledo, “no le quita el sueño para nada”, pero en fin, veremos que habrá de suceder entre este par de influyentes políticos de MORENA, influyentes que por obviedad, llevarán a Morena “a derrotas seguras y arrolladoras”. Al menos eso es lo que se contempla.

