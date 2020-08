FEDERACION PIDE TRATO DE ESTADO, PERO GOLPEA COMO PARTIDO: FGCV

RELOJ POLÍTICO

POR JO*MAR

TIC TAC

FEDERACIÓN PIDE TRATO DE ESTADO, PERO GOLPEA COMO PARTIDO: FGCV

QUE AHORA SI VIENE EL ´PRESIDENTE AMLO A TAMAULIPAS.

“ No voy a permitir que se construyan denuncias en la fiscalía general de la República cuyos propósitos sean meramente electorales” señalo el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, en el marco de la edición 59 de la conferencia de nacional de gobernadores CONAGO, celebrado en San Luis Potosí y que presidio el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

A mi no me van usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de morena, dijo el mandatario.

En ese mismo escenario el gobernante CABEZA DE VACA, condeno los intentos por debilitar la legitimidad de la lucha de su gobierno contra la inseguridad y el crimen organizado.

Ante la secretaría de gobernación OLGA SANCHEZ CORDERO, el mandatario Tamaulipeco destaco la intervención de su administración, con una estrategia, para capturar o neutralizar objetivos claves en organizaciones criminales.

Remarco GARCIA CABEZA DE VACA. Que aunque el gobierno federal pide el trato de que no da por que con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido.

Por cierto y en concreto, los durante la reunión de CONGO con el presidente AMLO, los 10 gobernadores que integran la alianza federalista propusieron una estrategia nacional de reactivación económica por un 1.5 millones de pesos psra hacer frente a la pandemia del COVID 19.

En otra orden de ideas, al parecer ahora siempre si vendrá el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, a Tamaulipas y el mismo confirmo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional que el próximo viernes 28 estara en los municipios de Reynosa, Laredo y Matamoros, para poner en marcha obras del gobierno federal ha hecho en esos municipios.

Inclusive se dijo que el mandatario federal cumplirá con su periplo por los Estados de Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas, la cual iniciara desde el sábado 27 y terminar en Tamaulipas al dia siguiente.

A ver si en esta ocasión no deja plantado a los Tamaulipecos y su cumple su palabra de hacer la visita oficial pospuesta en varias ocasiones.

En otro tema, en Palacio Nacional continua la novela LOZAYAGATE, involucrando ahora a otro ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI, que con este son tres los ex presidentes ENRIQUE PEÑA NIETO y FELIPE CALDERON, mas los ex senadores ahora convertidos en gobernadores, todo por la enorme corrupcion que impero durante el mandato del invencible Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Por cierto en la reunión de la conferencia nacional de gobernadores otro gobernador que no se quedo callado de las acusaciones hechas en su contra por el ahora testigo orotegido EMLIO LOZAYA, fue el de Querétaro FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIN, igual que el Tamaulipeco FRANCISO GARCIA CABEZA DE VACA.

Total la reunión de los gobernadores y el gobierno federal no fue tan tersa como se esperaraba que ocurriera lo que provoco el enojo del inquilino de Palacio Nacional.

Cambio de tema, la alcaldesa MAKI ORTIZ, a pesar de ka pandemia del COVID 19,inauguro la pavimentación hidráulica en la colonia aeropuerto en la que fueron invertidos mas de 5 millones de pesos, en la cual la construcción de concreto es parte del programa integral de obra pública 2020 que fue diseñado para mejorar la calidad de vida de lao Reynosenses.

En los recorridos que hace la alcaldesa es acompañada por funcionarios y ediles como LIC HUGO RAMIREZ TREVIÑO, ELIACIB LEIJA, NILZA HURTADO y ALFONSO RODRIGUEZ PEÑA.

En otro tópico, la comision de Prerrogativas y Partidos Politicos del INE, aprobó la procedencia de registro de 7 de 9 organizaciones que solicitaron su registro como agrupaciones políticas nacionales.

Entre las aprobadas estan organizaciones encabezadas por el JOEL AYALA, líder de la FSTSE, Y el ex gobernador de Oaxaca ULISIS RUIZ, y un grupo de ex integranres de Encuentro social.

Las organizaciones son, UNIDOS, MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE MEXICO, MEXICO, EDUCACION Y JUSTICIA, NUEVO ESPACIO y PROYECTO NACIONAL, todos ellos comprobaron mas de 3 mil afiliados para poder ser registrados como partidos politicos que podran participar solos sin ir en alianza con otros partidos y sus propios recursos.

Por ultimo, el Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas y ante la apertura del proceso electoral del presente año que inicia a partir del 7 de septiembre podra lupa a todos los actores politicos que aspiran a un puesto de eleccion popular en especial funcionarios y diputados a quienes fiscalizara todo lo relacionado a la entrega de dadivas como despensas y otros artículos y que sean difundidos en redes sociales.

Esto con el fin de que haya piso parejo y que no tomen ventaja sobre todos quienes son diputados locales, federales y funcionarios públicos.

Con esta medida se pondrá freno a los actos anticipados de promoción que se hacen sobre todo los diputados locales como el caso del morenista RIGOBERTO GAS RAMOS, ALBERTO LARA, quienes en estos días han intensficado su campaña de difusión en redes y medios electrónicos.

El caso especifico del líder explotador de maqiladoras ALBERTO CUOTAS LARA, quien esta acudiendo a las colonias de su distrito y como condicon para entregar un año hace que gentes de la colonia hablen a difusoras para hablar del diputado como un buen prospecto para un puesto de eleccion popular y eso se llama acto anticipado de campaña y sera el INE quien podra llamarlos a cuentas.

En tema amable, quien se encuentra totalmente recuperado de su salud es el buen amigo y conocido contador CARLOS CAMACHO, quien pronto volverá a su actividad profesional y social.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj.

