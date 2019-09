Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Federación rumbo a desacuerdos

Que haya complicaciones entre la Federación y los Estados del país, no debería, sin embargo, todas las cosas apuntan a que sí, porque los desacuerdos serán mayúsculos en un escenario donde los más disienten de l forma de actuar desde el Gobierno de la República.

El resultado de las revisiones realizadas por la Secretaria de la Función Pública, es en el sentido del reclamo para devolución de más de 20 mil millones de pesos que varios Gobiernos Estatales no solventaron tras las observaciones de ese ente revisor.

Obvio, el punto es que las administraciones estatales no tienen los recursos para devolverlos, porque los invirtieron en las acciones que estaban previstas, sin embargo, existen observaciones basadas en las normas de operación de los programas, de manera que la SFP, quizá deba de dar oportunidad para la justificación de las inversiones.

Que casi tres mil millones de pesos se muevan en sentido contrario al normal es decir que, de los Gobiernos estatales sean enviados a la Federación, cuándo la lógica indica que el asunto es al revés, porque la administración federal debe mantener el apoyo a las entidades federativas, en especial a aquellas que son generadoras de impuestos o de ingresos a las arcas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

En los pueblos dirían que lo caído caído, sin embargo, en este caso, se encuentran de por medio las reglas de operación y es allí donde dice que las entidades están obligadas a responder con el reintegro de aquellos recursos que no sean comprobados.

Dicen los enterados que una cosa es que se hayan ejercido y otra muy diferente que la comprobación no sea adecuada, por tanto, la Secretaria de la Función Pública tiene la obligación de abrir una ventana de oportunidad para que en un tiempo prudente los casi tres mil millones de pesos de los cuales echó raya, puedan comprobarse.

Otro punto que no puede quedarse en el aire, es la forma como se solicitan las cosas, ya que, desde la dependencia fiscalizadora, se hace a manea de acusación, como si el dinero no se hubiera invertido, más bien, se esfumó y no cumplió con su cometido.

También tiene que escucharse a la parte que invirtió los recursos, porque de diciembre a la fecha, las cosas cambiaron de manera radical, por la empantanada que los presupuestos sufrieron durante los primeros tres o cuatro meses de la administración federal ya que, lo primordial era encontrar las presuntas tranzas que, según los funcionarios del Partido Regeneración Nacional, había en todo y no aprobaban nada hasta que sus sospechas se diluían o caían por su propio peso,

Los más sencillo desde la Función Pública es decir que las cosas están mal y que los recursos tienen que regresarse a la Federación, cuándo en la misma Secretaria de Hacienda saben a la perfección que los Gobiernos de los Estados, reclaman más apoyo o cuándo menos que no les quiten aquello que ya tenían programado en función de la Ley de Hacienda y las Leyes relacionadas con la distribución del presupuesto.

Los otros.

El alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, fue de los primeros en presentar el Informe de Gobierno en este que es su segundo período, porque se reeligió en las elecciones del año pasado.

En realidad, es el Tercer Informe de la Administración municipal, pero, el primero del seguro periodo para el que fue electo y, como se esperaba, dijo que todo está perfecto, que es un buen administrador y que hace las cosas demasiado bien para responder a la confianza de los nuevoladerenses.

Rivas Cuéllar, es el alcalde de Tamaulipas que más recursos maneja para su municipio, ya que, la conformación de su presupuesto está en relación a los ingresos que existen por la operación de los puentes internacionales, a través de los cuales se llevan a cabo la mayoría de las salidas y entrada de mercancías.

Hay quienes dicen que el presupuesto de Nuevo Laredo, debería ser el de Reynosa y el de Maki Ortiz Domínguez, el de Cuellar, porque hay más gente en Reynosa y desde luego más necesidades, sin embargo, no pude ser, porque uno es uno y el otro es el otro.

Así que, los municipios grandes vivirán con la envidia, pero, de la buena respecto a la enorme cantidad de recursos que tiene Nuevo Laredo.

En la Coordinación de Protección Civil del Gobierno de la entidad, la vigilancia de los fenómenos meteorológicos que se mueven en el Golfo de México, era puntual, ya que, en caso de requerirse, tendrían que movilizar todas las acciones y los recursos para apoyar a las familias que resultasen afectadas por las lluvias que la depresión tropical dejaría ayer en la parte central del litoral tamaulipeco.

Además de Informes, en este mes hay Grito con motivo de celebrarse un aniversario más de la Independencia de México, el 209, para ser exactos, ya que, fue la noche del 15 de septiembre de 1801, cuándo don Miguel Hidalgo y Costilla salió enes a las calles a proclamar la independencia del pueblo mexicano.

Como evento de los mexicanos, es el más significativo, es que más está en el corazón de la gente, incluidas las nuevas generaciones, ya que, sus padres y abuelos, les recuerdan a cada rato la importancia que tiene el 15 de septiembre, no le hace que ello lo vean como cualquier fecha del calendario.

Para los jóvenes que estudian es un día en el que no hay clases y para los que trabajan y es un día que no se labora, pero, lo relevante es que el país se hierve en celebraciones, porque la independencia proclamada por los héroes de aquella época propicio las libertades que tenemos en el presente.

Para la celebración del Grito de Independencia, ya existe un trabajo de fondo y forma por parte del Gobierno del Estado coordinado con el Ayuntamiento victorense que tiene a su cargo el doctor Xicoténcatl González Uresti.

El programa contiene participaciones musicales, con artistas de renombre y del Conjunto Típico Tamaulipeco, que tiene como sede la plaza ubicada frente a Palacio de Gobierno y hasta la cual podrán desplazarse miles de personas a disfrutar de la tradicional cena del Grito.

También, se concluirá el protocolo que implica la ceremonia del Grito, en la cual, el Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, vitoreará a los héroes de la independencia y sonará la campana del Palacio de Gobierno.

Todos los ciudadanos están invitados y, se espera que vayan más que el año pasado.