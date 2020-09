EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Federalistas: 2021, me meta

Aunque la Alianza Federalista de Gobernadores presiona esencialmente una modificación sustancial al limitado Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, y la aplicación de una nueva fórmula de distribución del ingreso participable a las entidades, en lo político los mandatarios buscan fortalecerse para dar la pelea a Morena en la elección concurrente que viene.

Esto es innegable, pues la esgrima verbal que un día sí y otro también sostienen los gobernadores disidentes con el presidente LÓPEZ OBRADOR, [más que con Morena, que no tiene pies ni cabeza, por ahora], expele ansiedad; la ansiedad prematura que provoca la elección que [re]definirá, con el voto ciudadano, el modelo de nación del presidente morenista, quien el 2021 se juega la mayoría de su partido en la Cámara de diputados.

Y con ello, el futuro de su gobierno.

Igual los gobernadores federalistas, quienes, desgastados por los “tijeretazos” presupuestales de la 4T a sus gobiernos, también los angustia la incertidumbre de su propio futuro al estar en juego la mayoría de sus partidos en sus Congresos locales.

Y eso añade tensión a los debates por el presupuesto.

Politizándolo todo.

De ahí que los gobernadores de Aguascalientes, MARTÍN OROZCO; Chihuahua, JAVIER CORRAL; Coahuila, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME; Colima, IGNACIO PERALTA; Durango, JOSÉ R. AISPURO; Guanajuato, DIEGO RODRÍGUEZ; Jalisco, ENRIQUE ALFARO; Michoacán, SILVANO AUREOLES; Nuevo León, JAIME RODRÍGUEZ y Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA estén en el ojo del huracán por rehusarse a formar parte del coro de aduladores de la Cuarta Transformación.

Y al renunciar a la CONAGO, los gobernadores federalistas mantienen una actitud crítica hacia la 4T, al tiempo que insisten en su exigencia de una Convención Nacional Hacendaria que revise el Pacto Fiscal de la Federación, y eleve el porcentaje participable a las entidades.

Pero, paralelamente con la exigencia de más presupuesto, los gobernadores lideran sus entidades para refrendar las victorias políticas de los candidatos de sus partidos.

Con ello, 2021 ya toca a la puerta.

Por cierto, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional [GOAN], tweeteó en redes: “Absolutamente inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación en la mesa de seguridad en #Chihuahua.

“Demandamos el respeto a la soberanía estatal y respaldaremos a nuestro compañero @Javier_Corral

Toda nuestra solidaridad con la sociedad chihuahuense”, postearon los mandatarios de Acción Nacional adheridos a la GOAN.

[-Entrepàréntesis: “Ni se Dobla, Ni se Vende”, tuiteó el panismo tamaulipeco, al expresar su admirasción por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, “orgullosamente emanado de @AcciónNacional, es un importante líder a nivel nacional y con ello pone en lo más alto el nombre de nuestro estado.

Y nos muestra día a día que ¡Ni se Dobla, Ni se vende!”-].

¡¡¡Oooooorales!!!

CONVENIO INE-IETAM

RUMBO A COMICIOS DEL 2021

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que la firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración para la Realización del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, suscrito entre el Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral de Tamaulipas, contiene aspectos básicos de los comicios que vienen, como la Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes; Candidaturas independientes; Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y Cómputo de las elecciones locales, entre otros.

La firma del Convenio tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre ambos organismos electorales, a fin de establecer las reglas y procedimientos para la realización del Proceso Electoral concurrente 2020-2021, en el que se renovará a las y los integrantes de los 43 Ayuntamientos y del Congreso del Estado.

Es así que se alcanzaron los acuerdos necesarios para la eficacia de la organización comicial, en rubros tan relevantes como la integración de los órganos desconcentrados del IETAM; Campañas de actualización y credencialización; Lista Nominal de Electores; Desarrollo de la Jornada Electoral; Desarrollo de la Jornada Electoral, etcétera.

En la firma del Convenio, realizada de manera virtual, el Instituto Nacional Electoral estuvo representado por el Dr. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, Consejero Presidente del Consejo General; el Lic. EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario Ejecutivo, y la Mtra. OLGA ALICIA CASTRO RAMÍREZ, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Tamaulipas. Por el Instituto Electoral de Tamaulipas la representación estuvo a cargo del Lic. JUAN JOSÉ G. RAMOS CHARRE, Consejero Presidente, y del Ing. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, Secretario Ejecutivo.

MAKI: $65 MILLONES PARA

LA CONTINGENCIA SANITARIA

Cambio de orientación temática para compartirle que la Presidente municipal de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTI DOMÍNGUEZ, aseguró que los Gobiernos de Acción Nacional han enfrentado la pandemia con apoyo a las y los trabajadores, a las pequeñas y grandes empresas, que enfrentan la crisis por COVID-19, como el Municipio de Reynosa, el cual destinó 65 Millones de Pesos en su Programa de Apoyo a Contingencia Sanitaria.

“En 4 años hemos invertido más de 5 Mil Millones de Pesos en obra pública, equivalente a 25 años juntos de administraciones anteriores y 350 Millones en Becas, que equivalen a más de 50 años de gobiernos pasados», aseguró la Doctora ORTIZ DOMÍNGUEZ.

«Por esto y más, nos hemos posicionado como uno de los mejores Gobiernos Municipales del país», dijo la Presidenta, integrante de la Asociación Nacional de Alcaldes de México A. C., ANAC, primera mujer en gobernar la ciudad fronteriza y reelecta con una cifra histórica de votos, la más alta en el estado.

MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ formó parte de los Alcaldes y Gobernadores de la ANAC, invitados a dar a conocer los logros de sus administraciones en el Aniversario 2020, ‘Acción por México hacia el futuro’, destacando el Municipio de Reynosa por el manejo adecuado y transparente de sus recursos económicos y su inversión histórica a favor de la población.

A propósito, el Gobierno Municipal de la Doctora MAKI ORTIZ, hace un exhorto a toda la población para que ponga en práctica las medidas recomendadas para abatir la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue, y que debido a las abundantes lluvias puede aumentar la incidencia de esta grave enfermedad.

La descacharrización de patios para evitar la acumulación de agua a la intemperie y un aseo constante de la vivienda son las reglas principales para evitar la reproducción del mosco vector, además de mantener tapados los depósitos de agua o cambiarla con frecuencia para que no se conviertan en reservorios para el insecto.

MATAMOROS, RESPETUOSO DE

LA DECISIÓN DEL GOBERNADOR CdeV

En Matamoros, entre tanto, el Ayuntamiento se pronunció respetuoso de las facultades del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y particularmente en lo que se refiere al rubro de seguridad pública, al considerar que, sin duda, el determinar que en Matamoros existirá un cuerpo policiaco capacitado y equipado para proteger y proporcionar seguridad a la población, al asumirse directamente el mando de las corporaciones de seguridad en el municipio, será una acción que repercutirá en beneficio de todos los habitantes de Matamoros, quienes siempre han sido la prioridad en mi administración.

En la narrativa, el alcalde explicó en un comunicado oficial: El día de ayer 22 de septiembre del 2020 a las 14:35 horas recibí un oficio signado por el Secretario General de Gobierno, CESAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, en el que me hace saber que el Gobierno del Estado asume temporalmente el mando de la Policía Municipal del Matamoros, Tamaulipas, argumentando alteraciones graves al orden público y fuerza mayor que presuntamente derivaron de actuaciones del equipo especial de la Policía Estatal denominados GOPES, que actuaba en la ciudad en cumplimiento de órdenes judiciales.

Dicha determinación encuentra su base en el decreto expedido en esa misma fecha y publicado en el Periódico Oficial del Estado en su edición vespertina. En el texto del citado Decreto y en el considerando Décimo Primero se dice textualmente:

“Que en el contexto del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, a través del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4) y las diversas mesas de coordinación y colaboración en la materia, la Secretaría de Seguridad Pública el Municipio de Matamoros tomó conocimiento de la situación y fue omisa en atender la situación de fuerza mayor y afectación grave al goce y disfrute de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, incluyendo el derecho al libre tránsito, libertad de trabajo, comercio, seguridad personal, además de que dicha situación fue manipulada en una campaña de desinformación a través de redes sociales con el fin de causar incertidumbre y temor entre la población, deslegitimar y obstaculizar la actuación de las autoridades estatales e impedir el pleno goce de derechos y libertades en el citado Municipio”.

La motivación del Decreto citado se fundamenta esencialmente en que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha sido omisa en atender la situación de fuerza mayor y afectación grave al orden público. Sin embargo, no se puede ser omiso al no ejecutar acciones para las que no se tienen facultades ni tampoco se cuenta con equipo y personal adecuado para afrontar una situación de emergencia como la que se presentó.

El Gobierno del Estado y el Municipio tienen celebrado un convenio de colaboración en el que se establece el denominado Mando Único, y donde se precisa que la seguridad pública del municipio de Matamoros, Tamaulipas está a cargo del Estado.

Hasta ahí el comunicado oficial del Ayuntamiento de Matamoros.

PRESIDE RIVAS OTRO

“MIÉRCOLES CIUDADANO”

Mientras que en Nuevo Laredo, el programa del gobierno municipal para mantener contacto directo con la población, ‘Miércoles Ciudadano’, atendió las solicitudes de la ciudadanía de pavimentación y repavimentación de calles, limpieza de terrenos y arroyos, solución a drenajes colapsados y desazolve de alcantarillas, en las colonias Lomas del Río, Constitucional, Nueva Victoria, Vamos Tamaulipas y El Progreso.

De viva voz de los ciudadanos, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR pudo escuchar por medio de videollamadas, las principales problemáticas que afectan a las colonias e hizo el compromiso con las y los vecinos de cumplir sus peticiones.

«Finalmente la esencia del programa ‘Miércoles Ciudadano’ es mantener el contacto con la ciudadanía; hoy por cuestiones de la pandemia no es posible recibir al pueblo de Nuevo Laredo como es debido, sin embargo esto no ha sido impedimento para seguir teniendo la comunicación con las y los ciudadanos», indicó el alcalde.

De la colonia El Progreso, DORA ELIA SALDAÑA HERRERA solicitó la pavimentación de la calle Euro, entre Andrómeda y Eolo, cuya respuesta del presidente municipal fue satisfactoria para ella y sus vecinas.

«Me siento satisfecha, debido a que la problemática la tenemos a lo largo de mucho tiempo y creo que su respuesta es muy satisfactoria al saber que nos va a dar solución», indicó.

Durante la transmisión estuvieron la regidora SYLVIA DELGADO PÉREZ; la secretaria de Bienestar Social, ILIANA MEDINA GARCÍA; la secretaria de Servicios Públicos Primarios, IRMA RICHER DE LEÓN; y el secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN.

-Otro paréntesis: Tamaulipas agregó este miércoles 160 casos y 19 fallecimientos por COVID-19, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA al reiterar el llamado a extremar las medidas preventivas emitidas por el Gobierno del estado para continuar con una tendencia sostenida a la baja. Y tras advertir que el semáforo amarillo es para reactivar la economía, mas no la vida social, la titular de la SST precisó que a la fecha la cifra oficial asciende a 28,322 positivos acumulados, de los cuales 24,226 se han recuperado y 2,248 han fallecido-].

ENTREGA CHUCHO MÁS

PAVIMENTO EN TAMPICO

En Tampico, por cierto, el Presidente Municipal CHUCHO NADER dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Arenosa en la colonia La Paz, en la que se destinará una inversión cercana a los dos millones de pesos.

Acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF; así como de los Diputados Locales, MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ; y por el titular de Bienestar Social y Deportes, RENÉ SENTÍES BARRIOS, el jefe de la comuna aseguró que su Gobierno ha logrado efectuar un amplio programa de obra pública a través de una administración eficiente, austera y honesta.

«Nos hemos caracterizado por trabajar con honestidad y transparencia; por hacer más con menos y por atender las principales prioridades de la población y así como en esta ocasión venimos a cumplir uno de los grandes anhelos de los vecinos de esta zona, próximamente estaremos pavimentando las calles Francisco I. Madero y 5 de Junio, para seguir avanzando en la transformación de todo este sector», señaló.

«Quiero reconocer el trabajo de mis amigos legisladores ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN, que siempre han estado cerca de nosotros y cerca de la gente; así como de mi esposa AÍDA FÉRES que al frente del Sistema DIF ha llevado a cabo un trabajo importantísimo en beneficio de los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, particularmente de los adultos mayores y las personas con discapacidad», dijo.

TAMAULIPAS, EN

EL TIANGUIS TURÍSTICO

Antes de que se me pase, le comparto que Tamaulipas participa en el Tianguis Turístico Digital México 2020, presentando sus fortalezas, destinos y nuevos programas de promoción turística, dentro de este foro nacional, que se celebra por primera vez de manera virtual.

Destacando la importancia que representa para el gobierno tamaulipeco el sector turístico, el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, Y el secretario de Turismo, FERNANDO

OLIVERA ROCHA, participaron en la ceremonia inaugural de este destacado evento de negocios en el sector.

Dentro de las actividades a realizarse en el Tianguis Turístico, el secretario OLIVERA ROCHA, personal de la Subsecretaría de Desarrollo y Promoción Turística, tour operadores, agentes de viajes y representantes del sector hotelero sostendrán 50 reuniones virtuales de negocios en las que darán a conocer a compradores nacionales e internacionales los diferentes atractivos, productos y destinos turísticos con los que cuenta el territorio tamaulipeco.

DIF TRABAJA POR FAMILIAS

EN TIEMPO DE PANDEMIA.

Por asociación temática, deje decirle que personal del sistema DIF Reynosa acudió a la colonia Constitución, donde entregó a las familias apoyo alimentario, sillas de ruedas, andadores, bastones y cubrebocas, además de todos los servicios asistenciales del programa «DIF Reynosa en Tu Casa».

El presidente del Patronato DIF Reynosa, en su mensaje a los vecinos dijo que diariamente se llevan a las diferentes colonias y sectores, servicios médicos y asistenciales, con la finalidad de evitar rezagos en materia de salud y sociales.

Precisó que el personal médico y asistencial acude diariamente casa por casa para atender las diferentes necesidades que enfrenta la población que habita en sectores vulnerables.

Por último, en una suma de esfuerzos que busca fortalecer la educación de nivel primaria, se firmó el convenio del programa de servicio social “Cuenta Conmigo”, impulsado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

Al refrendar la mutua colaboración, el Rector de la UAT, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el titular de la SET, Lic. MARIO GÓMEZ MONROY, firmaron el acuerdo que dará inicio a esta innovadora estrategia implementada frente a los retos del sector educativo por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con los objetivos del programa “Cuenta Conmigo”, que se pondrá en marcha a partir del próximo primero de octubre, alrededor de 2 mil 900 prestatarios de servicio social participarán en actividades de acompañamiento para apoyar a niños y niñas tamaulipecos de nivel primaria en sus procesos de aprendizaje, contribuyendo así a la reducción del rezago escolar en este nivel educativo.

En la ceremonia efectuada en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el Rector agradeció al titular de la SET la oportunidad de colaborar en estas acciones, que ponen de manifiesto una vez más la responsabilidad social de la Universidad y la vocación de los universitarios para servir a la sociedad.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.