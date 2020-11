EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Federalistas: “Ni un peso menos”

En cuatro puntos concluyentes, la Alianza Federalista de Gobernadores propuso en un extenso documento dirigido al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, posponer la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal y concentrarse en el presupuesto 2021, bajo la premisa de que ningún estado reciba menos recursos que el 2020.

Para conseguirlo, la AFG planteó:

Hacer la distribución geográfica de recursos pendientes (INSABI, SCT)

Garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura, que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados

Generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable, usando remanentes de operación del Banco de México, o subejercicios del PEF 2020 y 2021.

Creación del Fondo para atención de emergencia sanitaria COVID-19 en entidades federativas para compensar el impacto que los gastos por Covid-19 tuvieron en las finanzas estatales en 2020 y que la Pandemia seguirá teniendo en 2021.

En la propuesta, los gobernadores aliancistas exponen al Presidente LÓPEZ OBRADOR, que “el debate sobre el Convenio de Coordinación Fiscal es de primordial importancia para la estabilidad financiera de las entidades federativas y su capacidad futura para cumplir con sus obligaciones de proveer un entorno adecuado para la inversión y el desarrollo económico en sus territorios. Sin embargo, una reforma integral al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal –aducen– será un proceso de más largo aliento, que probablemente requerirá también el análisis de una reforma fiscal que aumente los recursos disponibles para distribuir”.

El documento, hecho en forma epistolar, constituye un adelanto de la Agenda tentativa de los gobernadores en su audiencia con el Presidente LÓPEZ OBRADOR, todavía en proyecto en la oficina de la Presidencia de la república.

MAKI ENCABEZA EN ‘BALCONES’

“RESCATANDO TU BARRIO”

Enfocado a proporcionar los servicios del Gobierno Municipal a las familias de Reynosa, el programa «Rescatando Tu Barrio», arribó al fraccionamiento Balcones de Alcalá, donde se desarrollaron diversos trabajos de rehabilitación de calles, fumigación de viviendas y áreas públicas.

Como representante del Ayuntamiento, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, encabezó las dependencias municipales que atendieron las necesidades de las familias que habitan en hogares de las calles Parque de los Laureles y Parque de los Olivos.

«Les pido por favor que saquen los cacharros, que no tengan agua estancada, no solamente tenemos riesgo de COVID-19, también Dengue y necesitamos evitar esa situación, así que por favor ayúdenos sacando los cacharros de su casa», explicó la Presidente Municipal.

Las acciones del programa «Rescatando Tu Barrio», mejoraron la carpeta asfáltica del sector y su señalización, el alumbrado público, limpieza y también fueron retirados los cacharros para evitar la reproducción de los mosquitos vectores transmisores del Dengue.

Los habitantes de las calles Parque Laureles y Parque Olivos tuvieron una plática con la titular del Gobierno Municipal, utilizando las medidas sanitarias contra el Coronavirus, y les fueron entregadas despensas y kits de limpieza como apoyo a la economía de sus familias.

PREDIAL: DESCUENTOS

A propósito de Reynosa, el Ayuntamiento que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, está otorgando el descuento del total de los recargos del Predial. En noviembre se mantendrá el 100% de descuento en recargos, y para adultos mayores de 60 años, jubilados, pensionados y discapacitados el 50% al pagar el ejercicio 2020 en las cajas de la Tesorería Municipal y en oficinas alternas de la COMAPA.

MARIO LÓPEZ ENCABEZA

DUELO POR VÍCTIMAS DE COVID

En otro tema, en el marco de los tres días de duelo nacional en memoria por las personas fallecidas por COVID-19, este lunes el Presidente Municipal de Matamoros acompañado por representantes del ejército, funcionarios municipales e integrantes del Cabildo colocaron una ofrenda floral en la plaza principal, en donde la bandera lució a media asta.

También fue instalado un altar y un monumental tapete con una flor de cempasúchil, que simboliza el Día de Muertos en México, elementos que formaron parte de la ofrenda para las víctimas por la pandemia COVID-19, que este lunes superaban los 91 mil fallecimientos.

Hoy estamos aquí en un momento complejo, difícil, que coincide con dos momentos que de alguna manera convergen con el municipio, por un lado, una celebración milenaria como lo es el Día de Muertos.

Por otro, la pandemia del COVID-19 que vino a sorprender al género humano, después de 100 años surge una pandemia viral que sorprende a la cultura y a la ciencia humana y que hoy el municipio de Matamoros no puede ser la excepción y la nación tampoco, explicó el secretario de Educación, Cultura y Deporte en el municipio.

Por eso nuestro municipio, acorde a la constitucionalidad, en cumplimiento al Decreto de tres días de duelo nacional, hoy venimos a ofrecer un tributo respetable para decirles que no se han ido, que están con nosotros, más allá del tiempo y del espacio, agregó.

Al término de la ceremonia, el Presidente Municipal afirmó que la lucha contra el coronavirus sigue vigente; esta pandemia agregó continúa provocando muertes y se sigue extendiendo por todo el mundo.

[-Entreparéntesis: Al presentar el balance COVID de este domingo, la secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 80 nuevos casos y 7 fallecimientos, por lo que insistió en no bajar la guardia ya que el riesgo de un rebrote de la pandemia sigue siendo alta. Con ellos, al 01 de noviembre, la cifra oficial asciende a 32,623 positivos acumulados, de los cuales 28,099 se han recuperado y 2,832 han fallecido-].

DARÁ RIVAS A SU GOBIERNO

“CERROJAZO DE ORO”

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS cerrará el último año de su administración con obras de pavimentación, repavimentación y drenaje, por lo que trabajarán intensamente para dar resultados a la ciudadanía en una de sus principales demandas, contar con calles dignas.

El alcalde hizo el anuncio, ante vecinos de las colonias 150 Aniversario, Vamos Tamaulipas, San Roberto e Independencia Nacional, durante el Sexto Foro de Consulta Ciudadana.

“Les adelanto que el próximo año vamos a ir muy fuerte con el tema de pavimentación, repavimentación y drenaje, ya no haremos escuelas, ya tenemos Centros Comunitarios, Centros Mujer Total, Centro de Autismo, por lo que trabajaremos muy duro para cerrar cinco años de dar resultados a la gente”, destacó.

Por ello, este 2021 el Plan de Obra Pública estará enfocado en atender los rubros mencionados.

En este contexto, el secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN, mencionó que tan solo para la colonia Villas de San Miguel se tiene planeado hacer la propuesta de disponer 28 contratos de repavimentación, este 2021.

Además, recordó que el Plan de Obra 2020 tan solo en pavimentación asfáltica y de concreto hidráulico contempla una inversión de poco más de 90 millones de pesos, de los cuales ya se ejecutan 67 millones.

AÍDA FÉRES REANUDA

CAMPAÑA DE SALUD VISUAL

En Tampico, por cierto, con el objetivo de atender problemas de salud visual y favorecer la economía de las familias tampiqueñas, el Sistema DIF municipal llevó a cabo la reanudación de la Campaña de Valoración Oftalmológica para la detección de enfermedades como cataratas, carnosidad, y retinopatías diabéticas, entre otras.

El reinicio de la campaña tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde mediante la estricta aplicación de protocolos sanitarios fueron atendidas, en distintos horarios, medio centenar de personas convocadas, previamente para evitar aglomeraciones.

AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del organismo dio a conocer que con la reanudación de la campaña se brindará atención oportuna a las personas que sufren de algún padecimiento visual y que atraviesan por una difícil situación económica.

“Este tipo de valoración permite identificar qué problemas tienen en sus ojos, y en caso de que necesiten una cirugía, estamos siempre para apoyarlos; todo nuestro esfuerzo es para darles una mejor calidad vida”, dijo.

La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia señaló que las campañas habían sido temporalmente suspendidas debido a la pandemia, sin embargo precisó que durante la reanudación se están aplicando todas las medidas de prevención y control sanitario para proteger a la población beneficiada.

CADA QUIEN SU ENCUESTA

Por cierto:

¿Ya lo consultaron a usted?

Si no, espérese.

Le llamarán por teléfono preguntándole su preferencia sobre distintos personajes de la vida social y política de Reynosa, para la presidencia municipal.

Sobresalen dos: el muy bien posicionado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Diputado GERARDO PEÑA FLORES y el joven presidente del Patronato DIF Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ.

Mencionan otros nombres, pero con menos posibilidades.

Los encuestadores sugieren también a la Diputada OLGA GARZA RODRÍGUEZ, presidenta del comité municipal del PRI.

… Pero hasta ella misma se descarta.

Alguien habla de la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, pero, aunque nosotros sabemos que la distinguida y muy posicionada dama ha dicho no, también tenemos noticias de que, al último, no desdeñaría contender.

¿NOHEMÍ ALEMÁN?… ¡vaya usted a saber!, aunque tenemos entendido que la artillería –¡política, por supuesto!– podría hacerla blanco en cualquier momento.

A nivel de territorio, aquí en Reynosa, los operadores albiazules esperan una Negociación-De-Alto-Nivel que marque rumbo y destino.

… Que rompa el hermetismo y Arroje-El-Nombre.

Hay confianza en Una-Negociación-De-Último-Momento.

Porque El-Factor-De-Armonía suprimirá la tensión y facilitará la distribución de posiciones, con preparación para el futuro.

Que es lo que finalmente está en juego.

No el 2021.

Sí el 2022.

INTENSA ACTIVIDAD

BAJO LA SUPERFICIE

Todavía no se dan los Tiempos-Políticos, es cierto, pero bajo la superficie hay un intenso activismo rumbo a la inminente selección interna de candidatos al 2021.

Todos los diputados de todos los partidos están en precampaña: unos para dar el salto cualitativo hacia el siguiente puesto; otros, en busca de su reelección.

Y como los diputados locales y los federales tienen la posibilidad de reelegirse, unos y otros se topan en territorio haciendo “talacha” para lo que viene.

Menudean los legisladores del PAN y de Morena, pues unos y otros buscan aparecer en la boleta electoral del 2021: la mayoría de ellos buscan alcaldías.

Es decir, mando y presupuesto.

El Código electoral es muy claro en cuanto a la calendarización de actividades: el proceso interno de selección de candidatos ya toca a la puerta.

Los propios líderes de los partidos ya organizan sus protocolos de selección; unos y otros valoran sus “activos”; pulsan el territorio y realizan visualizaciones de territorio, calculando el poder potencial de sus adversarios.

Y el tiempo avanza.

¿“BETICO” A MORENA?

Por supuesto que la posibilidad de que el ex alcalde de Reynosa, HUMBERTO “Betico” VALDÉZ RICHAUD, solicite ingreso al partido del Presidente LÓPEZ OBRADOR, no se descarta.

Por supuesto que no, habida cuenta de su larga y muy anecdótica carrera política en los distintos cargos que ha ostentado.

Pero, de ahí a que se le considere [pre] candidato de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, hay una barbaridad de distancia.

Primero porque, de confirmarse su adhesión a Morena tendría que hacer fila para aspirar, de perdido, a una suplencia de regidor.

Y no más, porque en la fila ya hay otros que llevan tiempo haciendo puntos y méritos para ser vistos por la dirigencia nacional de Morena y porque, además, con la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, otros son los favoritos para la selección interna rumbo al 2021.

Con el muy [re] posicionado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI por delante, pues recuerde que el legislador federal por Reynosa se definió a tiempo por MARIO DELGADO CARRILLO y fue, además, el legislador anfitrión –¡en Tamaulipas!— de aquella visita promocional que hizo MARIO en campaña, pues fue en Reynosa, cabecera del distrito de ZERTUCHE, donde se organizó la recepción al hoy líder nacional del partido del Presidente LÓPEZ OBRADOR.

Sin considerar, por supuesto, a otros “activos” de Morena que llevan meses en la “talacha” partidista, como el diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, o el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, cuya oficina de asistencia social ubicada en el corazón de Reynosa, está dando magníficos resultados en apoyo a los sectores vulnerables de la sociedad reynosense.

O el abogado MARCELO OLÁN MENDOZA, el exitoso profesionista de cuyo altruismo filantrópico todo Reynosa da fe y constancia, sin contar a “tapados” y “tapadas” que se sienten con méritos para aspirar a una nominación.

Pero, como dijo ARMANDO en su más reciente conferencia, en Reynosa son 7 posiciones en juego.

¿Por cuál iría “Betico”?

PROPONE ISMAEL

REDUCIR IVA EN LA FRONTERA

A propósito de “amarrados”, el senador panista ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que de ser aprobada reduciría del 16 al 8 por ciento la tasa del IVA de manera general en las zonas fronterizas norte y sur del país.

El Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contempla una adición tras la cual el texto del artículo 2 quedaría así:

“El impuesto será calculado a una tasa del 8 por ciento en relación con los valores establecidos en la presente ley, o cuando las actividades o prestación de bienes y servicios se realicen por los habitantes residentes de la región fronteriza”.

El senador por Tamaulipas GARCÍA CABEZA DE VACA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, indicó que a más de 5 años de que entró en vigor el decreto que incrementó la tasa del IVA en la región fronteriza del 11 al 16 por ciento, la falta de voluntad política no ha permitido revertir esta medida que mantiene a la población fronteriza en desventaja, particularmente a la que habita en la frontera norte contigua a la economía del primer mundo.

“Con la entrada en funciones del actual Gobierno Federal, el pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial del Federación el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte, con una validez de dos años y dirigido solo a un sector de la población como comerciantes o empresarios y no al público en general”, explicó el legislador tamaulipeco.

Ese decreto, agregó, contempla la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento y el Impuesto Sobre la Renta del 30 al 20 por ciento, sin embargo, no contempló que los insumos que se consumen en la región fronteriza no se producen en la misma región, es decir que se adquieren en el país vecino o en el interior del país, en donde están tasados al 16 por ciento.

Esto significa que en todos los casos las empresas generan saldos a favor del IVA, que hasta el ejercicio 2018 tenían la oportunidad de compensar contra otros impuestos a cargo, vía compensación universal.

DIF REYNOSA APOYA

A INTERNOS DEL CEDES

De otro lado y Como parte de los programas de apoyo y reconstrucción del tejido social, el Sistema DIF Reynosa, entregó diversos beneficios al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de esta localidad.

En representación del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el presidente del Patronato, encabezó la entrega de artículos de la canasta básica, gel antibacterial, cubrebocas y caretas, entre otros productos, encaminados a beneficiar al CEDES local.

El director del CEDES Reynosa, JUAN MANUEL ZAVALA, fue el encargado de recibir los beneficios que el DIF Reynosa entregó a la población penitenciaria.

A través de estos beneficios, el DIF Reynosa apoya la reconstrucción del tejido social, brindando oportunidades a las personas que han vivido algunas adversidades.

En el evento de entrega-recepción de los apoyos, también estuvieron presentes el Regidor ALFONSO PEÑA y personal directivo del DIF Reynosa.

UAT INVESTIGA PLAGAS

DEL AGRO MEXICANO

Por último, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), estudian el impacto de los enemigos naturales de la plaga conocida como “la mosca de la fruta”, considerada uno de los principales problemas en el agro mexicano.

Al respecto, Dr. VENANCIO VANOYE ELIGIO, especialista del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, explicó que como parte de los productos derivados de la investigación, que realizan para el combate de la mosca de la fruta a nivel nacional, se publicó un artículo las revistas especializadas “Journal Biocontrol Science and Technology”, de Reino Unido, y “Journal of Insect Conservation”, de Países Bajos. Destacando que las plataformas pertenecen a las editoriales Taylor and Francis y Springer.

Dijo que esta aportación, corresponde a la tesis del estudiante del Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, MARTÍN BERRONES-MORALES, y se enmarca en la línea de investigación “Ecología, Diversidad y Manejo Integrado de Moscas de la Fruta (Tephritidae)”.

En la publicación del artículo, participaron también, la Dra. JUANA MARÍA CORONADO BLANCO, la Dra. GRISELDA GAONA GARCÍA y el Dr. GERARDO SÁNCHEZ-RAMOS, todos investigadores de la UAT.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.