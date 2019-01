SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-FELIZ AÑO 2019

Hoy inicia un nuevo año lleno de retos, proyectos, acciones y queremos que sea de armonía, paz y comunión para todos.

Estos son nuestros mejores deseos en este inicio de año 2019 para usted amigo lector, para los que no lo son, pero conocen de nuestro trabajo también que sean participes de la actividad informativa que año con año durante muchos de estos les hemos entregado.

Nuestro abrazo para todos, nuestro recuerdo para quienes se nos han adelantado en el camino de la vía y la invitación a seguir luchando día con día por ser mejores.

ES ASI como queremos comentar en nuestra primera colaboración del año que este año electoral en Tamaulipas en que se renovará el congreso del estado y la verdad habrá sorpresas donde menos lo piensa amigo lector.

EL PRI, MORENA, PAN, PRD, PMC, PT contenderán con candidatos que aún no se sabe si irán en coalición o en lo individual a probar su suerte electoral.

EN REYNOSA comentamos que para finalizar el año lo dijimos la fundación “Marcelo Olán” estuvo llevando una fiesta de alegría y entusiasmo entregando cobertores, despensas, y juguetes a niños y padres de familias que más lo necesitan.

Donde dio un mensaje también presidente de la fundación MARCELO OLAN MENDOZA que durante el año vinieron trabajando activamente en diversos sectores de la ciudad llevando beneficios a lo largo del año.

POR EL RUMBO DE VALLE HERMOSO fíjese que no hay que perder de vista a elementos de la política que han tenido una amplia participación en diferentes frentes de la sociedad como son FERNANDO CASTRELLON, RODOLFO ADNRADE DEL FIERRO, CARLOS TREVIÑO DUEÑEZ, ELIPHALET GOMEZ LOZANO, RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO y anotar que su carrera la han hecho desde las trincheras del PRI mas no por eso tiene que ser una repetición en lo que viene por el mismo color.

ASI COMO en la casa de enfrente en el PAN se amotinan algunos aspirantes a la diputación local por el dónde, aunque el municipio se encuentra en manos de un alcalde panista no es garantía precisamente el triunfo en el distrito electoral que se conforma también por parte del municipio de Matamoros y donde MORENA tiene amplia presencia en territorio además de un trabajo.

Además, habrá que preguntarle a ROGELIO ARELLANO BANDA si aspira a la diputación local por la reelección de nueva cuenta y que fue postulado por el Partido Nueva Alianza en su momento.

EN ORO TEMA le comento que en días pasados estuvo el licenciado HECTOR GARZA GONZALEZ en conocido restaura t en una comida donde se reunió con amigos, en si no sabemos con que motivo, pero algunos de los asistentes dijeron que es un enviado especial del presidente LOPEZ OBRADOR será?

HECTOR GARZA GONZALEZ quien viene de participar en la política dentro del partido morena que hoy esta en el poder federal pudiera ser llamado a una nueva encomienda en lo político dentro de algunos años, antes prefiere quedarse en la capital del país donde creemos no piensa hacer huesos viejos y sino pal baile vamos.

Políticamente no sabemos cuanta certidumbre pueda darles a los de MORENA cuando participó como candidato al gobierno del estado en el 2016 las cosas electoralmente no le favorecieron al partido guinda mañana podría ser otra historia, aunque hay nuevos prospectos y con nuevos números mas propositivos por lo que usted quiera y guste, pero mejores.

EN OTRO TEMA refiriéndonos a lo educativo de nivel superior de escuelas en realidad que han sido reconocidas en Tamaulipas además de la UAT se encuentran la UMAN, Universidad México Americana del Norte; UT, universidad Tamaulipeca; Universidad del Atlántico; IMEP, Instituto Mantense de estudios superiores; Universidad Miguel Alemán o bien la universidad del Valle de México.

Todas estas instituciones son de prestigio y que llevan a cabo serias acciones de educación superior, cuentan con amplia presencia, cobertura y sustento legal para que los estudiantes se acerquen a una u otra institución a proseguir sus estudios de nivel superior.

Se habla de la inspección y revisión a otras instituciones universitarias que pudieran ser investigadas en caso de no tener sus derechos y documentos que acreditan debidamente para otorgar la educación superior y con esto en poco tiempo se vendrían abajo imperios que algunos han querido conseguir sin tener derecho a ellos así es de que no dude que la SEP podría poner manos a la obra en la supervisión de derechos reales de instituciones universitarias que se encuentren en regla llevando a cabo actividades incluso de beneficio económico y que no cuentan con la legalidad debida.

LAMENTAMOS el deceso de ALFONSO CASTAÑEDA GARZA destacado deportista riobravense y quien se nos adelantó en el camino este pasado 30 de diciembre para su familia y su trayectoria nuestro reconocimiento por siempre.

HACEMOS UN Paréntesis para enviar nuestro saludo y felicitación por su cumpleaños este 1 de enero a JUAN MANUEL BAEZ, GUDALUPE GONZALEZ GALVAN, NORBERTO GONZALEZ, JOSE ESTEVEZ, DIMAS ALVAREZ, LETICIA RODRIGUEZ CAMPOS JOSE LUIS MANCHA Y recordamos al maestro ODILON DEL ANGEL CALLES (+) … Y nos veremos.