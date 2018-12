DE PRIMERA…….. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCÍA……

FEO PINO NAVIDEÑO DE LA CIUDAD SE CONVIERTE EN TRENDING TOPIC EN LAS REDES ESTA SEMANA.

REGIDOR DEL PT CUESTIONA EL PRESUPUESTO PARA SEBIEN; PIDEN 80 MILLONES.

A JUICIO DEL PRESIDENTE, LOS QUE PERCIBEN SALARIOS ELEVADOS, NO SON HONESTOS.

MORENA INTENTA CONTROLAR LOS 3 PODERES

La guerra sucia que emprendido el gobierno federal en contra del poder judicial es solamente una muestra del control del poder.

Se ha emprendido una campaña desgastante en contra del poder judicial desde el poder ejecutivo y el legislativo así como el partido gobernante y obviamente la prensa que controlan desde el gobierno entrante; el objetivo ya se lo mencionamos, tener el control.

La realidad de la antesala es la destrucción de la corte para crear un tribunal a fin.

Si el Ejecutivo ejerce lo aprobado por el Legislativo y baja los salarios como lo prometió, sin obedecer el mandato judicial, lo que habría es un golpe a la institucionalidad democrática del país.

Lo que diga la Corte no tiene validez cuando no le conviene al equipo gobernante. Hacen lo que quieren y si no les gusta les echan a sus legisladores o al pueblo encima.

Creen que los 30 millones de votos les dan derecho a gobernar sin los contrapesos que existen en cualquier orden democrático.

Morena intenta controlar los tres poderes. Y si la Corte no se somete a lo que diga el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se la brincan con una interpretación propia de la Constitución.

El gobierno federal ha sabido jugar muy bien con el intelecto de los que bajo el slogan de mal pagados intentan seguir un ejemplo de gobierno que pretende ofrecer salarios bajos para que todos tengan lo mismo, lo cierto es que cada una lucha para ganarse quizá salarios arriba del mínimo o más, incluso hasta porque no cien mil pesos mensuales, si su intelecto se lo permite.

Sin embargo para el presidente, tener un sueldo elevado no es el legítimo producto de años de estudios en materias de alta especialidad, sino que es corrupción.

A juicio del presidente, los que perciben salarios elevados “no son honestos”, “no son sensibles”, “ni son partidarios de la verdad y la justicia”.

Tiene todo el derecho a pensar lo que quiera y a bajarse el sueldo a cien pesos el día, si eso desea. Lo que no es aceptable es pretender que todos se subordinen a su visión de la realidad.

Los funcionarios del ámbito federal dicen estar contentos con sus puestos pero cabe hacer mención que todos ya son personas pensionadas que incluso lo hicieron bajo regímenes del PRI con grandes dividendos, mientras que el resto de la población joven lucha por tener un status mejor y no precisamente sometido a un gobierno estilo socialista.

Los peje fanáticos aún no han visto la realidad maquillada la cual los lleva a un gobierno que como dijo el presidente de la COPARMEX, tiene expresiones polarizantes, ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa.

Aunque también los empresarios alabaron por otro lado las promesas de respeto al Banco de México (Banxico), no endeudamiento y no más impuestos.

La personalidad del gobierno federal aún no está definida, pero lo que al momento se ha visto es una serie de temas en los que ha dado reversa como es la reforma educativa, entre otros y lo que los mexicanos esperan es que sea para bien de la nación y no para que el país se convierta en uno retrograda como tantos otros donde el paternalismo los ha llevado a la impasividad como Cuba, Venezuela entre otros.

En el ámbito local el regidor del Partido del Trabajo, IVAN PUENTE ACOSTA, mencionó que en la pasada sesión ordinaria de Cabildo, el autoritario y prepotente del secretario del Ayuntamiento, EFRAIN ENCINIA, lo calló cuando solicitó su intervención.

Incluso expuso algunos puntos como es el tiempo insuficiente para analizar las actas que les envían con los temas a tratar lo cual no les permite tomar decisiones acordes para el buen manejo de la administración pública.

Tal l es el tema de las cantidades excesivas que pidió cada Secretaría para el presupuesto municipal de egresos del 2019, sobre todo la de SEBIEN de este Ayuntamiento, la cual lidera el supuesto licenciado, ALBERTO GRANADOS FAVILA que alcanza los más de 80 millones de pesos.

Estos montos tendrán que ver con los egresos por gastos de operación por renta de oficinas particulares y en vehículos propios, o serán para la campaña que pretende llevar a cabo como candidato a diputado local de serle posible llegar a la candidatura

Todo indica la discordancia entre el decir y el hacer del gobierno municipal que en voz del propio alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, ha señalado un gobierno austero pero que ya da muestras de despilfarro en esta secretaria y en la de comunicación donde ya se empezaron a crea paginas digitales adoc para beneficios personales.

Uno de los fracasos del ex presidente priista JESUS DE LA GARZA, fue el descuido y la nula acción en los temas económicos del área de comunicación social donde se despacharon con la cuchara grande y sin ningún recato no se aplicó la ley lo que se consideró un robo al presupuesto de medios lo que pudieran suceder en está a pocos días de haber iniciado el gobierno morenista; claro que AMLO distante esta de estas acciones en uno de los rincones de Tamaulipas.

La discordancia aplica ya que mientras por un lado hay un despilfarro de lujos que redundan en derroche de recursos por otro lado el famoso pino navideño de la ciudad se consideró esta semana como un topic trending en las redes por su mal aspecto y todavía invitan al alcalde y su eposa a tomarse la foto navideña; a quien pretenden venderle la idea de austeridad¡¡¡¡.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com