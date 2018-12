HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

FERNÁNDEZ NOROÑA: EL GOLPEADOR

Hace algunos días, circuló un video por las redes sociales de Tamaulipas, donde Gerardo Fernández Noroña, el ex dirigente del Movimiento de El Barzón, ofendió al Gobernador de Tamaulipas, y de paso ofendió a todos los tamaulipecos que votaron por él, porque hay que recordarle a este “finísimo diputado Noroña” que en Tamaulipas el poder está legalmente constituido, tras la elección local del 2016, en donde Francisco García Cabeza de Vaca resultó vencedor en un proceso electoral ¡I N C U E S T I O N A B L E! que lo convirtió en el Gobernador Constitucional de Tamaulipas

Y quiero pensar que a Fernández Noroña no lo mueven las pasiones ideológicas sino las pasiones viscerales. Imagínese nada más que este finísimo diputado federal del Partido del Trabajo confirmó que tiene deseos de ser presidente de la República y que incluso le gustaría ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en el 2024. ¿Se lo imagina? Yo personalmente no. Y para entender mi negativa sólo hay que ubicar que en Guatemala Jimmy Morales quien, si la hizo como payaso, pero no dio el ancho como mandatario de aquella nación.

Muchos no saben o no se acuerdan que Gerardo Fernández Noroña es una persona inculta, misógina y violenta y de ahí nació la “subcultura Noroñista”, porque lamentablemente si hay quienes se identifican con él y hasta lo quieren emular. No muchos, pero si los hay.

Noroña, calumnió en su momento a su compañera de partido Ruth Zavaleta cuando le dijo que “entregó el cuerpo por un huesito”. Y hoy se quiere presentar como una persona que respeta a las mujeres, aunque quienes tienen tiempo en las redes, se acuerdan cuando les llamaba “pendejas” a las mujeres que no pensaban como él. También, no pocas veces, para insultar a los hombres usó frases machistas como “…meas como vieja pendeja”.

La falta de cultura y sensibilidad de Fernández Noroña lo han hecho utilizar el término Down para ofender a tuiteros. Y a tal grado fue el enojo de los usuarios de esa red social que fue denunciado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por la periodista Katia D´Artigues. Lamentablemente a Noroña su cabeza nunca le dio para disculparse por haber ofendido a los niños con síndrome de Down.

También, Noroña se peleó con el ex comunicador, Pedro Ferriz de Con, quien le twiteó en su momento, el 6 de diciembre de 2010, lo siguiente: “@fernandeznorona si hablamos de pocos arrestos, sabes que estoy a tus ordenes el día que te apetezca que te rompa la madre!!!!… Amigo”

El pasado primero de diciembre, el diputado Gerardo Fernández Noroña tuvo la encomienda de ser parte de la Comisión de Recepción a Enrique Peña Nieto y mantuvo su postura al recibirlo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aunque entre los miembros de la bancada de su partido y periodistas se tenía la expectativa de que protestara o impidiera el desarrollo del protocolo del evento.

Sin embargo, el legislador brindó un terso recibimiento al exmandatario priista. Interrogado por su actitud, Noroña admitió estar ”cabronamente contento” e invitó a sus detractores a compartir ”todas sus provocaciones” ya que solo obtendría que los envíe ”a la chin… con alegría”.

El pasado sábado en San Lázaro, también llamó la atención por su fina y llamativa vestimenta. Fernández Noroña lució un saco diseñado por Beatriz Canedo Patiño, diseñadora boliviana, quien elevó los textiles de camélicos -como la vicuña, la alpaca y la llama-, a la alta costura y los más lujosos circuitos de moda, al grado de ser la diseñadora del presidente de aquel país, Evo Morales.

Y la pregunta de los 64 mil. ¿Cuánto pagó Fernández Noroña por esas prendas y de donde obtuvo los recursos para vestir tan finas ropas, si hasta donde podemos entender, toda su vida se ha movido desde hace más de 30 años en la “defensa (gratuita) de grupos sociales y económicos vulnerables” como El Barzón?

Su hija acaba de contraer matrimonio en Querétaro, en una lujosa ceremonia que, si nos vamos a la tradición mexicana, debió haber costeado el papá de la novie, o sea, Gerardo Fernández Noroña. Y vuelvo a plantear la pregunta anterior: ¿De dónde? O como decía Chico Che, ¿y quién pompó?

Otra joya de este “personaje”. En Monclova, y con semblante de desequilibrado dicen quienes lo escucharon, tachó a los connacionales de nazis, hijos ilegítimos de Trump y racistas, por protestar contra las caravanas de migrantes. ¿Es serio? No se a donde vayamos a parar con legisladores como este, en contra, siempre del orden social establecido y de la lógica política y ciudadana

A Felipe Calderón, posterior a su renuncia al PAN, le preguntó a través de la red social Twitter: “Seré curioso licenciado en fraudes y alcoholes, ¿Renunciaste a @AccionNacional antes o después de votar? La pregunta es pertinente, porque eres tan inconsecuente que igual y votaste ya que habías renunciado. #fraudulentohastalamuerte”.

Fernández Noroña, pues, todos estamos seguros que es un golpeador y que no pierde oportunidad alguna para sacar ventaja mediática de sus barbaridades. Eso para mí está más que claro. La pregunta que no le encuentro respuesta aún es si sus “ocurrencias” son por motu propio o tienen línea que lo mueva, porque en ambos casos le va a generar problemas a sus jefes, pero en el segundo de ellos, si sus torpedeos son por encargos, podría generarle a quien le paga un serio desencuentro de buen tamaño ante el tamaño de las barbaridades de Gerardo Fernández Noroña “El Golpeador”.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX