PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Fernández Noroña y su bocota

Muy activos cerraron los partidos y ciudades como Matamoros esta semana, en la que se vio de todo, pero quienes quisieron pasar desapercibidos y casi, casi en lo oscurito como si ocultaran algo, fueron los priistas quienes casi a escondidas acudieron a las instalaciones del IETAM para solicitar el registro para sus 22 aspirantes a candidatos a diputados de mayoría relativa.

Al frente de la comitiva iba Benito Sáenz Barella Secretario de elecciones del Comité Directivo Estatal, quien iba acompañado por Alejandro Torres Mansur y Héctor Villegas Gamundi, representantes del PRI ante este instituto electoral en Tamaulipas para formalizar la solicitud de registros, para cumplir en tiempo y forma con este requisito.

Recibiendo la documentación la presidenta del Consejo Estatal del IETAM, María de los Ángeles Quintero Rentería, de los 22 aspirantes, documentación que será analizada a fin de validar las candidaturas, quedando de la siguiente manera:

Por los distrito I, II y III que corresponden a Nuevo Laredo Baudelia Juárez García , Horacio Seoane Yeme y Laura Teresa Valdez Covarrubias, respectivamente.

Por los distritos IV, V, VI y VII que corresponden a Reynosa: Victoria Aracely Ibarra Soto, Mauricio Alejandre Martínez, Jesús Jaime Carranza Salinas y Rodolfo Bermúdez Pineda .

En tanto que por el distrito VIII del municipio de Rio Bravo se registró a Ricardo Fernández Aviña, por el Distrito IX que comprende a Valle Hermoso quedo registrada Rosa Pesina Hernández.

Mientras tal como ya se esperaba en los distritos X, XI y XII de Matamoros quedaron registrados Irma Azucena Castillo Segoviano, Guadalupe Reyes Pérez y Héctor Silva Santos, respectivamente.

Por el distrito XIII de San Fernando se registró a Genoveva Galván Ochoa, por los distritos XIV y XV Alejandro Etienne Llano (quien buscara la reelección) y Ofelia Garza Pineda, respectivamente. Por Xicoténcatl, quedo registrada Aurora Castillo Aguilar, en tanto que por El Mante el PRI será representado por Bruno Díaz Lara.

Por Altamira, distrito XVIII ira José Luis Vargas Ortega y por el XIX quedo finalmente Bertha Vázquez Alonso, mientras que en el distrito XX de Madero se registró a Mayra Ojeda, en tanto que por Tampico, en el distrito XXI quedo registrado Felipe Garza Narváez y por el XXII Astrid Lattuada de León.

Mientras que Morena realizaba también en bulto el registro de sus 22 candidatos a las diputaciones locales, ante el IETAM en Ciudad Victoria.

Por su parte los azules quisieron demostrar que ellos si traen punch, por lo que sus candidatos acudieron a los distritos electorales para solicitar su registro, como sucedió en Reynosa, donde dicen que el mas respaldado fue Javier Garza Faz, aunque las lenguas venenosas digan que fueron puro acarreado.

Mientras que en Matamoros finalmente el Partido del Trabajo decidió irse solito en las elecciones a las diputaciones locales, lo bueno es que se respaldara en caras nuevas, gente preparada y con intenciones de hacer un buen papel, dos de ellas ex priistas de larga trayectoria pero en especial Miriam Arellano Rodríguez, quien va por el distrito XII , con cero oportunidades dentro de su partido, motivo por el cual decidió probar suerte con el PT, la otra ex priista esa mas ampliamente conocida Wendy Guerra por el distrito IX, la cual también busco una oportunidad en Morena siendo una de la larga lista de aspirantes a una candidatura por ese partido y que al no resultar una de las afortunadas, decidió aceptar la invitación del PT llevando como compañera de fórmula a otra ex priista Rebeca Medrano y aquí no cabría eso de que este par no ha tenido una oportunidad porque ambas dos bien que se ha desempeñado en cargos públicos la primera y la segunda recientemente fue regidora del ayuntamiento de Matamoros, donde su participación pues simplemente paso de noche.

Los otros dos empresarios de la localidad la ex panista Gabriela González Balderas, por el distrito X y Carlos Armando Espinosa Ríos por el distrito XI.

Lo malo es el partido por el que se estarán postulando el PT y su dirigente Iván Puente, quien no es exactamente un dechado de honestidad ya que bien que le ha sacado provecho su cargo partidista, y ahora que se desempeña como regidor del ayuntamiento, es de los que menos se le ve por la sala de síndicos y regidores, que solapo que su hija (también regidora) pues no cumpliera con sus compromisos dentro del cabildo y todo por asumir un cargo con el que simplemente no podía cumplir.

Finalmente estuvo en Matamoros el polémico senador del Partido del Trabajo Fernández Noroña, quien tal como se esperaba tuvo para dar y repartir para el gobierno estatal, al que exigió que sacara las manos del proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado, por cierto la diferencia de horarios entre el interior de la república y la zona fronteriza causo la desorientación del polémico legislador, quien termino llegando al encuentro con la prensa una hora después de los programado.

Siguiendo con Matamoros, el alcalde Mario López realizo la presentación de quienes serán la Reina del Mar Irina Baeva y del invitado especial Kalimba en el Festival del Mar, que se realizara del 18 al 21 de abril.

Ante los medios de comunicación el alcalde informo que se realizaran actividades culturales y deportivas para toda la familia, por la que trabajara para garantizar integridad.

Se contara con el apoyo de un helicóptero, que en caso de que sea necesario apoyaría en un rápido traslado al hospital general.

La coronación de la reina del Mar será el sábado 20 de abril a las 4 y media de la tarde, además del tradicional desfile con la artista invitada.