Tendencias

Oscar Contreras Nava

Festeja Tampico la navidad

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, han elegido Tampico para iniciar las fiestas navideñas con el encendido del Pino de Navidad, así como otras actividades y espectáculos que se han preparado en Tamaulipas.

El propósito es celebrar esta memorable fecha donde el amor, la solidaridad y la armonía vuelven a renovarse y a fortalecer las relaciones entre las familias, los amigos y las que tienen la sociedad y sus gobernantes.

Desde luego que el presidente municipal Chucho Nader y su esposa Aída Feres de Nader, han preparado un atractivo programa para que el mandatario estatal, su esposa y los tampiqueños, disfruten juntos de diversos espectáculos y actividades que se presentarán sobre la navidad.

Tal es el caso de la ceremonia del encendido del espectacular Pino de Navidad y también, la inauguración de La Villa Navideña que se instaló en el parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero y a la que podrán asistir todas las familias que deseen hacerlo.

Cabe señalar que el alcalde Chucho Nader informó que durante la visita del gobernador García Cabeza de Vaca y su esposa, se presentará un espectáculo de patinaje artístico y en la Plaza de Armas se instalará una máquina de nieve artificial donde habrá música y villancicos navideños.

Desde luego que Tampico tendrá adornadas sus principales plazas, parques, calles y avenidas con motivos navideños y con luces multicolores, para que la fiesta de navidad se viva por toda la ciudad.

La invitación es abierta a toda la población quien gratuitamente podrá asistir al encendido del Pino de Navidad en punto de las siete de la noche, de este martes 4 de diciembre en el parque Metropolitano de la Laguna del Carpintero y de esta manera en Tamaulipas, se iniciará esta importante festividad que como siempre une a todos los tamaulipecos.

Cambiando de tema. El gobernador Silvano Aureoles tiene mucha razón en promover una controversia constitucional por la intervención de los súper delegados de López Obrador en asuntos que no les corresponden como la estrategia de seguridad de los estados, cuando la ley de la administración pública federal no señala que la organización de las llamadas mesas de coordinación estatal para la construcción de la paz sean parte de su responsabilidad.

Por ello, en Tamaulipas se dejó que JR Gómez y sus coordinadores estuvieran solos en la primera reunión a la que convocaron a los representantes de las fuerzas armadas como el Ejercito Mexicano, la Marina Armada Nacional, la Policía Federal, entre otros.

Y es que Aureoles al conocer, en esta primera reunión la intervención de los súper delegados, de inmediato se dio cuenta que los enviados de AMLO no le entienden a eso de la estrategia de seguridad y no saben si son de confianza o no para el estado.

De tal manera que en su opinión esta es una evidente intervención del gobierno federal y no debe existir una autoridad paralela a los gobiernos estatales cuando hay un gobernador electo y legitimado.

Además, estos súper delegados no deben estar en las mesas de paz y seguridad porque se pone en riesgo la estrategia y las acciones que se aplican y en especial la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

Finalmente es casi seguro que esta controversia constitucional será la primera de muchas otras que vendrán y esperamos que la Suprema Corte de la Nación pueda a través de la razón jurídica hacer entender al presidente de la República que sus enviados no deben intervenir en las mesas de seguridad de los estados. Así de simple.

Apunte final. Los comerciantes de Victoria le ganaron a Xico González, quien al conocer las bajas ventas que tuvieron los diferentes negocios del centro de la capital del estado, durante el pasado fin de semana, se convenció por fin de que tenía que abrir la calle Hidalgo al menos durante el mes de diciembre y cerrarla sólo los fines de semana.

Por supuesto que los comerciantes adheridos a la CANACO y COPARMEX se comprometieron en respaldar el proyecto de modernización de la calles Hidalgo y diseñar una mejor estrategia para atraer a la gente a calle donde se encuentra las tiendas de mayor tradición en Victoria y esto habla bien de los comerciantes y las autoridades quienes al fin entraron en razón.

