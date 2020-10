            < FGCV defenderá fideicomisos ante la SCJN

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La postura asumida por el gobernador de Tamaulipas, frente a la desaparición de 109 fideicomisos que representa una derrama de 68 mil millones de pesos en acciones de beneficio público, fue sustentada en conferencia de prensa, donde Francisco García Cabeza de Vaca declaró que buscará la manera de impedir su extinción definitiva mediante recursos legales, es el caso de amparos masivos gestionados por los beneficiarios de los fideicomisos, para impedir que se apruebe en definitiva la extinción de estos fondos públicos.

El mandatario estatal fundamenta su decisión en los beneficios que dejarán de percibir sectores fundamentales para el desarrollo económico y social de Tamaulipas, es el caso de la investigación científica; asimismo otros fideicomisos que propiciaban bienestar a grupos marginados o limitados por su economía y que sin esos apoyos no podrán acceder a atención en la salud en tratamientos de alto costo como el cáncer o insuficiencia renal.

La desaparición de los 109 fideicomisos afectará no sólo a Tamaulipas, sino a todas las entidades del país en los sectores de asistencia social, finanzas, desarrollo urbano y medio ambiente, seguridad pública y energía. Citó estos entre los más perjudicados en el caso de nuestra entidad en caso de lograrse su extinción.

Al respecto podemos agregar que aunque el gobierno federal argumenta que el recurso estará disponible para aplicarse en los mismos objetivos, al desaparecer las 109 instituciones quienes requieren de esos apoyos no tendrán una puerta que tocar, una ventanilla donde tramitar la solución a sus necesidades y estos recursos se concentrarán en la Secretaría de Hacienda, donde puede cambiar su ruta porque las condiciones legales lo permiten.

Por otra parte, en el tema científico hay convenios pactados a largo plazo que no pueden cancelarse por Decreto, mucho menos cuando involucra a instituciones de otros países. Esto se vería afectado ante la desaparición de los fondos correspondientes pero además sobrevendrá una crisis de certidumbre y credibilidad en las instituciones académicas de México, Universidades y centros de investigación.

Por otra parte hay fideicomisos que tienen que ver con los Derechos Humanos, con defensores de estos derechos, víctimas de la violencia, temas de medio ambiente, productores del campo. Uno de ellos muy importante es la afectación de personas a causa de fenómenos meteorológicos, como son: inundaciones, sismos y otros eventos que en muchos de los casos dejan a familias enteras sin hogar, ropa, enseres, alimentos, etc.

De igual forma se verán afectados el fomento de deportistas de alto rendimiento, así como la protección y defensa de periodistas entre otros temas.

La aprobación de la extinción de 109 fideicomisos fue tomada por los legisladores de Morena que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, y es una decisión adoptada muy a la ligera, cumplieron instrucciones superiores sin examinar las afectaciones que esto tenía.

Por eso es relevante que el Gobernador de Tamaulipas esté dispuesto a promover la defensa de los recursos a través las instancias legales, interponiendo controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La defensa de estos derechos no será tema fácil, pero hay confianza en la división de poderes. Sobre todo porque una gran parte de estos fideicomisos atendían cuestiones sustanciales en el tema de los Derecho Humanos, hoy presentes a lo largo y ancho de la Constitución Mexicana.

2.- El tema del alcalde con licencia Xicoténcatl González Uresti aún no es letra juzgada, pesa sobre él una serie de acusaciones, que no han sido comprobadas, aunque la óptica ciudadana registra una ciudad en abandonada en los dos últimos años, con calles destruidas por una cantidad impresionante de baches y que hasta el último día de su gestión lució atestada de basura que se acumulaba hasta por una semana o más días.

Ahora hay dos tendencias de reprobación, por una parte los victorenses que además de reclamar servicios eficientes, lo menos que quieren es un ajuste de cuentas al exalcalde, y por otra parte los políticos con aspiraciones y representantes de otros partidos contrarios al PAN aprovechan la coyuntura para llevar agua a su molino.

Por ahora no existe un reporte oficial sobre la situación financiera de la administración, la alcaldesa sustituta María del Pilar Gómez Leal, declaró que no se puede pensar en realizar obras durante lo que resta del presente año porque no hay recursos, que su gobierno estará orientado a hacer eficientes los servicios de recolección de basura, rehabilitar el alumbrado público, tareas de bacheo y otras de tipo asistencial.

En esas condiciones, los dos años de mal gobierno municipal de Xicoténcatl González ofrece una bandera de lucha a los adversarios políticos de Acción Nacional. Xico como le llaman en Victoria no es panista, pero fue candidato externo del PAN.

Un capítulo de la andanada de reproches lo escribe el abogado Luis Torre Aliyán, él interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no para rescatar los recursos del municipio, tampoco para exigir que se transparente el ejercicio de la administración que encabezó exalcalde victorense. No nada de eso, su trámite pide que se corrija el proceso de sustitución de la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal.

El inconforme es Síndico 2º de la planilla que conformó el ahora alcalde con licencia, misma en la que existe la figura de alcalde suplente, en este caso responde al nombre de Miguel Mansur Pedraza, el cual renunció a ese derecho y ya manifestó que no está de acuerdo con la defensa que no pidió y que lleva a cabo Torre Aliyán. Quien por cierto fue testigo de piedra durante dos años desde su confortable silla de Cabildo.

En síntesis no se ve por ninguna parte una gestión seria, congruente, que pida una rendición de cuentas, no hay nadie que realmente esté defendiendo los intereses ciudadanos, todos los que elevan la voz es para su beneficio político ante la proximidad de las elecciones de 2021. Son oportunistas del momento.

Esa es la triste realidad que enfrentan los victorenses.