FILTROS EN LOS PUENTES INTERACIONALES NUEVAMENTE.

LA PANDEMIA HA CONVULSIONADO LA ECONOMIA

LIDERES DE PARTIDOS SE PREPARAN EN TAMAULIPAS PARA LAS ALIANZAS

El cierre de las fronteras de Tamaulipas ha beneficiado desde hace algunos meses el comercio local incluso durante el programa del Buen Fin, algunos gerentes de tiendas dieron a conocer que los aparatos eléctricos habían sido en primer lugar los que se agotaron y que incluso antes de la finalización de este ya no tenían mercancía.

La otra buena nueva es que la extensión de cierres de la frontera con Estados Unidos, hasta el 21 de diciembre de acuerdo a las autoridades, no así que se extienda de acuerdo a los malos pronósticos de la pandemia en aquel país donde los residentes americanos continúan contagiándose y la cifras cada día son mayores generan que la expectativa alargue más el cruce de turistas hacia el Valle de Texas, está permitiendo que no solamente el comercio en línea se mueva sino también el local.

El viernes negro conocido en la frontera americana como uno de los días donde también se realiza una gran derrama economía de parte de los consumidores mexicanos será una variante que ayudara a los comercios locales ya que la ciudadanía tendrá que consumir lo que el país produce.

Otro factor más es que también durante los días previos a la navidad y durante esta donde la población se vuelca para consumir productos de temporada y otros será un buen aliciente para que el comercio mexicano local se pueda recuperar de la crisis de la pandemia por haber tenido que cerrar sus puertas durante algunos meses por el Covid.

La crisis de la pandemia ha generado el cierre de algunos comercios y la temporada navideña y de año nuevo puede convertirse en un gran respiro para los comerciantes que pudieron perseverar a pesar de este año tan complicado

Mientras que el comercio toma un respiro los restauranteros de la ciudad están molestos ya que el piso no está parejo para quienes de manera informar venden alimentos sin pagar impuestos y otro tanto de gastos.

PABLO REYNA, líder del sector restaurantero en Matamoros, expreso que de acuerdo al nuevo decreto que se publicó en el diario oficial, los horarios restrictivos para los expendedores establecidos de comida es mucho menor que el del comercio informal por lo que considero que el suelo no es parejo para todos.

Espero dijo que las autoridades mejoren estos lineamientos ya que este decreto durara tres semanas generando pérdidas para los restauranteros debido a la restricción de horarios, que es de 10 de la noche.

Los retenes serán reinstalados en breve ya que los contagios de personas en Brownsville continúan a la alta así que todas las personas que no vengan a nada, mejor no crucen para evitar situaciones de riesgo en la familia; también se presenta en unos días la afluencia de paisanos que cruzan el lado americano para pasar la navidad con sus familias en muchos lugares de la república mexicana y otros que van en tránsito, a todos ellos se les está pidiendo que no vengan y que mejor esperen pase todo este proceso de la pandemia, pero de si suceder sería bastante peligroso ya que el personal federal ha sido reducido en los puentes internacionales de parte del lado mexicano y podrían hacerse largas filas lo cual generaría molestia.

Por otro lado se mueven las alianzas y por supuesto que muchos ya no quieren a cualquier persona para MORENA; en Nuevo León, santo y tremendo escandalo para que MARIO DELGADO, dirigente nacional de este partido, no se vaya a enamorar políticamente hablando de CLARA LUZ.

Resulta que algunos dicen que fue el Bronco quien armo todo este merequetengues pero y que tendría que ver el gobernador de Nuevo León con todo esto sí sabe que esta helado para la reelección; lo cierto es que ya abrieron los ojos y no están dispuestos a que se les impongan candidatos de otros partidos ya que esto no ha sido nada bueno para el partido de AMLO, luego que muchos de estos han sido los peores en lo que lleva la 4T.

Mientras en Nuevo León se agarran con todo, en Tamaulipas aún no se decide si habrá alianzas pero lo cierto es que EDGAR MELHEM está muy abierto a fin de poder lograr que el PRI resurja y con ello tener espacios que generen una riqueza política para poder recuperar lo que dejaron escapar.

En Matamoros estas alianzas en el caso de que surjan entre el PAN, PRI y PRD, el alfil que podría generar una gran confianza es BALTAZAR HINOJOSA, quien seguramente la alcaldía le queda chica en la ciudad luego de haber navegado en mares tan grandes como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pero una diputación federal podría servir para allanar el camino al partido y poder generar una sinergia en el futuro político para Tamaulipas.

La cabalgata que organizo el priismo en Tula, Tamaulipas, en honor de la Revolución Mexicana, el día 20 de noviembre, junto a más de 300 jinetes, este evento muy al estilo de los tricolores genera grandes expectativas para quienes pudieran pensar en una alianza ya que todo indica el enemigo a vencer es MORENA y no precisamente los partidos opositores en el estado.

Con el propósito de evitar aglomeramientos por el día de los festejos guadalupanos, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que la Nacional Basílica de Guadalupe, permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre, por lo que invitó a que los festejos se realicen en parroquias o en casa con todas las medidas de sanidad correspondientes.

Las autoridades eclesiales lamentaron el cierre de la Basílica, pues desde el siglo XVI, el Cerro del Tepeyac, ha sido un punto de peregrinaje para millones de personas, que han encontrado en la figura de la Virgen María de Guadalupe refugio ante las adversidades.

No obstante, pese a que el 2020, en particular, ha sido uno de los años más difíciles en la historia del país y por ello las autoridades entienden que los feligreses busquen más que nunca el consuelo ante la pandemia y otros males, las condiciones sanitarias que vive México no permitirán visitar a la “morenita” en esta ocasión.

Tan sólo el 12 de diciembre de 2019, hasta las 7 de la mañana, alrededor de 9.8 millones de personas acudieron a la Basílica. En tanto que, de acuerdo con los conteos de la Arquidiócesis, cada hora más de 15,000 personas pasaron por la banda eléctrica para ver de cerca a la Virgen de Guadalupe, es decir, aproximadamente 260 personas por minuto.

