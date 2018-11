T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

FIN A ABUSOS Y ATROPELLOS DE ACOSADORES ABOGADOS

HAMBIENTOS y acosadores leguleyos o pasantes de leyes que, han venido operando en el tema de “los cobros extrajudiciales”, ya no podrán más seguir atracando de manera cruel y amenazadora a la gente, porque esta oportunidad que, la venían aprovechando muy bien, obviamente para su provecho personal, “ya se les acabó”, gracias a las reformas al Código Penal del Estado, definido esto por el Congreso de Tamaulipas, porque este procedimiento, es un acto está fuera de la ley, por lo que en el futuro, “todo aquel tinterillo” o “intermedio y coyotes”, pasados de lanza, serán objeto de sanciones administrativas y penales, porque podrán “pisar la cárcel”.

TAL MEDIDA a mi juicio, es una determinación legislativa y jurídica que me parece extraordinaria, pues de por sí, la situación económica de las familias de bajos recursos está “mucho muy por debajo de la media”, como se dice entre la gente no pudiente y con acciones nefastas de abogados y “cobradores de medio pelo” que hacen uso y gala del tema de “cobros extrajudiciales”, eso ha generado de manera irremediable que, mucha gente haya tenido que huir de sus colonias y hasta de sus pueblos, porque al no tener, “los pagos semanales o mensuales”, para los vulgares acosadores, no les quedaba otra alternativa más que irse de la ciudad donde viven, “para dejar de sufrir y quitarse de encima a los venales delincuentes”, que por años han venido operando “al amparo de la ley”, según ellos.

AYER AL conocerse oficialmente la aprobación del Congreso, respecto a las reformas al código penal, este acuerdo y aval de los Diputados Locales, por supuesto que no fue grato para “los potenciales bandidos” que han venido incurriendo en el delito de “los cobros extra-judiciales”, tarea y labor que ha sido “su modus vivendi y operandi”, detalle por el cual, téngase la certeza que, “en menos de que canta un gallo”, se van a acabar “los despachos de cobranzas”, oficinas en las que los hábiles abogados y coyotes hambrientos, a diario y desde temprana hora “perseguían a sus víctimas hasta echarse”, no dejándolos, ni a sol, ni sombra, cuyo postura ilegal e infame, según sabemos, ha llegado a generar problemas de salud entre los deudores.

POR TAL MOTIVO, me parece sensato que el Congreso del Estado, haya obrado en tal sentido, para que, ya no haya más tropelías de parte de los inaguantables y acosadores abogados, los que, enviando hojas con “términos de acciones extra judiciales”, someten al temor y la zozobra a la gente que tiene adeudos con compañías muebleras, casas de empeño y con particulares, por lo que ahora todo aquel sujeto de baja calidad moral que obre en tal sentido, “se podrá ver hasta en la cárcel”, aparte de la multa que se les habrá de imponer y sino “pal baile vamos”.

LO ANTERIOR, “no es una medida drástica, sino justa”, porque hay mucha gente que, la verdad, “ya no puede salir de sus casas”, porque afuera están en “plan de cacería” los acosadores abogados, tinterillos y hambrientos sujetos que, “se pasan de la raya”, mismos que sabemos hacen todo con tal de cobrar y naturalmente, hacer dinero para ellos, aparte de lo que le tienen que entregar a sus contratantes, cuya cuestión es muy delicada, pero esto ya se acabó, porque todo aquel que, siga consumando estas acciones “mal llamadas cobros extra judiciales”, se verá en líos con la justicia.

ASÍ ES QUE, “el generar presión a los deudores”, a través de despachos e instituciones bancarias, los actores que hagan uso de “estos malos mecanismos” de recuperación financiera, ya saben que, la acción penal en su contra, será irremediable, motivo por el que creo y considero que, “los que vienen consumando esta clase de patrañas judiciales, tendrán de ahora en adelante que abstenerse de seguir incurriendo en estas ilegalidades, porque “todo aquel que la haga la tiene que pagar” y muy caro porque se les aplicarán sanciones económicas que oscilan entre los 50 y los 300 mil pesos, esto en base a lo estipulado en la legislación federal.

POR TANTO, les comento que en base a lo acordado por el Congreso de Tamaulipas, estas conductas de agravio a los deudores, tendrán que disminuir. Porque todo aquel que cometa este tipo de ilícitos, también “se les sancionará hasta con cuatro años de cárcel”, cuya medida, repito, es adecuada y justa para que, “ya no haya más atropellos en este sentido”, así es que los actores de este tipo de escenarios, tendrán que evitar seguir incurriendo en esta clase de malos comportamientos o procederes nefastos que agravian a nuestra sociedad.

PUES ENTIÉNDASE que, “la actitud intimidatoria” de los tinterillos y leguleyos de bajo perfil, así como de intermediarios y coyotes, ya no deberá prevalecer más, porque la decisión del Congreso y del Gobierno de Tamaulipas, es la de acabar con atropellos que laceran a nuestras familias, razón por la que, “los deudores, ya podrán dormir tranquilos y vivir en paz” y pagarán sus pendientes, bajo otro tipo de regímenes de cobranza, pero ya no más bajo la presión y la amenaza como es la costumbre de los hambrientos maleantes de despachos de cobranza que, venían haciendo uso de “hojas con emblemas de cobros extra judiciales”, para atemorizar a sus víctimas. Y ellos por obviedad, obtener “las pingues ganancias” esencia de este turbio negocio.

PARA FINALIZAR, les comento que, “los delitos de los que estos sujetos de baja caterva moral, serán objeto”, ya no les permitirá seguir afectando moral y económicamente a los deudores, esto repito, “se acabó”, porque así lo ha definido el Congreso con lo de las Reformas al Código Penal vigente para el estado de Tamaulipas.

