            < Fin al pago de marcha de funcionarios

1.- Jesús Eduardo Hernández Anguiano ex Presidente del IETAM no logró la indemnización a la que aspiraba, pero en cambio le cubrirán un pago de tres meses de sueldo conforme a lo que marca la ley. Pues se fue de gane el ex consejero presidente, porque las últimas reformas promovidas por la fracción de Morena, establecen que los funcionarios no tendrán derecho a ninguna clase de remuneración al concluir su encargo.

Esto puede sonar bien desde el punto de vista de la “Austeridad Republicana”, pero con sueldos bajos y sin ninguna clase de remuneración tras 3 o 6 años o más, de dedicarse al servicio público, van a escasea profesionistas de nivel medio o superior que quieran distraer la atención de su despacho, consultorio o negocio al que regresarán con las manos vacías.

Esto ya está ocurriendo en el área de impartición de justicia donde no se ve apetecible el horizonte, en el que aún falta mucho por decidir ante los amparos que surgirán por parte de los que están en servicio y que rechazan el recorte a sus salarios.

También en la reforma practicada a la Ley Federal de Remuneraciones a Servidores Públicos, se precisa que quienes ostentan un puesto de elección popular no recibirán ninguna clase de remuneración extraordinaria.

Esto se refiere a recursos del presupuesto, pero los señores diputados o senadores pueden tener un fondo de ahorro que provenga de su sueldo, pero nada que sea tomado de las arcas. Lo mismo aplica para compensaciones, bonos y otros extras otorgados a discreción por el titular del Poder Legislativo o de la dependencia según se trate.

Estas disposiciones federales aun no aplican a las estructuras estatales. Aún hay mucho por esclarecer y examinar desde las ópticas de cada una de las entidades.

2.- “Si no gana Manuel Gómez Morín la presidencia del PAN el matrimonio Zavala-Calderón crearán un nuevo partido en 2019”, advirtió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien acusa al grupo que actualmente dirige el blanquiazul de haber terminado con la democracia interna, cometió irregularidades como la manipulación de su padrón de militantes y lo llevó a su peor derrota electoral.

Desde luego el planteamiento de Calderón es una sentencia que invita a una de las alas de Acción Nacional a votar por Gómez Morín, como única opción de rescatar al partido del autoritarismo que ha prevalecido en los últimos tiempos bajo el mando de Ricardo Anaya.

Sin embargo la amenaza de Felipe Calderón de salirse de Acción Nacional para formar un instituto político, dibuja tras bambalinas las ambiciones por regresar al poder aunque sea con el seudónimo de “Margarita”.

En Tamaulipas hay un grupo de panistas que adquirieron brillo durante el gobierno calderonista, que formaron parte de las nóminas de diferentes dependencias federales que los concentró en México, propiciando un desmantelamiento del partido, entre esas figuras prominentes del “calderonismo” está Lydia Madero García, quien desde ese sexenio se alejó de Tamaulipas.

El trabajo político que la ex secretaria de Salud realizó en Victoria principalmente y durante muchos años, hay que decirlo, cuando el PAN sólo ganaba plurinominales es lo que aún le da presencia a la dama en los círculos azules, con los panistas doctrinarios, muchos de ellos en la banca, otros como Arturo Soto están bien ubicados en el actual gobierno.

Veremos qué rumbo toman los panistas tamaulipecos el próximo domingo frente a las urnas para elegir a su nuevo presidente del partido.

La cuestión es que Manuel Gómez Morín Martínez del Rio y Marko Cortés Mendoza son las dos opciones de donde saldrá el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Pero la fractura del PAN ya está presente principalmente en el Senador de la República, donde la bancada de sus legisladores pese a no ser numerosa están confrontados y eso no es saludable para el partido, ni responde al compromiso de representación popular que tienen con los ciudadanos.

Los alfiles de Ricardo Anaya en la Cámara Alta son Damián Zepeda, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Kenia López y desde luego Josefina Vázquez Mota. Y en la acera azul que enfrenta esta corriente están los senadores Gustavo Madero Muñoz, Rafael Moreno Valle e Ismael García Cabeza de Vaca.

Obvio Ricardo Anaya tiene el control parlamentario y si su gallo Marko Cortés perdiera la elección, también tendría que despedirse del mando legislativo. Y si gana, la renuncia de Felipe Calderón al PAN y su convocatoria a formar otro instituto político le puede asestar un desequilibrio de pronósticos en su ya de por si maltrecha situación luego del tsunami electoral del pasado 1º de julio. La moneda está en el aire.

3.-Mientras tanto sigue la discusión en torno a la asistencia del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Tema en el que han salido a relucir las firmas de 19 exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, entre ellas las de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Al respecto hemos observados argumentos que está fuera de contexto, como el tratar de justificar la presencia de Maduro en 2018 por el hecho de que Hugo Chávez fue invitado a la toma de protesta de Fox en el año 2000.

Le comento que no hay comparación, primero porque el 1º de diciembre del 2000 el ya desaparecido Presidente venezolano apenas tenía 10 meses en el poder (arribó el 2 de febrero de 1999) y llegaba con muy altas expectativas.

Pero además, hasta su muerte en 2013 no tuvo las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que hoy se le imputan a Maduro. Esa es la diferencia y muy lamentable que la Cámara de Diputados mayoritariamente “morenista” no tenga capacidad para discernir entre el escenario del año 2000 y el de 2018.

EN CORTITO:

<<< El DIF Tamaulipas no pone límite a su trabajo y a la dedicación de recursos en beneficio de los adultos mayores, apoyo a la niñez y a la capacitación de las mujeres, todo encaminado a propiciar mejores condiciones de vida.

La Presidenta del Instituto Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca está en permanente recorrido por los municipios, visitando los CEDIF de los que hay 96 en la entidad y con especial atención a los Centros de Rehabilitación Integral (CRI), asi como a las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) a las que se hacen llegar prótesis y equipo propio para discapacitados.

<<< La aprobación del consumo de mariguana con fines lúdicos se da en medio del desconcierto de la sociedad de mexicana, que en su mayoría no percibe las bondades que se le quieren adjudicar en abono a la estrategia de combate a la violencia e inseguridad. La diputada local Teresa Aguilar dijo con sobrada razón antes de aprobarla “hay que pensarlo 2 veces”.

Desde luego que si la aprobación se da en la Cámara de Diputados no hay nada por hacer, porque Morena cuenta con mayoría en 17 Congresos locales que levantarán el dedo a favor.