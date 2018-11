PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Flojos y cobrones

En verdad que poca vergüenza tienen los regidores de la nueva administración en Matamoros, luego de que están cobrando por un mes que prácticamente no lo trabajaron y se la pasaron sentados, de esas pocas veces que iban a la presidencia municipal, o disque recorriendo las diversas dependencias municipales, aunque eso nadie ha podido comprobarlo, pues bien ahora resulta que quieren aumento salarial, disfrazado de homologación salarial con Reynosa o Nuevo Laredo.

Y es que según el regidor David Vedartes solicitarían que su salario sea igual al que perciben sus homólogos de esos dos municipios fronterizos, ciudades donde los recursos son más, salarios que superarían los 100 mil pesos, y es que los poco mas de 50 mil que recibirán al mes entre salario y compensación se les hace poco a los señores del cabildo de Matamoros.

Pero con lo que no contaban el regidor del Partido Encuentro Social es el revuelo que causaria en los medios informativos tal solicitud lloviendo duras críticas que de flojo no lo bajan, obligándolo a salir a balbucear, perdón a declarar y según el a aclarar que él no pidió un aumento salarial, solo que estaba preguntando por los salarios de sus homólogos de esos municipios, pero si hasta se dio el tiempo de investigar cuanto ganaban en esos municipios, por lo que se le hizo poco lo que pagan en Matamoros.

Pero con lo que no contaba el regidor era con la astucia de los chicos de la prensa que todo lo graban por aquello de que salga algún funcionario con que ellos no dijeron eso, como sucedió en el caso de Vedartes quien termino siendo desmentido por los mismos medios al presentar audios de sus declaraciones, dejando los puros rayones el edil luego de que el alcalde Mario López los parara en seco al aclararles, primeramente que Matamoros no es igual que Reynosa y Nuevo Laredo y por lo tanto pues no hay aumento.

Además de que las cosas en Matamoros no están como para andar incrementándose los salarios, aunado a que acaban de ingresar a la administración pública, bien por el alcalde quien ha demostrado que el sí tiene carácter para ponerlos en su lugar.

Que lamentable que en tan poco tiempo ya los regidores están sacando las uñas, demostrando que lo único que buscaron al pelear una posición en las planillas fue como dicen hacerse ricos a costa del pueblo que los eligió, en lugar de preocuparse se trabajar por el bienestar de la ciudadanía.

Por Cierto el alcalde Mario López dio al primicia sobre el Relleno Sanitario, en el que la pasada administración pues no se le metió ni un peso, motivo que genero se acumularan toneladas de basura a cielo abierto, pero ahora en su administración tendrán que meterle acelerador para cubrir todo ese retraso, por lo que se espera que un lapso de dos meses eso quede solucionado, por lo pronto ya se hizo una celda en la que durante un año se estarán recibiendo las más de 600 toneladas de desechos que genera Matamoros y Valle Hermoso.

Estas declaraciones las vertió el alcalde en el recorrido que hizo por los panteones municipales, afirmando que estará verificando que los camposantos no solo estén limpios en fechas conmemorativas, como el Dia de Muertos y Dia de las Madres, sino que estén en buenas condiciones todos los días del año.

Por cierto, Mario López estará próximamente reuniéndose con el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca para abordar entre otros temas el de la Junta de Aguas y Drenaje, para lo que ya tiene integrada una carpeta con las propuestas a presentar para que la paramunicipal tenga una mejor operación, y como es de esperarse también se abordara el tema de la gerencia de la JAD, que actualmente ocupa Guillermo Lash.

Honor a quien honor merece y en este día de Muertos en la Universidad Tecnológica de Matamoros se rindió tributo en el altar principal, que alumnos instalaron en esta institución, a quien fue el fundador de la UTM, el profesor José Luis Cuellar Ornelas, hoy por hoy el mejor rector de esta institución, aunque les duela a otros, pues bien ante lo importante que fue el profesor Cuellar para el arranque de lo que hoy es una de las mejores universidades, es que los alumnos decidieron fuera a quien le montaran el altar.

Ante la presencia del cónsul de los Estados Unidos en Matamoros, Neda Brown quien tuvo la oportunidad de conocer más sobre las tradiciones mexicanas, reconocidas a nivel internacional; pero además del profesor José Luis Cuellar fueron recordados otros personajes de la historia del México.

Cambiando de tema a la que ni pena le da aprovecharse de una hermosa tradición mexicana, como es la celebración del Dia de Muertos, para hacerse campaña y es que no se puede llamar de otra manera el protagonismo de la regidora del ayuntamiento de Ciudad Victoria, María Ana Silva López (hija del Director de Gobierno Pedro Silva), quien aprovecho la ocasión para tratar de llevar agua a su molino.

Pues bien, la regidora mando una cuadrilla de jovencitos portando camiseta blanca, pero con la leyenda de María Ana Silvia regidora, palas y cubetas en mano llegaron al cementerio municipal del Cero y Morelos, para según esto ayudar a la ciudadanía que tiene ahí a sus seres queridos en la limpieza de sus tumbas.

Pero cuentan que además de este “servicio” la regidora también anda entregando laminas en las colonias de la periferia, ya que según las malas lenguas esta aspira a ser la candidata a diputada local por Victoria, es por ello que la edil anda desatada para ir por la ansiada candidatura.

Y hablando de irregularidades, pues ya salió a relucir en el municipio de Ciudad Madero que uno de los proveedores de la pasada administración era nada menos y nada más que un hermano del ex secretario del ayuntamiento, Jonathan Ruiz lo que generaba un conflicto de intereses, ya que no puede haber familiares directos de los funcionarios proporcionando servicios a la administración por un monto de un millón de pesos en un año.

Pues el susodicho era proveedor de un laboratorio de análisis clínicos, situación que fue exhibida por el director jurídico Alfredo Campos y por el Contralor Fernando Rodríguez, pero aun no se ha determinado si habrá o no procedimiento legal.