FOMENTA AMLO EL ODIO ENTRE MEXICANOS Y ESPAÑOLES

Rubén Dueñas

Ante la insistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que el Papa Francisco, la Monarquía Española y el Estado Mexicano ofrezcan una disculpa a los pueblos indígenas por las atrocidades, saqueo y sometimiento en el período de la Conquista, desde España una doctora le contestó al mandatario mexicano y le dijo, Primero: que los españoles de ahora 2020 “no tuvimos nada que ver con la conducta de lo que hizo Hernán Cortés hace 500 años”.

Segundo: _que los actos cometidos por el señor Cortés no fueron en contra de los mexicanos, porque México como nación apenas tiene 200 años y los delitos “a que usted se refiere fueron 500 años atrás”. Tercero: Hernán Cortés conquistó a los aztecas no a los mexicanos de ahora y además Hernán Cortés murió hace más de 400 años, “en tal caso revívalo y que él mismo le pida perdón al emperador Moctezuma”. Cuarto: ya recibió Ud. una menuda hostia por su intento anterior. (hostia, en España equivale a bofetada).

“LO QUE USTED PRETENDE AHORA ES FOMENTAR EL ODIO ENTRE MEXICANOS Y ESPAÑOLES POR LO SUCEDIDO HACE 500 AÑOS, pero recuerde que los españoles no somos carrizos (chairos) de México. SOMOS ESPAÑOLES Y USTED ES NADIE EN MI PAÍS, MEJOR PIDALE PERDON A LOS PADRES DE LOS NIÑOS CON CANCER QUE MURIERON PORQUE USTED Y SU GOBIERNO DE CUARTA LES QUITARON LOS TRATAMIENTOS MEDICOS Y LAS MEDICINAS”. Firma la Dra. Elena Madrigal Alonso; Decano, Universidad de Santiago Campostela, Galicia, España.

Con 87 años de edad sobre de sus espaldas y un importante sobrepeso nada positivo para su salud, además de su alcoholismo trasnochado, el ex dirigente nacional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, convertido ahora en diputado federal de MORENA, luego de autoproclamarse nuevo presidente nacional de éste instituto político anunció desde el viernes que hoy lunes tomará la presidencia del partido, luego de que el INE declaró empate técnico el resultado de la segunda elección, con su adversario Mario Delgado Carrillo.

Sería un garrafal error de su parte el llevar a cabo su amenaza, ya que no éste no sería el mejor camino para zanjar las diferencias entre ambos y con el mismo Instituto Nacional Electoral, que se hizo cargo de las encuestas, así lo creemos porque casualmente Muñoz Ledo firmó el acuerdo del INE en que de antemano aceptó que de ser necesario habría una tercer encuesta, la que está pendiente y aún no hay fecha establecida para llevarse a cabo.

Como cabeza del partido de los viejitos, creemos que en ésta contienda interna por la dirigencia nacional de MORENA el presidente Andrés Manuel López Obrador podría inclinarse por Porfirio Muñoz Ledo porque es de los suyos y Mario Delgado Carrillo ya es de otra época, que no es la suya.

Nos reportan que la UAT integró en una plataforma digital el Catálogo de Productos y Servicios (PSUAT) que presenta de manera sintética las actividades de consultoría, el desarrollo de proyectos, programas de capacitación, así como una amplia gama de servicios, instalaciones e infraestructura que permitan a la casa de estudios brindar atención de excelencia a las empresas, instituciones, organizaciones y a la sociedad en general.

Atendiendo los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional, el rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández, ha establecido el compromiso esencial de vincular la formación del talento humano y la investigación con las agendas del desarrollo económico y social de la entidad y del país, al tiempo de extender los beneficios de la educación hacia la sociedad.

En éste sentido se ha integrado éste documento en una plataforma digital al servicio de todos los sectores de la sociedad, dijo el Secretario de Vinculación de la UAT, Gabriel Vigueras Tenorio.

También hoy lunes –12 de octubre– van a sesionar en Aguascalientes los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, entre los que va el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, evento en cuyo marco van a analizar los impactos y consecuencias que tendrán en sus respectivas entidades la desaparición de los 109 fideicomisos que aprobó el jueves la Cámara de Diputados y se fijará una postura frente al Senado de la República en ésta cuestión.

Paralelamente en ésta convergencia se discutirán a fondo las propuestas realizadas por los mandatarios en torno al Presupuesto de Egresos 2021, bajo el criterio de amplio consenso y discusión democrática que define a la Alianza Federalista. Después de la sesión plenaria habrá conferencia de prensa donde los gobernadores presentarán los puntos de acuerdo emanados de la reunión.

Por cierto al inaugurar ayer domingo en el bello puerto de Tampico las oficinas del CDM del PAN, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recordó que hace muchos años se llevó a cabo la primera asamblea nacional de éste instituto político, donde dijo que la lucha política reflejada aquellos años, HOY SE REPITE CON UN GOBIERNO FEDERAL QUE ABUSA DEL PODER Y PRETENDE SOMETER A ESTADOS Y MUNICIPIOS CON SU MODO DE GOBERNAR.

Acompañado del presidente del PAN en el estado, Luis Cantú, del primer panista del puerto Jesús Nader y del senador Ismael García Cabeza de Vaca, el mandatario estatal advirtió que los panistas no bajarán la guardia y de ser posible volver a luchar por mantener el respeto a los entes del gobierno y evitar EL SOMETER A OTROS PODERES Y QUE SIGA VIOLENTANDO LA DEMOCRACIA.

No es cierta la versión de que el hombre fuerte de EPN, Luis Videgaray, optó por dejar de prestar sus servicios en el famoso MIT (Massachusetts Institute of Tecnology), como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, para buscar refugio y residencia en Israel, como lo comenta el destacado columnista de El Universal Salvador García Soto, de todos mis respetos. Su comentario lo desmintió un hermano de don Luis.

Con el resultado de las encuestas más recientes en la elección presidencial de Estados Unidos como candidato del Partido Demócrata va arriba 12 puntos de su adversario el republicano que va por su reelección Donald Trump. En México con ese diferencial, al postre irreversible para nosotros, por las tres semanas que faltan para la jornada electoral, podríamos decir que ya ganó Biden.

Pero en Estados Unidos la mecánica es otra para declarar vencedor a uno de los dos, de lo que se encargará el Colegio Electoral, cuyos integrantes (538) emiten su voto hasta diciembre y todos los votos se cuentan hasta enero.

Felicidades al señor rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, por su cumple.

