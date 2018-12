ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Fortalece Ayuntamiento apoyo a instituciones educativas

*.- Alrededor de 2 Millones de pesos para Conalep – Mante

El gobierno municipal de El Mante que preside el alcalde José Mateo Vázquez Ontiveros, está dando cumplimiento a uno de los ejes rectores de su administración como es el de infraestructura educativa.

Como prueba de lo anterior, tenemos la inversión de un millón 962 mil pesos para la rehabilitación general de obra en el Conalep – Mante, misma que beneficiara de manera directa a 650 alumnos.

La puesta en marcha de los trabajos, fue realizada por el representante del presidente municipal de El Mante José Mateo Vázquez Ontiveros, su secretario particular Aurelio Castillo Tovar.

Durante la puesta en marcha los trabajos de rehabilitación se conoce que los recursos vienen del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa (ITIFE) y felicito a los padres de familia.

El representante del alcalde, dijo también ante el personal docente y administrativo, y el director del plantel educativo Jorge Martínez Anguiano, que la obra vendrá a mejorar la calidad educativa en dicha institución.

En su mensaje el representante, agradeció al gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por apoyar a la juventud mantense por medio del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa.

El agradecimiento por tan importante obra que beneficiara los alumnos, personal docente y administrativo, estuvo a cargo del Director del Conalep – Mante, Jorge Martínez Anguiano.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que con inversiones como esta se avanza en materia educativa, gracias a la gestión del alcalde y el apoyo del gobernador del estado.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En información del Congreso del Estado, damos a conocer que se iniciaron las fiestas decembrinas con la posada para las niñas y niños, hijos del personal de este Poder, a quienes las Diputadas TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ e ISSIS CANTÚ MANZANO, desearon paz y armonía en sus hogares, reiterando que este Poder está conformado por una gran familia pero además a nombre del Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, Presidente del Congreso del Estado, así como de los demás integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, desearon salud y prosperidad en estas fechas de unión y amor, y se dijo que con estas actividades, las y los representantes populares, buscan impulsar las tradiciones mexicanas, que llevan armonía a las familias de Tamaulipas….. En más del Congreso del Estado, damos a conocer el programa de las actividades legislativas que inician este miércoles 12 de diciembre con Rueda de Prensa informar la Convocatoria del Segundo Parlamento de la Juventud Tamaulipeca, esto a las 9:00 de la mañana, mientras que en Comisiones, a partir de las 2:00 de la tarde, en cuanto al jueves 13 de diciembre:

Jueves 13 de diciembre: Comisiones, a partir de las 11: 00 de la mañana y Sesión Pública Ordinaria Hora : 4:00 de la tarde y para el viernes 14 de diciembre: Comisiones, a partir de las 10:00 de la mañana….. La mañana de este miércoles, tuvimos la oportunidad de saludar en el centro de la ciudad, al regidor del Cabildo de El Mante por parte del Partido Revolucionario Institucional, CLEMENTE VÁZQUEZ ORTIZ; quien con la amabilidad que lo caracteriza, nos comentó parte de sus actividades que realiza como representante popular y aprovecho para desearnos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Gracias licenciado….. Desde la noche del pasado martes 11 del presente mes y año, hasta la tarde y noche de este miércoles, en esta Ciudad también se vivió el fervor Guadalupano con motivo de un aniversario más de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, algo que fue disfrutando por menores y padres de familia pues como uno solo, acudieron hasta la Parroquia de Guadalupe que está ubicada frente a la explanada de la Plaza Principal “Gral. Plutarco E. Calles”, por lo que desde este espacio les enviamos una calurosa felicitación a todas las Lupitas….. Hace unos días que estuvimos por el municipio de González, conocimos del trabajo que viene realizando como alcalde de tal lugar, el presidente municipal GUILLERMO VERLAGE BERRY y nos llamó la atención su llegada dese temprana hora a la “Casa del Pueblo” y la atención que otorgar de una manera personal a la ciudadanía….. De nuevo en cuestiones del Congreso del Estado, tenemos que nuestra redacción nos llegó la pregunta “¿Qué harías si fueras Diputada o Diputado?”, que es el tema con el que se promueve la convocatoria para la realización del Segundo Parlamento de la Juventud Tamaulipeca, los días 27, 28 y 29 de marzo del 2019, ejercicio que impulsa a las nuevas generaciones, a que conozcan y participen en el trabajo legislativo del Estado….. Con relación a lo anterior, el Presidente del Congreso del Estado, Diputado Local GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, mencionó que esta nueva versión, es un desafío para las y los jóvenes, dando pauta para que expresen sus ideas y políticas democráticas, por ello, solicitó brindar la mayor difusión, a fin de que llegue a todos los rincones del Estado….. Además dijo que la Convocatoria establece en los requisitos, tener entre 15 y 29 años, presentar el proyecto de Iniciativa que considere una parte expositiva y la que contenga la propuesta de ley o reforma, atendiendo a los temas de las Comisiones que habrán de integrar, en materia de bienestar social, atención a los grupos vulnerables, desarrollo industrial y comercial, participación ciudadana, entre otras….. También se informó que se estará abierta hasta el primero de marzo del próximo año, resalta que las propuestas serán revisadas y calificadas por el Comité Organizador, integrado por el Congreso del Estado, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias; por el cuerpo académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dela Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Comité de Alumnos del Posgrado en Ciencia Política y Administración Pública de esta alma mater….. En cuanto al número de participantes para este segundo parlamento, será de 36 Diputadas o Diputados propietarios y 10 suplentes, quienes tendrán la oportunidad de participar en un espacio de expresión y análisis, donde se busca involucrar a la juventud de la entidad en los temas que deben ser de interés social….. Cabe mencionar que al ser presentada la convocatoria, se contó con la presencia de EDUARDO MANUEL TRUJILLO, Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE); MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM); de ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA, Director Electo de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales; HUMBERTO DRAGUSTINOVIS PERALES, Director de Estudios de Posgrado, así como JULIO MARTÍNEZ BURNES, Secretario de Investigación y Posgrado, todos ellos de la UAT….. También,

asistieron participantes del Primer Parlamento de la Juventud Tamaulipeca, quienes dieron testimonio del trabajo efectuado, así como de la inquietud que prevalece en esta actividad que esperan sea la segunda de muchas, en las cuales se impulse al diálogo y se tome en cuenta la propuesta de la juventud en el quehacer parlamentario….. Sobre el tema, la titular del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Poder Legislativo, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, mencionó que como resultado del primer parlamento, se lograron aprobar ocho Iniciativas, debidamente analizadas en las Comisiones respectivas, enfocadas en el rubro de educación y salud….. A pesar del mal tiempo que se deja sentir, el ciclo zafristico 2018 – 2019 en el Ingenio Mante sigue adelante, y en esto en parte al apoyo de los integrantes de las organizaciones cañeras la ULPCA (Unión Local de Productores de Caña de Azúcar) de la que es presidenta SONIA MAYORGA y de la Asociación de la CNPR Local, representada por el ex – regidor y también ex – funcionario local, CESAR FERNANDO GARNIER GONZÁLEZ y por supuesto que las autoridades del Ingenio Mante….. Por cierto que con motivo que le habrán de cortar su caña, el que hizo viaje desde la H. Matamoros a esta urbe cañera, es el ex – funcionario municipal, SALOMÓN RODRÍGUEZ que es ejidatario en el Ejido Cuauhtémoc y el cual nos dijo que se fue a radicar a la frontera….. Aunque ya lo hicimos personalmente, aprovechamos el espacio para felicitar de parte de sus hijos JUAN JESÚS, VÍCTOR MANUEL, CRISTINA ELIZABETH MARTÍNEZ GALLEGOS y por supuesto que de un servidor, a mi esposa MA. CRISTINA GALLEGOS ZÚÑIGA ya que el pasado día 6 de diciembre estuvo cumpliendo años y festejándose el día sábado en compañía de familiares y de amistades….. De acuerdo a la información que nos hicieron llegar, después de un buen número de años de laborar en el IFE y ahora INE (Instituto Nacional Electoral), el que se acaba de Jubilar allá en Nuevo Laredo Tamaulipas y está ya de nuevo radicando en esta Ciudad, es el buen amigo ARTURO GONZÁLEZ ALANÍS a quien enviamos desde este espacio una Felicitación para haber logrado su objetivo deseado la Jubilación….. Por cierto que al que saludamos en conocido establecimiento comercial al inicio de esta semana, es al ex – titular de la Vocalía del IFE de base en esta urbe cañera, don FERMÍN URRUTIA REYNOSO el que ya tiene años que se jubiló a través de dicha dependencia federal.

Correo Electrónico

Sustaita0102@hotmail.com