Por Guadalupe E. González

FORTALEZAS Y DEBILIDADES: FEDERICO ALANÍS…!

DE ACUERDO A LA NUEVA “Miscelánea Fiscal”, instrumentada por el Gobierno Federal “el IVA al ser opcional aquí en la frontera”, como beneficio hacendario, llegaría a los clientes, siempre y cuando los integrantes de los sectores comercio, industria y empresa, lo trasladen hacia los consumidores, pero para que esto surta efecto, las empresas tendrían que acogerse al programa para cobrar el 8% de IVA y no el 16% que, aun cobran muchos negocios. Y quienes no se incorporen a este programa, obviamente correrán la suerte de “dejar de vender sus productos” y “sus ventas se vendrían a pique”, porque simplemente, “el consumidor por lógica o sentido común, realizará sus compras en comercios que les cobre el 8 % de IVA, porque esto les representaría un ahorro formidable, pero además aquí entra, el tema de “la oferta y la demanda”.

FEDERICO ALANÍS PEÑA, Vice Presidente Nacional de CANACINTRA y connotado empresario local, al explicar lo anterior ayer, destacó la importancia de esta extraordinaria decisión hacendaria, implementada en esta zona fronteriza por el Presidente Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aludiendo que, “los comerciantes, tenemos que ver este programa del IVA al 8%, desde un punto de vista propositivo”, porque la finalidad es la de contribuir o apoyar a los consumidores y naturalmente consolidar nuestras ventas, porque entiéndase que, “sino obramos en tal sentido”, es decir de no incorporarnos a este rubro fiscal, muchos que no lo hagan o que no lo hagamos, quedaríamos en clara desventaja comercial.

OTRA DISYUNTIVA que tenemos que ver y por supuesto razonar quiénes nos desenvolvemos en los sectores empresa, industria y comercio en esta frontera, es tener que competir con nuestros homólogos comerciantes del vecino país del norte, porque ellos aplican solo un impuesto al 8 %, cuya cuestión deberemos tomar muy en cuenta, porque repito y reitero que, la competencia por lo de “la oferta y demanda”, no es solo entre nosotros sino también con los empresarios de aquel lado del rio bravo.

TAMBIEN Agregó Alanís Peña que, en esto no deberá haber acciones fuera del orden fiscal, porque todo aquel empresario o comerciantes que, “quieran pasarse de listos” y obremos por cobrar el IVA al 16% y pretendamos declararlo al 8 %, “esto sería un error garrafal”, porque la hacienda Federal, “al detectar las irregularidades”, tendrá que actuar en consecuencia, es decir aplicar las sanciones administrativas o hacendarias correspondientes y por ello, debe quedar claro que, “sobre aviso no hay engaño”.

SIN EMBARGO, hasta hoy en día, esto del IVA al 8 o al 16 %, no ha quedado reglamentado, pero tendrá que ajustarse a más tardar el 31 de marzo, puntualizó el directivo de CANACINTRA, aludiendo Federico Alanís Peña, que esto deberá ser así, para que “se vayan acomodando las reglas de operación hacendaria”, enmarcó. Y enseguida abundó que, en el marco aritmético, no debe haber fallas, porque obviamente, “los números no mienten”, porque son la parte fundamental de “las ciencias exactas”.

CON RESPECTO, al nuevo Impuesto sobre la Renta (ISR), para pagar del 30 al 20%, hay que ilustrar a los compañeros y decirles que en este rubro, solo entraran personas físicas con actividad empresarial en bienes tangibles y para evitar “la evasión fiscal”, solo tendrán opción a este beneficio o crédito fsical, aquellos empresarios o comerciantes que tengan 18 meses o más operando en sus negocios, esto debidamente justificado fiscalmente, porque de no actuarse en tal sentido, entonces del interior del país, se vendrían muchos empresarios a operar aquí en la frontera y eso generaría un marcado desorden hacendario, pero esto ya está debidamente previsto por la Hacienda Federal.

POR OTRA PARTE, Federico Alanís Peña, en la clara ilustración fiscal, hizo hincapié para señalar que, “los empresarios, también tenemos que entender que, ya se acabaron los tiempos de “comprar nuestros productos a peso y venderlos en cinco o más pesos”, eso ya no será funcional, principalmente, porque estamos en época de crisis y no podemos o más bien no debemos “estrangular a los consumidores”. Y analizar de manera sensata, cauta y metódica que, “es mejor operar en los marcos de legalidad”, para evitarnos, como dije antes, sanciones o “multas” de tipo administrativo.

POR LO QUE, esta medida emitida gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador, es para “fortalecer el mercado interno” en el consumo y en la producción de las empresas y de esta manera fortalecer la economía en la franja fronteriza de México, frente a la Unión Americana. Apuntando el empresario Alanís Peña que, en esto del ISR, “la fortaleza es que, el negocio tendrá liquidez y flujo de efectivo”, para mejorar y poder pagarle el doble a los trabajadores y así cooperar con el tejido social que tenemos en México, hasta este momento, acotó.

EN OTRA PARTE de la interesante exposición del también Presidente de Canacintra Reynosa, dijo que, fiscalmente, los comerciantes y empresarios, “si queremos aprovechar este crédito fiscal”, en un marco netamente transparente, tenemos que aplicar este beneficio, en torno a la base normativa y por ende, esto también deberemos entenderlo perfectamente bien y no caer en errores o irregularidades.

PORQUE SI analizamos sistemáticamente este tema hacendario, podemos darnos cuenta que el propósito del Gobierno de la República, es que por la aplicación del IVA al 8 %, “la frontera detone en lo comercial y en lo económico” y consecuentemente, “los negocios vuelvan a florecer” y podamos tener un mercado para competir con la comercios de la frontera estadounidense, finalizó el entrevistado Federico Alanís Peña.

