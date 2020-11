PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Fortalezas y flaquezas de los partidos en 2021

< Michoacán, a un tris de la alianza PAN-PRI-PRD

< Gobernadores advierten desabasto de medicinas

1.- En temas políticos, les comento que la arena electoral empieza a calentarse. Esta vez la mayor parte de los partidos juegan con cartas tapadas. Pocos son los que se han movilizado o levantado la mano abiertamente, PAN y Morena seguramente le apostará a la reelección en las líneas donde tienen sus respectivas fortalezas, el PRI buscará los baluartes de su pasado, para el efecto cuenta con cartas con alto grado de aprobación, pero la realidad es que sin financiamiento público suficiente el Tricolor no podrá poner en funcionamiento su maquinaria.

Acción Nacional tiene su fuerza en diputaciones locales y alcaldías, gobierna 31 municipios de 43, y tiene 21 diputados de mayoría, de 22 distritos que existe en Tamaulipas. De ese semillero la mayoría puede repetir. Pero además ser gobierno municipal le permite tener centros de operación territorial, cualidad que en este momento no posee el PRI, ni tampoco Morena.

Siendo realistas, Morena tiene a nivel nacional expectativas de triunfo. Los resultados de 2018 lo han sostenido como posible ganador de elecciones, pero los resultados en Coahuila e Hidalgo del domingo 18 de este mes, y los de 2019 en cuatro estados entre ellos Tamaulipas no acreditan fortaleza, si bien ganó 2 gubernaturas en ese mismo año.

Morena tendrá a su favor en 2021, un fuerte financiamiento a las campañas de diputados federales basada en los resultados de 2018, pero no en alcaldías de las que sólo tiene 5, ni diputaciones locales, y lo mismo ocurre en el tema de spots para promover candidatos, pero tendrá muchos promocionales como partido a nivel nacional y eso tiene su impacto.

El PAN también tendrá recursos económicos satisfactorios en el rubro federal, porque aunque sólo ganó 3 de 9 diputaciones, en cuando menos 4 más de los 9 distritos tuvo votaciones bastante decorosas, y el número de votos logrados es lo que determina el recurso asignado para las campañas en cada distrito. Esto hace un total de 6 distritos en los que puede repetir candidatos y con altas posibilidades de obtener resultados a su favor.

En la contraparte Morena ganó un diputado y los 5 restantes son de sus aliados PT y PES que hacen los 6 de mayoría en Tamaulipas, hay temas pendientes por resolver, porque al parecer el PT piensa jugar esta vez sin coalición. Pero podemos pensar que esos 6 diputados federales pueden repetir como candidatos.

El PRI no ganó diputaciones federales, tampoco locales y sólo 6 municipios de los más pequeños, de tal manera que no tendrá suficientes recursos para los candidatos que den la batalla el año próximo en ninguno de los tres niveles. Sin embargo al parecer su estrategia será recurrir al compromiso que tienen muchos priistas que obtuvieron beneficios en tiempos de gloria del partido, cuando menos así se refleja en la integración de la lista de sus delegados en los diferentes municipios a donde envió a ex alcaldes, ex diputados federales y locales y expresidentes del PRI estatal.

Y puede repetir este procedimiento convocando al compromiso moral de figuras reconocidas del priismo a que participen como candidatos. La interrogante es si estos estarán dispuestos a financiar su campaña, porque recursos institucionales no los hay.

Así están las cosas, vistas desde la óptica del peso que tiene cada una de las tres principales fuerzas políticas, el resto de los partidos con trabajos logran el 3 % de votación para conservar su registro y algunos, ni eso.

Este breve análisis se centró en capacidades y recursos como partido, pero ya con candidatos definidos, el panorama puede ser otro, conforme surjan nombres ya “amarrados”, se verán lo que aportan, si tienen capital político y en que medida.

2.- La alianza PAN-PRI-PRD en Michoacán está a un tris de cristalizarse, a partir de que el Consejo Estatal de Acción Nacional aprobó la viabilidad de un candidato común para defender la gubernatura, donde el adversario a vencer sería Morena. Ahora están en análisis varios nombres, lo más difícil para cuajar una alianza, sobre todo en partidos tan disímbolos, es coincidir en la aprobación del candidato.

Entre los que suenan figura el Fiscal Adrián López Solís y el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera, pero también se examina la posibilidad de un candidato ciudadano, un artista o un empresario que ha sido fuerte opositor al gobierno de López Obrador.

Aquí lo interesante es que ya se dio la parte más difícil que era la aprobación del Consejo Estatal panista, y por otra parte, puede ser el modelo a seguir en otras entidades donde son gobierno el PAN o el PRI.

Desde que Lázaro Cárdenas Batel, llegó por la vía de la izquierda a la gubernatura de Michoacán, el PRD no ha soltado la posición. El nieto del General Cárdenas hoy es el Jefe de Asesores de la Presidencia de la República, y todo exgobernador tiene un peso político y una estructura para el caso, pero en el contrapeso estará otro exgobernador Leonel Godoy y desde luego la estructura del actual gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo.

Aureoles(PRD) ha logrado el control del Congreso del Estado gracias a la alianza con el PAN, PRI y MC que suman 21 curules, mientras que Morena que ganó 13 diputaciones tiene en alianza con el PT y Verde otras 6, que no le dan mayoría, son 19 en un foro de 40 legisladores.

3.- La Alianza Federalista de gobernadores reunida en Michoacán, tomaron acuerdos para enfrentar la ola imparable del COVID previendo un envío “tardío e insuficiente” de medicamentos por parte de la Federación, el propósito es atender a la población, y para el efecto a partir este lunes los secretarios de salud de las entidades aliancistas acordarán una ruta que les permita subsanar el desabasto

En prevención al incremento de contagios por COVID-19 en el país, los mandatarios decidieron reunirse de manera urgente este domingo, acudieron los gobernantes de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Durango, Colima, Guanajuato y desde luego el anfitrión Aureoles Conejo de Michoacán.

Los 10 aliancistas se declararon en sesión permanente para analizar diversos temas no sólo de salud, sino de tipo social y económico generados por la pandemia del COVID-19.

En ese mismo escenario sostuvieron que “sin politiquerías ni confrontación” buscan avanzar en el diálogo hacia una nación más justa, la declaración se formuló en respuesta a la declaración del presidente López Obrador, quien expresó estar de acuerdo a dialogar con la Alianza pero “sin politiquerías”.

El pronunciamiento de los gobernadores dejó claro que no son “Ni conservadores ni neoliberales; somos representantes electos democráticamente por nuestros pueblos, y estamos comprometidos con el progreso y bienestar de México. Sin politiquerías ni confrontación avanzaremos en el diálogo hacia una nación más justa, equitativa y competente”, señalaron vía Twitter.

.