LETRAS PROHIBIDAS

Fox, en la mira de AMLO

Clemente Zapata M.

Ya son 3 los “acalambres”/

que a Fox le han pegado,/

por eso está muy asustado/

al mirar cerca las lumbres…

¿Le caerá la voladora…?/

¿o es un “estate quieto”?/

Fox ya anda muy inquieto/

igual que su “domadora”…

Poco a poco el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO), ha ido cercando y cerrando el paso a los expresidentes.

La presión recibida en su primer año de Gobierno por parte de los grupos de ENRIQUE PEÑA NIETO, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y VICENTE FOX QUEZADA fue excesiva.

Un día sí y otro también los bombardeos mediáticos estuvieron activos contra la humanidad y Gobierno de AMLO, de manera que ameritó puntual respuesta.

El primer “neutralizado” fue ENRIQUE PEÑA NIETO, tras encerrar a ROSARIO ROBLES y JUAN COLLADO; además de perseguir a EMILIO LOZOYA y “jubilar” a EDUARDO MEDINA MORA.

Se podría decir que este acto fue el “golpe de gobernabilidad” que tradicionalmente cada mandatario realiza en su primer año, tras haber asumido el poder. Nada nuevo.

Con FELIPE CALDERÓN, la situación es distinta, pues los nexos con GENARO GARCÍA LUNA lo “neutralizarían” por sí solo con todo y México Libre, que pretende hacerlo partido político.

El que realmente “se las debe” al presidente AMLO, ya que presuntamente le robó la elección del dos mil seis, fue VICENTE FOX, además de otras facturas pendientes.

Cuando FOX estuvo en el poder nunca pudo “neutralizar” al tabasqueño, por más intentos que hizo. De manera que hoy causa risa aquella frase de “vamos a romperle la madre a la 4T”.

Tras la marcha del uno de diciembre del año pasado, VICENTE FOX se sentía confiado y seguía atizándole el fuego a la hoguera de los ataques mediáticos a través de las redes sociales.

Pero el primer “acalambre”, la primera advertencia pues, llegó días después a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Desde la UIF se filtraba que el ex presidente VICENTE FOX estaba siendo investigado por defraudación fiscal, en 13 empresas que recibieron ingresos por 700 millones de pesos pero sin reportar.

El segundo “acalambre” se da tras la detención de GENARO GARCÍA LUNA, quien fue titular de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio foxista.

El tercer “acalambre” se dio apenas este siete de enero, cuando la UIF, a cargo de SANTIAGO NIETO, confirmó que investigaba a la organización religiosa “Los Legionarios de Cristo”.

En la investigación aparecía vinculada MARTA SAHAGÚN DE FOX, la esposa del exmandatario a quien también se le ligaba al hoy detenido GENARO GARCÍA LUNA.

Todo lo anterior sirve para sustentar la teoría de que VICENTE FOX está en la mira del presidente AMLO. Lo que falta saber es si será en este año, que no es electoral, cuando se dé el escándalo.

Aunque sería más rentable para el Presidente de México esperar la época electoral para llamar a FOX a cuentas y neutralizar todos los que tienen nexos con su figura y se anden candidateando… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Ya se confirmó que GENARO GARCÍA LUNA tiene muchas ganas de cooperar con las autoridades de justicia de los Estados Unidos, que podría darle “diarrea verbal” (¿o ya le dio?); es decir que soltaría todo lo que sabe sobre la vida y obra de quienes estaban cobrando en la nómina oficial de los gobiernos federales de VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN y hasta PEÑA NIETO, pero que también cobraban en la nómina de los “empresarios” que operaban al margen de la ley… GENARO busca reducir la condena que inevitablemente le llegaría, por lo que no quiere cargar con todas las pulgas… Es una pena que muchas candidaturas en México se van a caer cuando se den a conocer los nombres de políticos ligados a la forma de operar de GENARO… Me comentan que si el ex “súper policía” de México habla diría todo lo que sabe sobre el programa “Rápido y Furioso” que involucra a personajes importantes en Estados Unidos y nuestro país… ¡Ay ojón!

~~LA VISITA DEL GOBER.- Algunos ex alcaldes y ex funcionarios se sintieron “acalambrados” tras enterarse de la reciente visita que el gobernador del estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas… Me comentan que su visita forma parte de las actividades de inicio de año, pero varios políticos sospechan que había “mensaje oculto” o “advertencia clara” en dicha visita… ¿Será…? El sospechosismo a todo lo que da… ¡Ay nanita!

~~DE PUERTAS ABIERTAS.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, llevó a cabo el día de ayer el primer miércoles ciudadano del año, donde atendió de forma personal las inquietudes de la población, como fue el caso de los habitantes de la colonia Hacienda San Agustín, quienes al solicitarle limpieza para el sector obtuvieron respuesta favorable del edil.

~~EN LA UAT.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, fortalece día a día la calidad educativa y para muestra la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros se pinta sola, ya que trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura, vinculación docente y estudiantil, entre otros rubros.

ÁGORA

EL PRESENTE AÑO, aunque es nuevo, no comenzó con el pie izquierdo para la población global… Se corre el riesgo que en cualquier momento las potencias mundiales agarren partido y detonen lo que sería una condena de muerte para gran parte del planeta si se viviera una guerra global… Al presidente de los Estados Unidos, DONALD TRUMP, le salió “respondona la chacha”, ya que Irán no se quedó de brazos cruzados y le contestó con ataque bélico pero también con claras amenazas hacia sus aliados que dejó a todos con la boca abierta y “helados”… TRUMP se metió, metió a su país y al Mundo en un callejón sin salida: quedarse de brazos cruzados lo haría ver mal, responder a Irán también lo haría ver mal pero representaría una guerra que no generaría ganancias… Ojalá que TRUMP opte por quedar mal, pero sin derramar más sangre… Hasta mañana…