FRACASAN EL FUCHI Y EL GUACALA, DECIDE AMLO COMPRAR ARMAS

Rubén Dueñas

No quisiéramos creerlo pero tenemos la impresión de que por fín el Gobierno Federal se percató del fracaso de la estrategia del “fuchi y el guacala” y la de “abrazos y no balazos”, a lo que como simples observadores atribuimos la decisión gubernamental de comprar armas largas y cortas, además de municiones y accesorios, por un monto de 228.9 millones de pesos, en el entendido de que el armamento va a ser para la Policía de los Estados y Municipios.

Estas armas, nueve mil 256 en total, se van a adquirir el próximo año que está por llegar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), que serán aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2020, las que van a ser bien recibidas así sean repartidas entre veladores.

El director del Centro Nacional de Información (CNI), David Pérez Esparza, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dijo que el objetivo es que las corporaciones cuenten con mejor armamento y equipo técnico para sus tareas de seguridad en lo que es su territorio, pero a la vez se pretende estandarizar la compra y los tipos de armas por adquirir. Lo que en lo personal nos confirma que la estrategia del “fuchi y el guacala”, lo mismo que la de “abrazos y no balazos”, no diéron los resultados esperados por el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo creemos porque de lo contrario nos parecería una tontería más del gobierno el comprar armas, las que en un supuesto caso no van a utilizar los policías estatales o municipales en contra de la delincuencia organizada, ya que ha sido norma del gobierno, hasta ahora, no pretender resolver los problemas de violencia con más violencia.

Por lo que damos por hecho que en éste sentido hay un cambio en la política del gobierno de López Obrador, experiencia que creemos les quedó después del fallido operativo en que los militares que detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, lo tuvieron que soltar al comprobar que la capacidad de fuego de los sicarios del narco era muy superior.

Les salió caro el aprendizaje, pero el Presidente AMLO pero pudo comprobar que el pleito con los narcos es cosa muy seria y no de vaciladas de la mañanera, como las que ha soltado al aire, como “el fuchi y el guácala” además de “abrazos y no balazos”, entre otras de sus jaladas, sin faltar “el me canso ganso”, que también hizo reír a muchos aunque él no la inventó.

Qué triste y lamentable que alrededor de 100 familias mormonas –las que desde 1950 venían radicando en la sierra de Chihuahua– hayan decidido dejarlo todo en México para regresar a su lugar de orígen que es el estado de Arizona, en Estados Unidos, decisión que tomaron después de la cobarde ejecución de tres de sus mujeres y seis niños, de la familia LeBarón, los que fuéron masacrados en forma inmisericorde y tienen temor de volver a ser agredidos por sicarios de las drogas, ya que hasta ahora el gobierno mexicano no ha hecho nada.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció ayuda a México para acabar con esos “monstruos”, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador la rechazó, haciendo hincapié incluso en que este es un problema de nuestro país, Lo último que supimos sobre de esto es que los familiares de las víctimas le pidieron su ayuda al Presidente Trump.

Tomada la decisión conformaron una caravana compuesta por 18 vehículos los que después de abandonar sus casas cargaron gasolina, revisaron las llantas de las unidades y compraron comida y víveres suficientes para el camino rumbo a Tucson y Phoenix, Arizona, los que según enteramos llegaron bien a su destino, una semana después de la emboscada.

Llevaban en sus camionetas todas sus pertenencias. Cajas, bicicletas, llantas de refacción y maletas, ya que se marchaban para siempre de la región en México, país al que consideraban su hogar desde la década de 1950. Dios los ha de ayudar.

“Tener que marcharse de súbito parece algo que solo se ha visto en las películas, pero jamás pensamos que sucedería en nuestra familia”, dijo la madre de una de las mujeres asesinadas, Bryce Langford.

El que México vaya a dar asilo político al ahora ya ex presidente de Bolivia, Evo Morales, el que asegura que renunció al cargo para devolver la paz y la tranquilidad a su país, esto después de 14 años de relegirse como presidente, no fue bien visto por el Partido Acción Nacional (PAN).

El líder del Acción Nacional, Marko Cortés, dejó ver que su desacuerdo en darle asilo político al presidente de Bolivia, Evo Morales, es porque violentó la voluntad popular para perpetuarse en el poder. Remarcó que la política exterior de México debería estar comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Pero la fobia del Acción Nacional en contra de Evo Morales no es de ahora, ya que en la misma toma de protesta de López Obrador, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, le expresaron su rechazo a la asistencia de “dictadores”, ya que en el evento estuvieron los presidentes de Bolivia Evo Morales y de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Lo señalamos desde que los invitaron a la toma de protesta de López Obrador : “en México no tienen cabida dictadores, como Nicolás Maduro ni Evo Morales, una vez más haciendo fraude electoral”, remarcó.

Por cierto no nos parece del todo mal la propuesta hecha por el senador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el que en el pleno de la Cámara Alta presentó una iniciativa para modificar el reglamento de la Medalla Belisario Domínguez, a fín de que ésta codiciada presea se pueda entregar a distintas disciplinas, como el humanismo, la ciencia, el arte y la cultura y el desarrollo social y bienestar. Ojalá incluya a los periodistas, que también se la merecen por el papel que juegan dentro de la sociedad.

Supuestamente hoy martes 12 de noviembre Rosario Piedra Ibarra va a protestar como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y decimos que supuestamente rendirá protesta, porque son muchas las voces que están en contra de su nominación, ya que un vulgar dedazo de López Obrador, lo que tanto criticó cuando era oposición. El PAN adelantó ayer que no la van a dejar que tome posesión del cargo. Vamos a ver quién es quién.

De buena fuente nos enteramos que la UAT participará en la Exposición Internacional del Sector Energético “El Futuro de la Enegía” a celebrarse del 13 al 15 de noviembre en Boca del Río, Veracruz.

También supimos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Medicina e ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMEISC) colaboró en la Cuarta Feria de la Salud, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Matamoros.

El director del FMEISC, Pedro Luis Mendoza Múzquiz, dijo que los estudiantes de la carrera de Médico Cirujano de éste plantel participaron en los módulos de atención a la salud en apoyo a ésta importante labor en beneficio de la comunidad matamorense.

Apuntó que los universitarios de cuarto y quinto semestre presentaron dos módulos, el primero relacionado con el tema de la prevención de cáncer de mama y el otro, la resucitación cardiopulmonar (RCP), bien.

