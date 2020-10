DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, ANUNCIA PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL GENERAL PARA FEBRERO DEL 2021 EN MATAMOROS.

GOBERNADOR DE MICHOACAN LLAMA A LOS LEGISLADORES A NO ASFIXIAR PRESUPUESTAL Y SOCIALMENTE A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS.

FALTA DE REPONSABILIDAD SOCIAL Y POLITICA DE LOS SENADORES LOS CONTAGIA DEL COVID-19.

Échenle una rayita más al tigre al final con tantas ya no se le notan y esto aplica a que a capricho dicen el gobierno federal envió a los senadores a una sede muy pequeña para que sesionaran para aprobar la desaparición de los 109 fideicomisos y que fue ahí donde se pudo haber contagiado de COVID-19, JOEL MOLINA quien falleció la tarde del sábado a causa de esta pandemia, ya que el espacio es bastante reducido, con muchas horas de trabajo y además con pocas medidas higiénicas.

El senador estuvo presente en la sesión del martes y miércoles pasado donde se aprobó la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos.

Desde el jueves había presentado síntomas para después ser hospitalizado. El legislador se desempeñó como profesor normalista de educación primaria, además de ser secretario general del Comité de la Sección 31 del SNTE. Fue también candidato a la gubernatura de Tlaxcala y Secretario de Educación Pública en 1997.

Algunos grupos contrarios a la 4T aprovechan este momento para resaltar que la idea era de botepronto aprobar la desaparición de los fideicomisos y no se cuidó a los legisladores como debería ser.

Derivado de lo anterior, VERÓNICA DELGADILLO, dio positivo a COVID-19, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado; la senadora es la cuarta integrante del pleno del senador que estuvo en la maratónica sesión del martes y miércoles que reporta tener la enfermedad.

El grupo parlamentario del PAN, que dirige MAURICIO KURI, solicitaron a los representantes del señalado suspender todas las actividades presenciales hasta tener los resultados de las pruebas que se aplicarán este lunes, a fin de garantizar en el pleno del Senado una ambiente libre de covid-19.

Si esto sucede en el senado que podemos esperar del resto de la sociedad, pues eso, muchos contagios; si ellos no acataron las medidas y de ello se generó una defunción, pues la verdad no sabemos que más se puede hacer para acabar con esta pandemia.

El gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, dijo que se suma a los esfuerzos de la federación para apoyar a los estados que menos tienen, porque hay muchas necesidades, sin embargo, para generar riqueza, desarrollo y empleo deben ser más competitivos.

Durante la gira del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, por Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobernador tamaulipeco dijo que en el tema del Presupuesto de Egresos hay polémica y debate, porque se ha insistido en que debe haber equidad en la distribución de los recursos.

Tamaulipas es el segundo estado que más recursos aporta a la federación, sólo por debajo de la Ciudad de México, 275,000 millones de pesos es lo que aporta Tamaulipas al gobierno de la República, en este caso a la caja, a donde suena, a (la Secretaría) de Hacienda.

“Y yo lo que he pedido, señor presidente, y lo digo con mucho respeto, en este caso a los diputados, es que no me agarren a mí de pretexto, (diciendo) es el dinero, lo quiere el gobernador para temas político-electorales, es que van a desviar los recursos”, señaló.

Refirió que lo que busca es que el recurso regrese a Tamaulipas vía gobierno federal, para modernizar los cruces fronterizos, aduanas y puertos, para apoyar a los agricultores y ganaderos, y para las carreteras.

Así como la carretera costera, que es uno de los compromisos que se hicieron previamente y se requiere en el sur del estado, y para apoyar a la Comisión Nacional del Agua con proyectos hidrológicos que se requieren para Tamaulipas.

Este lunes el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, visito Matamoros para llevar a cabo una agenda que contemplo en primera instancia la supervisión del Hospital General de Matamoros, “Alfredo Pumarejo”.

En este hospital se invierten 582 millones de pesos y se espera que para el próximo año 2021 se lleve a cabo la inauguración con la puesta en marcha de la primera parte y en una segunda etapa el resto y total de la obra.

Esta obra registra un avance de más del 76 por ciento y una vez concluido tendrá 120 camas censables para hospitalización, 90 camas no censables, 28 consultorios, 8 unidades para cuidados intensivos, 4 unidades de atención intermedia, una sala de electrodiagnóstico, 5 quirófanos, una sala de tococirugía, y 2 salas de expulsión.

También una sala para atención de resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada, ultrasonidos y mastografía, 10 unidades de cuidados intensivos neonatales, una unidad terapia intensiva pediátrica y un área de endoscopia.

El gobernador de Michoacán, SILVANO AUREOLES CONEJO, llamó a todos los sectores de la población a cerrar filas contra el “centralismo, el autoritarismo y la tiranía” que hay detrás de los recortes presupuestales y la desaparición de 109 fideicomisos.

AUREOLES CONEJO llamó a los legisladores federales para que den marcha atrás a sus intenciones de asfixiar presupuestal y socialmente a los estados y municipios, en el presupuesto 2021 y dijo que es momento de olvidarse de filias y fobias, así como de cualquier interés particular o de grupo.

