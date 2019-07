EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Fraude en Morena

Solo un cerebro de profunda raíz priista, como el de RICARDO MONREAL ÁVILA, pudo elaborar la coartada perfecta para imputar a YEIDCKOL POLEVNSKY, la intención de perpetrar un mega fraude en Morena para manipular el proceso de sucesión partidista en el país -dejando fuera de la jugada a ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN-, y preparando el escenario para perpetuarse en el liderazgo.

… Y así, ejercer una tersa elección interna de candidatos para la renovación de la Cámara federal de diputados, el 2021… con “efecto colateral” para entidades del país que, como Tamaulipas, celebrarán al mismo tiempo la elección de presidentes municipales y diputados locales.

Sin la injerencia de MONREAL, uno de los más influyentes obradoristas que opera temas nacionales desde el liderazgo senatorial.

¡Nomás!

Si usted examina con sentido crítico la mecánica del fraude que DÍAZ DURÁN atribuye a YEDCKOL para perpetrar el fraude nacional en Morena, verá que se trata -¡ni más, ni menos!-, de las viejas tretas que solía articular el PRI en sus años de convulsiones intestinas [porque hubo tiempos de ‘vacas gordas’ en los que no se cuestionaba el ‘dedazo’ presidencial], para liquidar al adversario con sutileza.

Así, ROJAS DÍAZ DURÁN -es decir MONREAL-, hizo una acusación pública contra POLEVNSKY la cual, de ser cierta, sería causal de nulidad de la elección.

Vea usted:

“La Secretaria General en funciones de Presidenta, YEIDCKOL POLEVNSKY y el CEN de Morena están fraguando una simulación democrática en la futura elección de dirigentes nacionales, estatales y municipales en todo el país, ya que están haciendo perdedizo el padrón de militantes, violando la Constitución, las leyes electorales en la materia y los Estatutos de Morena”.

Y sostiene:

“Además, tanto YEIDCKOL POLEVNSKY y BERTHA LUJÁN, están violando la Constitución, en el Artículo 41, al mantener cerrada la afiliación desde diciembre del 2017, porque no han dado de alta en el INE a los cerca de 10 millones de lopezobradoristas que no tienen su credencial de MORENA, para que libremente ejerzan su derecho constitucional y partidista de votar y ser votados en las próximas elecciones internas”.

Acusan:

“Están dejando en la indefensión política y violando sus derechos políticos a millones de lopezobradoristas, que no pueden acreditar que Juntos Hicimos Historia al llevar a la Presidencia de la República a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”.

“YEIDCKOL POLEVNSKY tiene perdido el padrón. Puede haber fraude en la elección de dirigentes”, acusa ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, a quien literalmente YEIDCKOL había expulsado de las filas de Morena.

“En cambio -añade- cada una de ellas [POLEVNSKY y LUJÁN] está organizando su propia estructura y su propio padrón para manipular las Asambleas Distritales y dejar afuera a la mayoría de los lopezobradoristas de corazón y a los morenistas de base, utilizando recursos públicos con fines personales en su promoción rumbo a la dirigencia nacional. Están violando las leyes y los Estatutos al utilizar las estructuras y los recursos humanos, materiales y financieros, para promover sus proyectos personales”.

“Esto nos recuerda a las ‘cargadas’ del más viejo PRI. En el fondo, son igualmente autoritarios y antidemocráticos”, acusa.

Es decir, Morena ya abrió las hostilidades rumbo a la lejanísima Sucesión Presidencial 2024.

… Porque en el fondo eso es lo que se está jugando.

¡Échese ese trompo a la uña!

Vuelvo a Reynosa para compartirle que por instrucciones de la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, personal de Obras Públicas, Servicios Primarios y de la SEDESOL, intensifican labores de atención a las colonias Paseo de Las Flores y Ernesto Zedillo, entre otras, en las que se busca eliminar acumulación de agua y cacharros para evitar riesgos a la salud.

El trabajo de limpieza, descacharrización, reparto de agua potable y reparación de lámparas de alumbrado público, se realiza en las colonias Arcoiris, Fundadores, Nuevo Milenio, Módulo 2000, Azteca, Lomas del Villar, Ernesto Zedillo y en el ejido Corrales, y en otras, en las que los ciudadanos han solicitado ayuda de las autoridades municipales.

Con las dependencias del Ayuntamiento involucradas en las labores de auxilio, también colabora la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, con horarios extendidos para que las familias vuelvan a la normalidad en las colonias que fueron afectadas por la tormenta.

La agilización de este trabajo se ve favorecida por el uso de maquinaria pesada, como grúa, camiones de volteo y de canastilla, camiones cisterna, excavadoras, retroexcavadoras y con camionetas, trailas, y bombas de agua en las colonias donde aún existe agua acumulada.

De otro lado, deje decirle que el Ayuntamiento que preside en Río Bravo el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, realiza un intenso trabajo de bacheo en la ciudad, mejorando las condiciones de vialidad en las principales arterias.

El Presidente ULIVARRI LÓPEZ, instruyó a los titulares de Obras Públicas y Servicios Primarios, para focalizar su atención en los desperfectos de la carpeta asfáltica de las principales avenidas de la ciudad, con el propósito de que el tránsito sea fluido y no provoque desperfectos mecánicos a los vehículos.

El Jefe de la Comuna destacó que se está trabajando de manera provisional con material de concreto para cubrir los baches, en tanto avanza el programa de recarpeteo necesario en la mayoría de las calles, debido al deficiente trabajo realizado por pasadas administraciones al momento de pavimentar.

Vuelvo a la ‘polaca’ para mencionar que pese a la disciplina interna que caracteriza al Partido Acción Nacional, la sorpresiva aparición en redes de un logo con las letras GP 2022 despertó suspicacias, pues GERARDO PEÑA -se presume que esas iniciales pretenden identificar al inminente presidente del GPPAN en la siguiente legislatura-, es uno de los políticos más disciplinados de Acción Nacional, y nunca, nunca, nunca, pero nunca movería un dedo si no hay el VoBo del Tercer Piso, de modo que este espacio descarta que se trate de una autopromoción política. ¿Acaso sus simpatizantes?… quizá, también, sus malquerientes que lo ven con posicionamiento, agallas, simpatía, grupo y poder de convocatoria rumbo a la Sucesión Gubernamental 2022.

A’i se lo dejo de tarea.

A propósito de ‘grilla’, durante su estancia en Miguel Alemán, el Director de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, el muy movido reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, sostuvo una breve reunión privada en la que se contempló reagrupar a la Generación 1978-82, de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, de la Autónoma de Nuevo León, de la que formó parte, con el propósito de celebrar aniversario.

GARZA GONZÁLEZ formó parte de esa Generación cuando el CP ALFONSO ‘Ponchito’ QUIROGA fungía como director, bajo el rectorado de LUIS EUGENIO TODD.

Al mismo tiempo, de Miguel Alemán nos reportan que el alcalde SERVANDO LÓPEZ MORENO “está nadando de muertito” en el ejercicio del poder municipal, en tanto que dan por hecho que el PRI dejará el Ayuntamiento el 2021, porque el PAN lo retomará con el biólogo RAMIRO BARRERA como candidato.

De otro lado, en Matamoros sorprendió mucho que, con un pie literalmente fuera de la dirigencia estatal del PRI, YAHLEEL ABDALA haya encabezado el cambio de GERARDO DE LA CRUZ CARRILLO, por ROLANDO RODRÍGUEZ SALDÍVAR en la presidencia del Comité municipal de la tres veces heroica.

Y, de otro lado, se afirma con seguridad que el ex presidente priista VÍCTOR GARCÍA FUENTES, quien renunció al PRI para integrarse a Morena, estaría por regresar al tricolor ¡si ENRIQUE CÁRDENAS EL AVELLANO fuera el sucesor de YAHLEEL!… esa información se la pasamos al costo, como parte del sacudimiento estructural que se está dando el PRI tamaulipeco, con la posibilidad de que el ex alcalde victorense, 2 veces diputado federal y ex secretario de Desarrollo Rural, llegara al liderazgo estatal priista.

En Matamoros, por cierto el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ reveló que en su visita al relleno sanitario constató importantes avances en los trabajos que se realizan para su rescate, lo que tiene como finalidad garantizar a los matamorenses que los desechos que se generan en la ciudad tendrán una disposición final adecuada, lo que a su vez, permitirá tramitar su certificación para conseguir recursos a fondo perdido.

El Presidente Municipal dijo que al momento el gobierno municipal ha invertido 7 millones de pesos en los trabajos para su rescate, ya que estaba convertido en un basurero a cielo abierto con montañas de basura que superaban las 600 mil toneladas.

En ese sentido explicó que con esa gran cantidad de basura, Matamoros estaba recibiendo todos los embates de insalubridad, a causa de que los vientos son fuertes y las corrientes de aire del sur estaban afectando la salud de las familias, sobre todo cuando se incendiaba.

Por ese motivo destacó que desde el primer día de su gobierno se realizan trabajos en el lugar, para lo cual se habilitó una celda para el deposito adecuado de esa impresionante montaña de basura, “la cantidad que nos queda por depositar es mínima; en los próximos meses habremos de terminar los trabajos y entonces podremos decir que estamos cumpliendo con la normatividad que marca la SEMARNAT”.

De Nuevo Laredo reportan que la Secretaría de Bienestar Social, de la que es titular ANA IRENE LOZANO, da seguimiento a peticiones que se generaron en las colonias Primavera y Granjas Económicas mediante el programa ‘Miércoles Ciudadano’.

Dentro de sus tareas, la secretaria también acudió a la colonia Granjas Económicas, pues un grupo de habitantes de este sector asistieron al ‘Miércoles Ciudadano’ para pedir a ENRIQUE RIVAS un parque.

La funcionaria mencionó que vecinos de la Primavera reportaron falta de drenaje, por lo que acudió al sector con personal de la Comisión de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), para brindar las atenciones.

“Acudimos personal de Bienestar Social, junto con RODOLFO GONZÁLEZ, gerente del organismo, para hablar con los colonos porque es un poco complicado. Vamos a ver qué tipo de proyecto podemos implementar, veremos si lo puede hacer COMAPA, Municipio o programa Ramo 33 que manejamos en la secretaría”, indicó.

En este sector se verificó también, la instalación de un medidor que se había liquidado, y comentaron al presidente municipal ENRIQUE RIVAS que no se los habían puesto, por lo que personal de COMAPA dio la atención al día siguiente de que se generó el reporte.

“Los vecinos estaban satisfechos porque tenían rato solicitando la atención y no se les había dado, la diferencia fue que pudieron hablar directamente con el alcalde y él les dijo que si no se le daba seguimiento acudieran cada miércoles a su oficina hasta obtener una solución”, refirió ANA IRENE.

A propósito de Nuevo Laredo, unos 300 elementos de la Guardia Nacional están ya en este puerto fronterizo, compartió la Agencia Noticiosa Laredo Press, del compañero periodista PRIMITIVO LÓPEZ HERRERA.

Por el momento sólo realizan actividades de acercamiento o proximidad con la ciudadanía.

Se les ve en plazas y parques públicos.

Se desconoce la fecha en que empezarán a realizar el patrullaje citadino.

Entre los elementos de la Guardia Nacional figuran mujeres, ataviadas con el nuevo uniforme.

El pasado domingo inició el despliegue en Tamaulipas de 2 mil elementos.

Los primeros llegaron a Reynosa, posteriormente a Matamoros, siguió Nuevo Laredo, Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Río Bravo, Tampico y Soto la Marina.

Según el delegado estatal del gobierno federal, José Ramón Gómez Leal se espera que para los próximos meses se pueda desplegar a 4 mil elementos más de la Guardia Nacional en todo el estado de Tamaulipas.

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER y su esposa AIDA FERES de NADER, Presidenta del Sistema DIF, acompañaron este jueves al Jefe de la Oficina del Gobernador y representante del mismo, VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ en la ceremonia de bienvenida del nuevo Obispo de la Diócesis de Tampico, Monseñor JOSÉ ARMANDO ÁLVAREZ CANO, efectuada en el aeropuerto internacional “Francisco Javier Mina”.

En su mensaje de bienvenida, CHUCHO NADER subrayó que en Tampico se trabaja para posicionar a la ciudad en un lugar donde prevalezca la paz, la seguridad y la confianza, dentro de un marco de progreso y bienestar para todos.

“Celebramos la llegada de un guía espiritual, que sin duda comparte con nosotros el deseo de construir una sociedad más unida y más humana; tenga la seguridad de que compartiremos ideales y sumaremos voluntades para cumplir objetivos, siempre encaminados al sentido humano y social”, expresó.

Por su parte el VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ, en representación del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, subrayó que en el gobierno estatal se ha establecido como política pública el trabajar en los valores, unión familiar e institución del tejido social; donde dijo, es importante la participación de la sociedad y las instituciones religiosas.

Cambio de orientación temática para compartirle que el gobierno del Estado desplegó el apoyo interinstitucional del Plan de Intervención Unidos por Tamaulipas a los habitantes del municipio de González, luego de las lluvias registradas la madrugada del miércoles que afectaron a diferentes sectores.

La madrugada del miércoles se registraron precipitaciones intensas que ocasionaron acumulaciones de agua de hasta 6 pulgadas que afectaron a cerca de mil 500 personas en cuatro sectores principalmente.

Tras las tareas de desagüe realizadas por personal de la Comisión Estatal de Agua Potable y de la Comisión Municipal de Agua Potable, se reforzaron las acciones de limpieza y atención a la ciudadanía.

Ciento veinte elementos de la Secretaría de Salud, entre médicos, enfermeras, personal de vacunación, vectores, control de riesgos sanitarios, epidemiología, promotores e integrantes de los comités de salud realizaron brigadas en los sectores afectados.

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia proporcionó 300 despensas, 300 kits de limpieza, 100 paquetes de aseo personal, 100 latas de Ensure y 100 colchonetas.

En otro tema, deje decirle que Tamaulipas presentó en la Ciudad de México ante representantes de medios y prensa especializada, la amplia gama de actividades, festividades y eventos que disfrutarán los visitantes que elijan los destinos tamaulipecos, durante la temporada vacacional de verano.

Gracias a las acciones de seguridad y a la vigilancia permanente en las carreteras y en los destinos tamaulipecos, se estima un crecimiento en afluencia turística de un 6 por ciento en comparación al mismo periodo del 2018, manteniendo así la tendencia positiva que se ha visto reflejada en los recientes periodos vacacionales.

FERNANDO OLIVERA ROCHA, secretario de Turismo de Tamaulipas, confirmó el crecimiento constante que presenta el sector en el estado, así como el cambio de percepción en la confianza, lo cual permitirá según estimaciones, generar una derrama económica durante la temporada del orden de los 2 mil 200 millones de pesos.

Acompañado por el subsecretario de Promoción y Desarrollo Turístico, EDGAR E. SOLÍS ISLAS, los representantes del turismo tamaulipeco detallaron las actividades que disfrutarán los turistas y visitantes que acudan al estado durante las próximas semanas que comprenden el periodo vacacional de verano.

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió los trabajos de la Asamblea Universitaria que en su carácter Ordinaria y Extraordinaria, se desarrolló en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa-Aztlán (UAMRA).

En esta misma sede universitaria, el Rector encabezó la Reunión Mensual del Colegio de Directores de las Facultades, Unidades Académicas y Escuelas de la máxima casa de estudios del estado.

En la primera sesión, los miembros de la Asamblea Universitaria aprobaron entre otras propuestas, la solicitud de Incorporación de Escuelas Preparatorias; y la convocatoria para elegir a dos nuevos miembros que se integrarán al Consejo Ciudadano de Radio UAT; además del inicio del proceso de actualización curricular de 82 programas de licenciaturas y de técnico superior universitario.

En el proceso de reestructuración de programas educativos, se aprobó también la liquidación de dos licenciaturas, 17 maestrías, dos doctorados y nueve especialidades, en razón a que ya no tienen demanda y se han dejado de impartir en forma definitiva en la Universidad.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.