EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Freno al tráfico de armas, exige CdeV

El Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, solicitó este lunes mayor coordinación entre autoridades locales y federales para combatir el tráfico de armas en el país.

El mandatario participó en la Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) con el titular de la Fiscalía General de la República, ALEJANDRO GERTZ MANERO.

Durante el encuentro, en el que participaron 29 mandatarios, se abordaron distintas perspectivas en materia de seguridad pública; el Gobernador de Tamaulipas reiteró que para lograr un combate más efectivo en contra de la delincuencia, es necesario atacar el tráfico de armas.

“No se puede entender la violencia, la operación de los grupos criminales, sin las armas que ellos utilizan y muy especialmente aquellas que son introducidas obviamente ilegalmente no solamente por tierra sino también por aire”, puntualizó GARCÍA CABEZA DE VACA.

Agregó que “hemos señalado al Fiscal General de la República que se tiene que poner más énfasis trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal, especialmente el tema de aduanas, por que estas armas no pasan el río Bravo, pasan por las aduanas de nuestro país, pasan por los aeropuertos internacionales”.

Entre los acuerdos tomados durante la reunión, destacan: fortalecer la colaboración y coordinación para los mecanismos de evaluación sobre homicidios, así como un protocolo homologado de actuación con la Guardia Nacional y la creación de la ley de justicia cívica.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la CONAGO, a la que pertenece GARCÍA CABEZA DE VACA, sostuvieron una reunión de trabajo con los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO; el Secretario de la Defensa Nacional, General LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ; y el Secretario de Marina, Almirante JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN.

Ahí se abordaron los temas sobre el despliegue de la Guardia Nacional, el Modelo Nacional de Policía, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y la introducción ilegal de automóviles extranjeros

En otro tema, deje decirle que más de 10 mil niños y jóvenes recibieron vales o mochilas con útiles escolares en la Feria de Regreso a Clases 2019, del viernes 9 al domingo 11 de agosto, por parte del Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

“Los padres de familia tienen gastos en esta temporada, no sólo los útiles escolares, los uniformes, todo lo que se necesita para entrar a la escuela, sobre todo al tener varios hijos”, dijo la Alcaldesa, quien dio instrucciones para entregar un vale por cada estudiante, del total de 1 Millón de Pesos disponible durante los tres días de la Feria.

Los vales fueron entregados a las familias, sin límite por el número de hijos estudiantes, para ser utilizados en la compra de cuadernos, libros, diversos artículos de material didáctico, además de calzado y uniformes, logrando amortiguar el gasto escolar de miles de reynosenses.

La Feria de Regreso a Clases 2019 fue organizada por el Gobierno Municipal de Reynosa, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, local, que preside ADVENTO SOSA GARZA y con la Procuraduría Federal del Consumidor a cargo del Lic. ALBERTO MARTÍNEZ CAVAZOS, como apoyo a la economía de las familias que más lo necesitan.

“Reynosa es el único Municipio donde se da un apoyo en este evento y ha sido tan exitoso desde el primer año con la llegada de la Doctora MAKI ORTIZ, que año con año ha aumentado la captación y número de visitantes”, aseguró ROBERTO CRUZ HERNÁNDEZ, de la CANACO.

De otro lado, deje decirle que el relleno sanitario regional que recibe los desechos que generan las ciudades de Matamoros y Valle Hermoso, tendría una capacidad útil de hasta 50 años, reveló MAGDALENO RODRÍGUEZ ANGUIANO, quien dijo que las acciones emprendidas por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ han venido a sanear totalmente el confinamiento que fue abandonado por más de cuatro años.

El coordinador general del relleno sanitario que se ubica en el kilómetro 21.6 carretera a Ciudad Victoria dijo que gracias a las acciones emprendidas por el Presiente Municipal, en esta administración está garantizada la disposición adecuada de desechos que generan Matamoros y el municipio de Valle Hermoso, de acuerdo a las normas de la Semarnat.

Explicó que resultado de la inversión que el Alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ hizo en el relleno sanitario se protege la salud de las familias y el ecosistema que hay en ese sector de la ciudad, creado en una superficie de 113.2 hectáreas.

Algo que destacar, es que la agricultura no está haciendo afectada, es decir los agricultores no son afectados en sus cosechas porque todo se está haciendo dentro de lo establecido en las normas del relleno sanitario, así como también se cuida el ecosistema, explicó.

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER continúa modernizando la red vial en el municipio y este lunes inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles Heliotropo y Lilas entre Carnaval y Hortencia, de la colonia Jardines de Champayán, donde se orientó una inversión superior a 1.3 MDP de los programas FAIS y Fortamun.

El jefe de la comuna, acompañado de los Diputados locales electos, ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN; así como de los miembros del Cabildo, expresó que el bienestar de las familias tampiqueñas y la transformación del municipio en una ciudad de mayor competencia y dinamismo es el objetivo de su administración, por lo que se continuará trabajando en el mejoramiento de las vialidades y en la modernización de todos los sectores de Tampico.

Al efectuar un recorrido por ambas obras de pavimentación, CHUCHO NADER dio a conocer que hace apenas unos días, estuvo en este sector llevando a cabo la inauguración de la pavimentación en la calle Limonaria, lo que refleja el compromiso de su administración por brindar una mejor calidad de vida a toda la población.

“La transformación de Tampico no tiene retorno, vamos a seguir construyendo una ciudad que brinde mejor calidad de vida, que ofrezca mayor conectividad y competencia”, expresó el edil.

[-Entreparéntesis: En Tampico, por cierto, con la cita al ex tesorero municipal EDGAR ÁNIMAS DEL ÁNGEL, arranca el enjuiciamiento de los cómplices de la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, quienes, unos por omisión y otros por comisión, están implicados en el affaire, particularmente sus más cercanos ex colaboradores, que de una u otra forma le cuidaban la espalda a la anciana ex alcaldesa. Todos tienen parte de la culpa… y sobre ellos va el largo brazo de la ley-].

De otro lado, en Nuevo Laredo el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR afirmó en conferencia de prensa que en cuatro semanas han ingresado a territorio mexicano, por los puentes internacionales de Nuevo Laredo, un promedio de tres mil migrantes “retornados” o solicitantes de Asilo humanitario en los Estados Unidos, quienes ahora esperarán la fecha signada para que acudan a una Corte de Migración en donde un Juez les dirá si se fue autorizado o denegado.

“En cuatro semanas se han repatriado por Nuevo Laredo un total de tres mil migrantes, en estas cuatro semanas, de estos tres mil migrantes en su gran mayoría se han internado hacia, hacia México, no, a la República mexicana”, dijo.

Informó que personal del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, es el encargado de la recepción y traslado al interior del país de los solicitantes del programa “Protocolos de Protección a Migrantes”.

“El Instituto Nacional de Migración dispone de algunos vehículos para trasladarlos, en su mayoría, hay quienes disponen de quererse quedar en alguno de los albergues de la ciudad y también nosotros pues, obviamente, con los controles que estamos llevando a cabo, nada más para poder tener un orden, un control en ese sentido”, reseñó CUELLAR.

Por cierto, con el fin de establecer bases para el relanzamiento de las políticas públicas que requiere Tamaulipas, con visión hacia el año 2030, este domingo inició el Taller de Planeación para cada uno de los tres ejes del Gobierno del Estado: Seguridad Ciudadana, Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable.

Durante la sesión de este lunes, presidida por el Jefe de la Oficina del Gobernador, VÍCTOR MANUEL SÁENZ MARTÍNEZ, se analiza la problemática del sector en el estado y se establecen acciones probables a desarrollar en los siguientes años, para mejorar las condiciones de seguridad, procuración e impartición de justicia en Tamaulipas.

Lo que se trata es de saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué debemos hacer en los próximos años, con el fin de identificar los principales problemas que inhiben la seguridad en el estado y fortalecer las estrategias y acciones gubernamentales en la materia, señaló el Doctor CARLOS FLORES ALCOCER, quien conduce los talleres.

Los días lunes y martes se lleva a cabo el taller relacionado con Seguridad Ciudadana en el que participan mandos y titulares la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas; de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; de la Secretaría de la Defensa Nacional; Marina Armada de México; Policía Federal; Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia.

De igual manera participan coordinadores de las mesas de Seguridad y Justicia de la Zona Conurbada Sur, Ciudad Mante, Ciudad Victoria y Reynosa, así como TONY PAYÁN de la Universidad Rice de Houston y los miembros del Consejo Asesor en Seguridad del Gobierno del Estado, GUILLERMO VALDÉS y ALEJANDRO HOPE.

PAN, AL ALBA

En otro tema, deje decirle que mientras el PRI se hace bolas con acusaciones pos electorales de robo de votos y sinvergüenzada y media durante su elección nacional, en el PAN, con la participación organizada de militantes y representantes del partido, Acción Nacional celebró nueve asambleas más para elegir presidentes de comités directivos municipales y propuestas para consejeros estatales y nacionales, el pasado domingo 12.

En las referidas asambleas resultaron electos como presidentes de comité municipal de Acción Nacional FRANCISCO ENRÍQUEZ ARELLANO, en Gómez Farías; ENRIQUE LEONARDO ZAVALA RAMÍREZ, en González; TIODORO SÁNCHEZ REYES, en Gustavo Díaz Ordaz, y ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ en El Mante.

También PETRA PEÑA RODRÍGUEZ, en Padilla; JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ, en Soto la Marina; ERICK DE JESÚS COMPEÁN CANIZAL, en Tula; JUAN ALEJANDRO RIVERA TORRES, en Ciudad Victoria, y MARCO ANTONIO WONG GUERRERO, en Xicoténcatl.

Tales asambleas se sumaron a las verificadas el pasado domingo 4 para integrar los comités directivos municipales y propuestas de consejeros estatales y nacionales en Hidalgo Mainero, San Carlo, Güémez, Jaumave, Miquihuana, Antiguo Morelos, Llera, Ocampo y Aldama.

De esta forma, se cumplieron en tiempo y forma las convocatorias publicadas por el PAN Tamaulipas para organizar asambleas municipales los días 4 y 11 de agosto, en las cuales la militancia elige a sus cuadros directivos y a sus propuestas para consejeros.

El próximo domingo 18, se organizarán las asambleas en Ciudad Madero, Matamoros, Méndez, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico y Valle Hermoso.

IVONNE, “ME ROBARON”

En el PRI, por cierto, la ex gobernadora de Yucatán y ex candidata a la presidencia nacional del PRI, IVONNE ORTEGA PACHECO, introdujo un elemento de humor y sarcasmo al mismo tiempo, al acusar a su adversario, el gobernador de Campeche con licencia ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, de haberle “robado” la elección, lo cual muestra lo que aquí le advertimos en su oportunidad, en el sentido de que los priistas se estaban leyendo la buenaventura.

Pero bueno, IVONNE ya dijo que no se va del PRI y que dará la guerra desde adentro, pero la realidad de los números le dejan poco margen de maniobra, pues de acuerdo con los resultados de Consultora Mitofsky, las encuestas de salida dieron el 80.9 % a MORENO, mientras IVONNE ORTEGA solo habría conseguido el 17 % de los votos

RUBÉN ESCAJEDA, presidente de la Comisión Nacional de Proceso Internos del PRI, dijo que no se recibió ninguna impugnación por posibles irregularidades en la votación y extendió su invitación a IVONNE ORTEGA y LORENA PIÑÓN para unirse a su proyecto para hacer que el PRI vuelva a ganar las elecciones presidencial en 2024.Y bueno, aquí en Tamaulipas, como se lo anticipamos, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO toma el timón del PRI y de aquí para adelante el objetivo es la gubernatura.

ENRIQUE tendrá el buen tino de designar como Coordinador político de la zona sur al muy capaz y experimentado ex presidente del Comité municipal del PRI, Don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, quien a partir de ya se declara como un fiel colaborador de los proyectos de CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Y si no se aploma, Don ROBERTO estará viendo -¡por fin!-, hecho realidad su sueño de alcanzar la candidatura del PRI a la alcaldía del puerto jaibo, donde el alcalde JESÚS ‘Chucho’ NADER está haciendo una excelente función y tiene ganada a pulso una segunda oportunidad en su partido, el PAN, para ir por la reelección el 2021.

Por cierto, en base a resultados preliminares dados a conocer por la Comisión Nacional de Procesos Electorales, en Tamaulipas votaron en total 31 mil 481 priistas.

Los municipios en donde se demostró el interés de los priistas en la elección de su nuevo dirigente fueron, en votos totales:

1.- Nuevo Laredo, 5 mil 108.

2.- Altamira, 2 mil 455.

3.- Ciudad Madero, 2 mil 117.

4.- González, 1 mil 566.

5.- Matamoro0s, 1 mil 556.

6.- Reynosa, 1 mil 451.

Donde hubo menos votos:

San Carlos y Villagrán, con 4 votos.

Hidalgo, Mainero y San Nicolás, con 3 votos cada uno.

Tras la elección, la presidenta del CDE del PRI, YAHLEEL ABDALA CARMONA, afirmó:

“Somos un partido que a nivel nacional abrimos la participación libre a la militancia. En esta reconstrucción dentro de este proceso interno para elegir a la dirigencia nacional, se abre un precedente a la democratización y transparencia y nos conduce a tener un partido abierto a la militancia”, señaló.

Aquí un paréntesis para compartirle que la mañana de este lunes, fue ingresado un código malicioso al servidor de los sitios de internet del Gobierno de Tamaulipas, provocando que por espacio de aproximadamente 30 minutos los servicios en línea no estuvieran disponibles.

Personal del área de sistemas del Gobierno de Tamaulipas logró restablecer el servicio y actualmente se encuentra funcionando normalmente.

De manera adicional se lleva a cabo el mantenimiento de los servidores como protocolo de seguridad y como medida de protección tras una eventualidad de esta naturaleza.

El Gobierno de Tamaulipas emprenderá las acciones legales correspondientes para investigar este hecho.

Por último, científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) proyectan un estudio en colaboración con el Departament of Integrative Biology, Oklahoma State University de Estados Unidos, para medir el impacto de las especies de peces introducidas en caudales de agua dulce de la entidad.

La investigadora del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, Dra. LORENA GARRIDO OLVERA, comentó que el trabajo constituye una propuesta para financiamiento, y busca especialmente, contar con más información científica de la especie exótica invasora conocida como pez diablo.

“La idea es determinar si solo una especie de este grupo ha invadido la Cuenca del Guayalejo-Tamesí, o bien si son más, y cuál es su impacto ecológico”, indicó.

Por su parte, la Dra. ELISA CABRERA GUZMÁN, del Departament of Integrative Biology, Oklahoma State University, expuso en entrevista la propuesta que se trabaja con el Instituto de Ecología de la UAT.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.