            < ¡Funcionó! banca se alía con AMLO        

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Tal parece que el hijo del exgobernador Manuel Cavazos Lerma se está haciendo del rogar para ocupar un puesto en el Comité Directivo Estatal del PRI. Se trata de Miguel Cavazos Guerrero quien fue propuesto por Claudia Ruiz Massieu en octubre cuando vino a Cd. Victoria a dar posesión a Yahleel Abdalá Carmona como presidenta del partido en Tamaulipas.

Hasta el momento no se ha presentado en el CDE, no se sabe, si es porque está muy atareado con la entrega-recepción de la Delegación de Prospera, con suerte ¡lo ratifican!, o porque está esperando que su papi haga las gestiones pertinentes para que le den una secretaría importante y no cualquier cosa.

Las secretarías que están pendientes de ser renovadas, son la de Organización, la de Finanzas, y la de Atención a los Municipios en Oposición, que por cierto son 37 en esas circunstancias, ya que el PRI sólo es gobierno en 6 de los 43 municipios.

Agregue Usted que hay cuando menos tres secretarías, que debido a la crisis financiera operarán como direcciones, es el caso de Cultura, Atención a Adultos Mayores y Vinculación con la Sociedad, mismas que estarán bajo la coordinación de la Secretaría de Gestión Social que comandará Alejandra Cárdenas Castillejos.

Como Usted verá, la única apetecible para Miguelito Cavazos debe ser la Secretaría de Organización, pieza clave junto con las de Operación Política y Elecciones para sacar adelante el toro de la barranca.

Por lo pronto este martes arrancó la gira de Yahleel Abdalá Carmona, Presidenta del PRI en Tamaulipas por los municipios y comenzó precisamente en EL Mante. El propósito que llevaba en agenda es dialogar con la militancia priista con miras de renovar la dirigencia municipal en esos puntos y esto incluye la renovación de los sectores municipales de jóvenes y mujeres, entre otros.

Se dice que esta vez, se escucharán las inquietudes y propuestas de la militancia. De ser así, este será el primer signo de democratización del partido. Está por verse, son muchas las veces que se ha ofrecido este cambio y no lo hemos visto aterrizar. Sólo que esta vez, resulta fundamental para fortalecer la institución política.

2.- El miércoles y jueves de esta semana Tampico se convertirá en sede de la Reunión Nacional de Mesas de Seguridad, evento que espera concentrar a una treintena de mesas de diferentes puntos del país en una sesión de trabajo en la que estarán representados el Gobierno Federal entrante y saliente, autoridades civiles y militares, incluyendo al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca quien ha visto con sumo interés este ejercicio de colaboración, además de ser un convencido de la importancia de la voz ciudadana.

Hay invitación personal para el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, será interesante ver a quien envía en su representación, si a una figura política o a alguien relacionado con el tema de seguridad, sin perder de vista que se trata de movimientos ciudadanos de 34 municipios del país.

El objetivo del evento es analizar las políticas de seguridad pública del país, lo que ha dado resultado y lo que no, sobre todo intercambiar experiencias entre las ciudades donde se ha implementado este procedimiento.

En Tamaulipas de las seis mesas de seguridad que operan, la más exitosa es Tampico, de ahí lo significativo de haber elegido este punto de la geografía tamaulipeca donde tendrá presencia representantes de la sociedad civil que vienen participando de manera responsable en esta clase de reuniones y cuyas experiencias son testimoniales de gran valor para el fortalecimiento de este modelo.

Los ciudadanos no son expertos en tareas policiales, pero han actuado con sentido de responsabilidad, organizándose y colaborando con las instituciones públicas al denunciar oportunamente, por lo que hoy se convierten en el mejor ejemplo de actuación para defenderse de la inseguridad.

También hay que decir, que en otros municipios no existe la respuesta ciudadana suficiente para abatir los indicadores delictivos, uno de esos casos es Victoria donde la visión de los habitantes, principalmente del sector empresarial es que las instituciones por si solas deben de resolver el problema.

En la Reunión Nacional de Mesas de Seguridad se espera una asistencia de alrededor de 300 personas, la mitad de ellas provenientes de las 34 mesas de seguridad que operan en el país, el evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Puerto Jaibo.

3.- En los últimos meses fue un secreto a voces que el gobierno de López Obrador no canalizaría los recursos de los programas sociales por la banca comercial, que pensaba utilizar la Financiera Rural (cuya estructura sería ampliada y convertida en Banco de Bienestar del Pueblo) y al Banco Azteca para hacer llegar los apoyos a través de un sistema de tarjetas, porque entre otras cosas los llamados <superdelegados> no van a manejar dinero, sino plásticos.

En esas circunstancias y luego de que los banqueros escucharon del Presidente Electo su propuesta para que entre otras cosas otorgaran préstamos a la palabra (eso fue en septiembre), lo cual no aceptaron y tras la sacudida del “monrealazo” que provocó la caída de las acciones del sector financiero, sumado a la advertencia de que en febrero el Senado le dará para adelante a la “poda” de comisiones, la Asociación de Bancos de México (ABM) acaba de dar a conocer a través de su representante Marcos Martínez Gavica, que serán aliados del gobierno de López Obrador, pondrán su tecnología e infraestructura a su disposición para facilitar la entrega a los ciudadanos de los recursos que les aporten los programas sociales.

Usted comprenderá que esos miles de millones de pesos canalizados sin tocar la banca comercial sería el tiro de gracia para varias de estas instituciones, de eso viven los bancos de tener en sus bodegas recursos financieros, la inmensa mayoría provenientes del Gobierno Federal, de tal manera que la reacción no hizo esperar.

Por otra parte es cierto que a la administración de AMLO le saldrá muy caro crear infraestructura, que de todos modos tendrá que hacerlo en el medio rural, pero contando con los servicios de la banca comercial en las zonas urbanas, que no cobrará por estas operaciones, y así lo plantearán en un convenio de seis años que presentarán al Presidente Electo, ahorrará mucho dinero a la Federación.

El plan estratégico de la ABM, contemplan los compromisos de la banca, en otorgamiento de créditos, en atención de los sectores que más le interesan a un gobierno y a una sociedad, como son el campo y las pymes.

Ahora falta ver, en correspondencia cuantos pasos atrás dará la iniciativa del Senado presentada por Ricardo Monreal, para llegar a un acuerdo equilibrado que convenga principalmente al país. Y en esas están.

FALLECE ALEJANDRO SÁENZ ZORRILLA.- Un paréntesis para manifestar nuestra más sentida condolencia a familiares de quien fuera nuestro amigo. El siempre caballeroso y gentil licenciado Alejandro Sáenz, quien en algún tramo de su carrera dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se desempeñó en el área de Comunicación Social de esa institución, además de ser catedrático de la Facultad de Derecho en el Campus Victoria, de la que se jubiló.

Este 20 de noviembre se nos adelantó en la carrera hacia el infinito, el suceso acaeció en McAllen, sus cenizas arribarán este miércoles a su querida Cd. Victoria donde supo cultivar muchos amigos. Formulamos votos por su descanso eterno.