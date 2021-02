AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Una mujer con mucha iniciativa

Gaby Verlage; con paso firme y seguro

Alcalde Mateo sigue dando resultados

Distribuyen más apoyos en Xicoténcatl

Ciertamente, la contadora ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN es de esas mujeres que la política y el servir a la gente lo toman como cosa seria.

Es de esas damas de la política del Partido Acción Nacional que siguen trabajando fuerte y dando excelentes resultados donde las pongan. En 2017 se convirtió en la primera mujer que administra una dependencia como lo es la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el vecino municipio de González, donde realizó un excelente trabajo.

En ese organismo operador del agua, cabe señalar, la mayoría de sus trabajadores sindicalizados y de confianza son hombres, una mínima cantidad son mujeres.

Durante su desempeño como titular de la COMAPA- González, no solamente le tocó lidiar con graves problemas de corrupción que desde tiempo atrás se venían arrastrando sino también con trabajadores que cometían abusos con los usuarios, pero además administrar y sacar adelante a una dependencia que prácticamente le habían dejado en quiebra. Los resultados fueron excelentes y de ello, hay constancia en el Consejo de Administración que encabeza el alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY.

Pero la propia CEAT, y altos funcionarios saben de su honestidad, capacidad y entrega en cada una de las comisiones que se le han otorgado.

En la directiva estatal de Acción Nacional, también saben de su trabajo como funcionaria, pero también reconocen su talento político. No por algo la invitación a registrarse como precandidata de dicho partido político a la alcaldía de González, Tamaulipas.

La convocatoria emitida por el Partido Acción Nacional en tiempo y forma, decía muy claramente que la candidatura para la alcaldía de González sería para una mujer, pero como normalmente siempre sucede cuando de ponerle piedritas en el camino al “adversario” se trata, no faltaron los malosos que le quisieron truncar su candidatura.

Derivado de lo anterior, ENRIQUE ZAVALA, quien es dirigente del PAN en González, y quien debió de conocer lo estipulado por la convocatoria (que la candidatura sería para una mujer), se aventó y se registró, pero la propia comisión organizadora rechazó su registro, pues no reunió ese requisito.

Anteriormente, GABY VERLAGE como se le conoce en su natal González, fue víctima del fuego amigo y de una campaña sucia, orquestada desde la cúpula del poder local.

Hubo incluso, personas del mismo PAN en González, que fueron impulsados en algunos medios de comunicación con el firme propósito de rechazar la precandidatura de la ex titular de la COMAPA.

Sufrió una fuerte embestida desde casa, pero nunca se dio por vencida, aunque tampoco nunca presumió ni anticipó que buscaría la candidatura de Acción Nacional para contender por la alcaldía.

Como quien dice, aguantó vara, se mantuvo firme esperando el momento del registro. Sabía que contaba y que sigue contando con una buena mayoría de ciudadanos.

Y es que desde antes de incursionar en el quehacer público y la política, GABY VERLAGE, su función primaria ha sido la de estar cerca de la gente, donde trabaja duro de lunes a domingo para servir a sus ciudadanos.

No le fue fácil llegar hasta donde hoy está. Hubo resistencia. Hubo fuego amigo, pero lo más grave, es que hubo deslealtades muy evidentes. Ante eso debe demostrar a quienes la trastabillaron, se equivocaron al cuestionarla y atacarla.

La gente de su pueblo, su equipo de trabajo, su círculo de amigos de la política en Acción Nacional la conocen como una mujer aventada, entrona, echada para adelante. En la candidatura, pero más aún en el gobierno se requiere de temple, serenidad y capacidad. Con aciertos y buenas acciones le dará brillo a su nueva responsabilidad, a su proyecto. Pero de acuerdo a lo que se sabe y se ha visto, es que no se equivoquen ni se confundan. Es claro y más aún, evidente que aunque lleve un apellido muy conocido, eso no quiere decir que se trate de más de lo mismo. Y puede que usted mi estimado lector, los vea juntos, pero no revueltos porque así es la política. No se trata del apellido, sino de la persona, hay que conocer para entender y confiar.

Ahora, como favorita de la mayoría de la gente, dependerá de ella y de nueva cuenta poner en juego su experiencia, visión y talento a favor de González.

DEL ARCHIVERO…

El alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS sigue dando resultados. del 15 al 19 de febrero, el departamento de alumbrado público, realizó la reparación de un total de 256 luminarias, beneficiando a las colonias Campesina #1 y #2, Los Pinos, Nacional Colectiva 1a y 3a etapa, Nicolás Bravo, Linares, Cerro del Bernal, Arbustos, Miguel Alemán, Colosio, Emiliano Zapata, Aeropuerto, Enrique Cárdenas, Nuñez, Anáhuac #1 y #2, Azucarera, Victoria, Plan de Ayutla, Vamos Tamaulipas, Nuevo Chapul, Quintanilla, Nicolás Moreno, Benito Juárez, Popular, Las Américas, Las Brisas, Carolina Yucatán, Fomento, Zona Centro, y los ejidos División del Norte, Faja de Oro y Poblado Plan de Ayala.

Dice el alcalde que el trabajo que día a día se realiza a favor de los diversos sectores poblacionales del Mante, es con la firme intención de seguir cumpliendo con las prioridades de su gobierno; Ofrecer una mejor ciudad para todas las familias de la urbe cañera, manteniendo el buen ritmo en los trabajos de servicios básicos, con obras y acciones que permiten mejorar en movilidad, seguridad y alumbrado público.

Por otro lado, se vienen ejecutando una serie de obras de pavimentación que no solamente mejorarán la infraestructura vial en el municipio sino también que le darán una mejor imagen, con el agregado de que el gobierno local de VÁZQUEZ ONTIVEROS se encuentra invitando a la sociedad en general a que participen en el Foro de consulta ciudadana para enriquecer el Programa Municipal de Mejora Regulatoria 2021, consulta que se está efectuando desde el pasado del mes en curso y la cual culmina este próximo 28.

En días pasados, el alcalde MATEO VÁZQUEZ acudió en persona al ejido Plan de Ayala de la llamada zona temporalera, donde entregó cuartos dormitorio y puso en marcha la construcción del kiosco en una de las principales áreas verdes de la comunidad rural.

Acompañado de la síndico ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL, la tesorera RUTH ARCELIA TORRES MADRIGAL, , el regidor MANUEL MORALES y del director de obras públicas JESÚS MARTÍNEZ, el mandatario agradeció la confianza depositada en su gobierno e hizo entrega de estos recursos que benefician a las familias que residen en esta zona.

La mañana de este lunes, en las instalaciones del CONALEP de esta ciudad, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico hizo entrega de apoyos del programa de microcréditos, mismo que beneficia a los pequeños empresarios.

Se contó con la presencia del responsable de dicha Secretaría, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, , de la coordinadora de programas sociales en la región LORENA VERÁSTEGUI OSTOS, y en representación del alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, estuvo la síndico ELBA MARIANA TORRES MADRIGAL, acompañada del segundo síndico, LUIS ALFONSO MARTÍNEZ CHABRAND.

Cambiando de municipio, le comentamos que en Xicoténcatl, la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ sigue trabajando intensamente a favor de su pueblo.

En días pasados, acompañada por el Secretario de Bienestar Social en el estado, LIC. RÓMULO GARZA, así como de LORENA VERÁSTEGUI OSTOS, delegada regional de Bienestar Social, hicieron entrega de apoyos alimentarios a familias de las comunidades rurales El Triunfo del Porvenir, Miguel Alemán y Norberto Treviño Zapata.

Tanto la alcaldesa GONZÁLEZ MÁRQUEZ como el titular de la Secretaria de Bienestar Social, destacaron que dicho trabajo de repartición de apoyos alimentarios se realiza bajo la estricta recomendación de la Secretaría de Salud para evitar contagios de la pandemia, pero añadiendo que los apoyos a la gente necesitada no se pueden detener sino por el contrario, se los hacen llegar hasta las puertas de sus respectivos domicilios.

Por cierto, y respecto a la salud, que es y ha sido una de las prioridades del gobierno de la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, hizo entrega kits de salud consistentes en Oxímetro, glucómetro, estetoscopio y baumanómetro a comités de salud de las comunidades, rancho San Manuel, Poblado los kilos, ejidos Vicente Guerrero, Benito Juárez, Félix Cabañas y la colonia José Ascensión Rodríguez, del municipio de Xicoténcatl.

[email protected] [email protected]

Visits: 101 Today: 101 Total: 972134