EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Gallos” del PRI, por encuesta

El PRI seleccionará por encuesta a sus mejores perfiles para postularlos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales en la elección constitucional del 2021, anunció ayer el presidente del Comité Directivo estatal, EDGAR MELHEM SALINAS, al encabezar la sesión extraordinaria del Consejo Político, en cuyo desarrollo anunció que SALVADOR TREVIÑO y PATRICIA ARAUJO tendrán a su cargo la Comisión de Financiamiento.

MELHEM precisó que las encuestas iniciarán en junio, y al referirse a las penurias económicas de su partido, dijo no temerles.

Aseguró también que su partido recuperará ciudad Victoria, y al anunciar la calendarización de las actividades partidistas, precisó que el proceso iniciará con el Consejo Político estatal, en abril; proseguirá en mayo y junio, con los Comités municipales del partido y los Comités de Sección.

Después vendrán las encuestas para la selección de los mejores perfiles.

“¡Vamos todos por el 2021”, arengó un MELHEM echado para adelante.

El dirigente estatal del PRI fue muy claro al establecer que la recaudación de fondos tiene la intención de refaccionar a los Comités municipales para facilitar la operación política de territorio, “pues no se trata de tener un Comité Directivo estatal fuerte, y comités municipales débiles”, puntualizó.

Frente a la vieja y la nueva Clase Política priista, que respondió generosamente a la convocatoria de su flamante presidente estatal, EDGAR MELHEM anticipó que su partido regresará a consultar a la gente, “para preguntarle qué tipo de gobierno quiere; qué tipo de programas de gobierno desea, y para requerirle su opinión sobre los perfiles partidistas, para ver con cuales podemos ganar”.

Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria destacó la presencia del ex diputado federal y ex secretario de Desarrollo Rural, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, quien ocupó el sitio central en el presídium de la sesión, a la que acudieron los más viejos estrategas del partido, sus ex delegados municipales y los jóvenes que, en un momento dado, podrían participar como aspirantes a un cargo de elección popular.

MELHEM SALINAS fue particularmente enfático al establecer que en el Nuevo PRI “caben todos”, e hizo un llamado a la suma de voluntades y fortalezas para “ir por el 2021.

Dijo también que promoverá Foros y reuniones con jóvenes y con mujeres, a efecto de valorar los ‘activos’, aunque afirmó con singular seguridad que el PRI tiene hombres y mujeres muy competitivos.

… Para el 2021, por supuesto.

La sesión extraordinaria del Consejo Político estatal del PRI, celebrada ayer por la tarde en el edificio de la Liga de Comunidades Agrarias, fue clausurada precisamente por el ex presidente de la Confederación Nacional Campesina, HUGO ANDRÉS ARAUJO DELA TORRE, quien vaticinó que el PRI saldrá airoso del compromiso electoral del 2021.

PLACEOS FUTURISTAS

Por cierto, No-Pocos-Priistas aprovecharon la sesión extraordinaria para ‘placear’ sus aspiraciones políticas.

RAMIRO RAMOS, ex presidente del CDE del PRI y ex presidente del Junta de Coordinación Política del Congreso local, quien ya alzó la mano para ser considerado dentro de la todavía lejana contiende interna por la candidatura a gobernador, ocupó un sitio en el presídium.

Al igual que RAMIRO, su esposa, la ex diputada federal y ex alcaldesa de Nuevo Laredo, MÓNICA GARCÍA, también “reverdeció laureles”.

Lo mismo que el ex alcalde de Miguel Alemán y ex delegado del PRI en Nuevo Laredo, LIBALDO GARZA MORENO, potencial candidato del PRI a diputado local por el III distrito.

Pero, en nuestra colaboración del lunes le daremos más detalles.

En otro tema, le comparto que el Gobierno Municipal, que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, abrió la Convocatoria de los Programas de Becas Escolares, Deportivas y Artísticas 2020, que a través de la Dirección de Educación, otorgan apoyo económico por 140 Millones de Pesos para niños y jóvenes estudiantes, deportistas y artistas de esta ciudad.

Todo estudiante que lo solicite y cumpla con los requisitos de la Convocatoria, obtendrá una Beca, que será depositada de manera bimestral en cinco dispersiones a nombre del padre, madre o tutor, y a nombre del beneficiario cuando es mayor de edad y sostiene sus estudios.

– Podrán participar estudiantes de todos los niveles académicos, desde kínder hasta universidad y con talento artístico o deportivo.

– El registro deberá hacerse de manera personal por el candidato/a o beneficiario; en el caso de personas menores de edad, lo hará el padre, la madre o el tutor, debidamente identificado.

– No se aceptarán listados de solicitantes de ningún grupo, asociación o institución alguna.

– El o la solicitante no deberá contar con ningún tipo de Beca, ya sea municipal, estatal o federal.

– No se aceptarán solicitudes de familiares de funcionarios del Gobierno Municipal, Estatal o Federal, ya sea de 1er, 2do o 3er nivel, de sus hijos ni cónyuge.

Procedimiento de registro para Becas artísticas y deportivas:

– Registro en línea a través del link http://www.reynosa.gob.mx/municipal/

Solicitud de Beca 2020 – reynosa.gob.mx

Solicitud de Beca 2020

www.reynosa.gob.mx

(se ingresará la documentación escaneada o en fotografía en formato JPG o PDF en el link de registro y se entregará la misma documentación en copias en la recepción de documentos para verificar la información)

– Se llevará a cabo del 27 al 31 de enero (el portal estará activo para el registro solo en los días mencionados).

En Río Bravo, entre tanto, el Rector de la Universidad Tamaulipeca, OSCAR AGUILERA RODRÍGUEZ, agradeció al Presidente Municipal, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, la preocupación y el esfuerzo en hacer posible la implementación del programa de “Enfermería Escolar” en Río Bravo.

Se trata de un esquema único en el país en el que alumnos de esta casa educativa de la carrera de enfermería, brindan atención a los estudiantes de 25 escuelas desde prescolar, primarias, secundarias y un bachillerato.

Durante una presentación de los avances de este programa, AGUILERA RODRÍGUEZ, reconoció la voluntad del Presidente Municipal, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, quien dijo será un ejemplo a nivel nacional como el primero en implementarlo, e hizo un llamado a las diferentes de pendencias de gobierno para impulsar más programas en beneficio de la salud.

Concatenando temas, en Matamoros, en el marco del “Día Internacional de la Educación”, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, entregó diversos beneficios a la Secundaria Técnica No. 81 “ Luis Caballero” con una inversión aproximada a los 300 mil pesos.

Con la representación del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ visitó la citada institución educativa el titular de la SECUDE, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO, quien hizo entrega oficial de los trabajos de rehabilitación y mobiliario de 10 sanitarios, 10 computadoras, una impresora, dos cámaras de video vigilancia y 79 mesabancos.

Esos recursos provienen del programa “Regreso a Clases en Educación Básica para el ciclo escolar 2019-2020”, que puso en marcha el Presidente Municipal en el mes de septiembre del 2019.

Los regidores: ROMMEL ARAÍN DELGADO CHAVIRA, presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo, así como JESÚS CABALLERO DUARTE, ALBA VIRIDIANA VILLASANA AGUILAR y PERLA GUADALUPE MEDINA RUIZ atestiguaron la entrega de los beneficios.

Los regidores también leyeron libros a niños invitados de la escuela primaria “Francisco Zarco” en el marco del programa “Círculo de Lectura” que fomenta la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Los alumnos de la Secundaria Técnica No. 81 también recibieron la visita del Museo del Agrarismo Mexicano, que presentó su muestra itinerante de fotografía; también participaron en un torneo de fútbol soccer interno.

De Nuevo Laredo reportan que el alcalde de la ciudad, ENRIQUE RIVAS y la cónsul de EU, KATHRYN L. FLACHSBART clausuraron la segunda fase del ‘Seminario de Innovación 2020’, organizado por el Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica con el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, que concluyó este viernes.

En su mensaje, el presidente municipal agradeció a la cónsul las facilidades otorgadas para la realización de este evento, pues da muestra de unión.

“Agradezco a la cónsul que se involucre en este tipo de actividades para abordar temas de innovación, que tienen el propósito de elevar el nivel de competitividad en la región, esto da congruencia de que aquí hacemos las cosas bien y que estamos convencidos que las podemos hacer mejor”, expresó RIVAS CUÉLLAR.

Por su parte, la cónsul KATHRYN L. FLACHSBART señaló la importancia de la innovación tanto en el sector público como en el privado y destacó la alianza que tiene con RIVAS CUÉLLAR.

“A veces tenemos que innovar más en respuestas a problemas que se presentan que en la planificación, esto nos da experiencia y nos hace más conscientes de incluir fases de innovación en el trabajo. El presidente municipal es un importante aliado con quien trabajamos en diversos temas”, dijo

El alcalde resaltó que Nuevo Laredo es un puerto económico de trascendencia para México y Estados Unidos y por ello es importante hablar de innovación.

“Este tipo de actividades tiene el propósito de elevar el nivel de competitividad en la región, hoy celebramos que México y Estados Unidos ya hicieron oficial el nuevo Tratado de Libre Comercio que viene a replantear la vocación natural que tiene Nuevo Laredo y Laredo, Texas, en este entorno económico”, puntualizó.

De otro lado, deje decirle que el Gobierno Municipal de Tampico dio a conocer que a partir de este viernes 24 de enero, el Capitán de Navío DAVID RUIZ HURTADO dejó de prestar sus servicios como Secretario de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento porteño, responsabilidad que le fue encomendada por el Presidente Municipal CHUCHO NADER desde el pasado mes de octubre de 2018.

La separación de su cargo se da, luego de la renuncia que por motivos personales, presentó el ahora ex titular de la corporación municipal.

Asimismo se informó que la titularidad de la dependencia estará a cargo del Teniente de Navío y Capitán Piloto Helicopterista, RENÉ NARANJO SÁNCHEZ, quien cuenta con una amplia experiencia en el servicio público y militar.

El nuevo responsable de la Secretaría de Tránsito y Vialidad ha ocupado distintos cargos en el área de seguridad, además de ser condecorado por la Secretaría de Marina, por su labor en apoyo a la población civil y por acciones significativas realizadas en el cumplimiento de su deber.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con los tampiqueños, de seguir fortaleciendo sus instituciones, y ofrecer servicios de calidad, apegados a los principios de honestidad, responsabilidad y transparencia.

En otro tema, la Secretaría de Salud compartió que la situación actual de lepra en Tamaulipas se considera en vías de su eliminación como problema de Salud Pública, ya que se presenta menos de un caso por cada 10 mil habitantes, informó GLORIA MOLINA GAMBOA.

La Secretaria de Salud del estado precisó que esta enfermedad infectocontagiosa, afecta la piel y nervios periféricos y si no es diagnosticada ni tratada a tiempo, puede causar serias discapacidades.

Como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial contra la Lepra, que se celebrará el próximo 26 de enero, (cada último domingo de enero), la funcionaria estatal convocó a las instituciones que conforman el sector salud a fortalecer la atención del paciente para interrumpir la cadena de transmisión.

Bajo el lema 2020 “Hagamos historia, por un México libre de lepra: sin estigma ni discriminación” reiteró la importancia de evitar discapacidades por lepra en las personas que ya la padecen y las que están en riesgo, así como la integración de los pacientes afectados.

Pidió al personal de salud aumentar el conocimiento de esta enfermedad y promover entre la población las características de la lepra, entre ellas; que es una enfermedad muy poco contagiosa, que es curable al 100 por ciento y que el tratamiento es totalmente gratuito en cualquier unidad de salud del país.

MOLINA GAMBOA reveló que el 2019 cerró con 33 casos de la enfermedad y a la fecha se han confirmado 6 casos en las jurisdicciones sanitarias de Victoria, Matamoros, Reynosa, Mante, Altamira y Valle Hermoso.

En otro tema, la presencia y difusión de los atractivos turísticos de Tamaulipas continúan cautivando a los visitantes de la Feria Internacional de Turismo 2020, espacio que se consolida como el lugar más afín para la promoción de la riqueza y cultura iberoamericana.

Durante la jornada, el secretario de Turismo de Tamaulipas, FERNANDO OLIVERA ROCHA, sostuvo productivas citas de negocios con CARLOS GARCÍA PASTOR, director de marketing y publicidad del Grupo Logitravel; AMAIA LÓPEZ DE HEREDIA, directora general de Turismo de La Rioja; VERÓNICA GÓMEZ directora de OITS Américas y con RAFAEL ANSÓN, presidente de la Real Academia de Gastronomía.

OLIVERA ROCHA destacó; “Para Tamaulipas representa la ocasión, por primera vez, en todos estos circuitos, ofrecer paquetes con tour operadores. Y no solamente la oportunidad de venir y cerrar oportunidades de mercado en España. Hoy la tour operación española tiene una cobertura iberoamericana, que tiene presencia en los países de Sudamérica”, señaló el secretario de turismo tamaulipeco.

Cambio de orientación temática para mencionar que el Secretario general de la Sección 30 del SNTE, profesor JORGE RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, afirmó que “Los maestros somos formadores de valores y aun cuando nos toca defender a los trabajadores de la educación, no solaparemos acciones que vayan en contra de nuestros alumnos, de nuestros niños, niñas y jóvenes”, al señalar que serán las autoridades competentes quienes decidan y deslinden responsabilidades en el caso relacionado a la escuela primaria “Ford 74”, de Ciudad Victoria.

El líder del magisterio tamaulipeco destacó que en los casos en los que se cometa una situación irregular, la autoridad correspondiente deberá intervenir con una investigación sólida y clara para decidir y deslindar responsabilidades a quienes tengan una característica de culpabilidad.

“Siempre hemos dicho que nuestra organización sindical esta presta para ayudar y fortalecer la escuela pública y en los casos en los que existan situaciones de este tipo, yo creo que nosotros tendríamos que ver que la autoridad realice las investigaciones que se deben hacer en estos casos y se actué en consecuencia”, refirió.

Pidió que no se denigre la figura de los trabajadores de la educación y a la vez que no se mezclen asuntos de carácter político en este tipo de problemas que se registran en las instituciones educativas, permitiendo a las autoridades investigar este tipo de denuncias como en este caso en contra de un maestro por el presunto delito de acoso sexual.

Por último, con reuniones informativas a los padres de familia y visitas guiadas de los alumnos de nuevo ingreso, el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha las actividades del ciclo escolar Enero-Junio 2020.

En sus instalaciones ubicadas en las calles 21 y Méndez en Ciudad Victoria, la dependencia universitaria recibió a los padres de familia de los menores que se integran a los distintos grados de enseñanza de idiomas, con el propósito de que conozcan el reglamento del centro y las disposiciones generales de la UAT.

La directora del CEINA, SANDRA PADRÓN ASÍS explicó lo relacionado con las becas a los mejores de cada grupo (50 por ciento) y los estímulos para los estudiantes de excelencia (100 por ciento).

En el auditorio del plantel informó que son 300 menores de nuevo ingreso que se suman a la matrícula del CEINA cuya función es desarrollar métodos y técnicas lingüísticas que permitan a las nuevas generaciones aprender otros idiomas y aseveró que en cada nivel se trabajan 15 semanas sumando 60 horas de clase.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.